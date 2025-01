OnePlus 13R e 12R a confronto: quale smartphone scegliere nel 2025?

Nel 2025, la scelta di uno smartphone rappresenta una decisione cruciale per molti consumatori. Due modelli che catturano l'attenzione sono il OnePlus 13R e il 12R. Mentre il 13R offre aggiornamenti significativi in termini di hardware e prestazioni, il 12R, pur rimanendo un dispositivo valido, non riesce a tenere il passo con il suo successore. In questo articolo, analizzeremo a fondo le differenze tra questi due modelli per aiutarti a fare una scelta informata.

Caratteristiche generali e design

Il design del OnePlus 13R presenta fianchi piatti che possono risultare meno confortevoli al tatto rispetto al 12R, caratterizzato da un design dual-curvato. Sebbene il OnePlus 13R possa apparire più robusto e meno suscettibile a graffi, il 12R risulta più ergonomico e piacevole nell'uso quotidiano. Tuttavia, il rischio di danni sui bordi curvi è maggiore, uno dei motivi che ha spinto OnePlus verso una forma più quadrata. Entrambi i modelli sono dotati di un quadro alluminio, ma il 12R è un po' più spesso, rendendolo leggermente più pesante rispetto al 13R.

Dal punto di vista della resistenza, il 12R ha ricevuto una classificazione IP64, mentre il 13R offre una protezione migliorata con IP65, dimostrandosi più adatto all'uso in ambienti polverosi o umidi. Le dimensioni dei display sono identiche, entrambi con pannelli AMOLED da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, garantendo esperienze visive fluide e colori vibranti in tutte le condizioni di illuminazione. La differenza principale è che il 13R ha un pannello completamente piatto, un dettaglio che potrebbe piacere a chi cerca una maggiore resistenza ai graffi.

Prestazioni e hardware

Il cuore pulsante del OnePlus 13R è rappresentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che offre performance di alto livello sia nell'uso quotidiano che nel gaming. Al contrario, il 12R è equipaggiato con uno Snapdragon 8 Gen 2, che sebbene ancora valido, mostra segni di invecchiamento, specialmente quando si tratta di gestire applicazioni intensive. La versione base del 13R è dotata di 12 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0, valori superiori rispetto all'8 GB di RAM e 128 GB di storage UFS 3.1 del 12R. Inoltre, la batteria del 13R è aumentata a 6000mAh, consentendo un'autonomia di un giorno e mezzo anche con utilizzo intenso, mentre il 12R si ferma a una giornata di utilizzo.

Tuttavia, questa maggior capacità ha un costo in termini di tempo di ricarica: il 13R impiega quasi un'ora per una ricarica completa, mentre il 12R riesce a raggiungere una carica piena in poco più di trenta minuti. Sebbene entrambi i modelli supportino la ricarica rapida, il 12R ha un vantaggio significativo in quest'area.

Fotocamere e qualità delle immagini

Analizzando il comparto fotografico, il OnePlus 13R presenta un sensore principale da 50 MP le cui nuove regolazioni della messa a punto promettono scatti migliori. Anche se persistono alcune problematiche di bilanciamento dei toni in condizioni di scarsa illuminazione, nel complesso, il 13R offre scatti più nitidi in situazioni di luce diurna e un teleobiettivo 2x che conferisce una maggiore versatilità rispetto al 12R. Quest'ultimo, sebbene equipaggiato con lo stesso sensore principale, si affida a un'ottica meno performante per zoom e macro, risultando dunque più limitato in confronto.

Le fotocamere ausiliarie del 12R non brillano particolarmente, mentre il 13R mantiene la qualità globale, rendendo entrambi i dispositivi competitivi nel contesto della foto smartphone, ma il 13R spicca in termini di versatilità e qualità d'uso pratico.

Software e aggiornamenti

Il software è un’ulteriore area in cui il OnePlus 13R ottiene un vantaggio. L'ultimo modello esegue OxygenOS 15 basato su Android 15 con quattro aggiornamenti del sistema operativo previsti e sei anni di aggiornamenti di sicurezza. Il 12R, pur avendo anch'esso l'OxygenOS 15, è limitato a tre aggiornamenti Android e quattro per la sicurezza. Ciò significa che, sebbene entrambi i dispositivi offrano un'interfaccia ben progettata, il 13R garantirà una durata maggiore del sistema e l'accesso a funzionalità più recenti nel tempo. Questo aspetto si traduce in una scelta strategica per gli utenti che considerano un lungo periodo di utilizzo del proprio dispositivo.