Offerte imperdibili di Natale: scopri le promozioni sui prodotti Sonos

In questo periodo festivo, Sonos offre una serie di sconti interessanti sui suoi vari prodotti audio. Le offerte di Natale comprendono speaker multiroom e cuffie innovative, utili per completare la propria esperienza di ascolto. Queste promozioni non solo rendono più accessibili i dispositivi Sonos, ma permettono anche di aggiungere qualità audio a qualsiasi ambiente domestico.

Cuffie Ace e soundbar: un'esperienza audio senza pari

Le cuffie Ace rappresentano una novità interessante nel panorama Sonos. Queste cuffie hanno la peculiarità di trasferire il suono surround prodotto dalla soundbar Sonos direttamente alle orecchie dell'utente, creando un immersivo ambiente sonoro. Un aspetto distintivo delle cuffie Ace è la loro capacità di isolare il suono esterno, permettendo di gustare la musica o i film senza distrazioni. Disponibili ora a 399 €, in occasione del Black Friday, questo prezzo è decisamente vantaggioso. Queste cuffie possono essere collegate a tutte le soundbar recenti Sonos, inclusa la nuova Arc Ultra, in sconto dell'1%.

In aggiunta, il modello Ray di Sonos è ora proposto a 169 €. Questo speaker, dal design compatto, si presta perfettamente a essere posizionato sotto un monitor o in spazi ridotti. Inoltre, il Ray presenta un ingresso ottico, che consente di collegarlo facilmente a diversi dispositivi, tra cui giradischi preamplificati che possiedono un'uscita ottica.

Sonos Sub e opportunità di upgrade

Un altro prodotto Sonos in offerta è il Sub Mini, che si è dimostrato particolarmente efficace nel completare impianti stereo o surround. La sua struttura compatta lo rende adatto a spazi ristretti senza compromettere la qualità audio. È in vendita a un prezzo scontato, dimostrando essere un'ottima scelta per chi cerca di migliorare l'esperienza sonora della propria casa senza occupare troppo spazio.

Sonos ha recentemente presentato anche il Sub nella sua versione 4, un altro modello adatto per chi desidera potenziare ulteriormente il proprio impianto audio. Con questi prodotti, chi ha iniziato il proprio percorso audio con un impaanto mono potrà ampliare le proprie possibilità sonore ed entrare nel fantastico mondo del suono surround.

Espandere il proprio impianto Sonos: le migliori offerte del periodo

Per chi desidera rendere l'esperienza audio ancora più coinvolgente, Sonos propone opportunità per raddoppiare l'impianto audio in esterni, attraverso sconti su modelli come Move 2 ed Era 300. Questi dispositivi offrono un supporto audio spaziale, sia nelle configurazioni stereo che surround, creando un impianto Atmos di alto livello in abbinamento con le soundbar Arc e Arc Ultra.

Chi cerca una coppia stereo da posizionare in cucina o in camera troverà offerte anche per Sonos Five e per Sonos One S, che non presentano microfoni e sono perfette per garantire privacy e qualità del suono. Queste cuffie e speaker sono ideali per chi desidera un'esperienza audio completa e soddisfacente in vari ambienti della propria casa.

Offerte di Natale per tutti i gusti

In sintesi, le offerte di Natale di Sonos offrono un'ottima opportunità per chiunque desideri investire in un impianto audio di qualità. Che si tratti di iniziare un nuovo progetto audio o di ampliare un impianto già esistente, Sonos ha qualcosa da offrire. Le promozioni attuali permettono di acquisire prodotti di alta qualità a prezzi interessanti, rendendo il Natale dell’amante della musica davvero speciale.

Ecco alcune delle migliori offerte disponibili: - Cuffie Ace a 399,00 € invece di 499,00 € - Cuffie a 399,00 € invece di 475,00 € - Modello Ray a 159,00 € invece di 199,00 €

Non perdere l’occasione di creare o arricchire il tuo sistema audio con Sonos.