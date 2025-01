Offerte e sconti per il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S25: ecco tutto ciò che devi sapere

Il 22 gennaio 2025 si avvicina e con esso la presentazione ufficiale della nuova serie di smartphone Samsung Galaxy S25, che comprende i modelli S25, S25+ e S25 Ultra. Sebbene il lancio sia imminente, i consumatori possono già cominciare a sfruttare generosi sconti e promozioni messi a disposizione da vari rivenditori. L'acquisto di uno di questi dispositivi di punta diventa così un'opportunità interessante anche prima dell'ufficialità del lancio. In questo articolo, esploreremo le offerte disponibili e come è possibile risparmiare.

Dettagli sulle offerte pre-lancio dei Samsung Galaxy S25

Negli ultimi giorni, anticipazioni e rumors sui nuovi smartphone di Samsung hanno suscitato notevole interesse. La nuova serie Galaxy S25 sarà disponibile in tre modelli, tutti equipaggiati con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Il design rispetto alla serie Galaxy S24 è stato aggiornato e migliorato. Sebbene le conferme ufficiali siano attese durante l'evento Galaxy Unpacked del 22 gennaio, sono già visibili diverse opportunità di sconto per i potenziali acquirenti.

Innanzitutto, il Samsung Shop Online propone un'interessante modalità di registrazione: chi si iscrive entro il 21 gennaio potrà ricevere un codice sconto di 50 euro. Tuttavia, a molti utenti verrà inviato tramite email un coupon potenziato, che offre uno sconto di ben 200 euro. Questo vale per l'acquisto di uno degli smartphone disponibili o anche per un Samsung Galaxy Book5, purché la registrazione avvenga entro il termine stabilito. Inoltre, registrandosi a Samsung Members entro il 7 aprile 2025 dopo l'acquisto entro il 6 febbraio, si avrà la possibilità di partecipare all'estrazione di uno dei 100 Samsung Galaxy Watch Ultra messi in palio.

Le opportunità di risparmio offerte da Amazon e MediaWorld

Se il Samsung Shop non è l'unico rivenditore dove cercare sconti. Amazon, ad esempio, permette agli utenti di registrarsi per ottenere uno sconto di 200 euro sull'acquisto di uno dei modelli della serie Galaxy S25. Questa offerta è disponibile anche per chi possiede una carta American Express, con la quale è possibile ottenere ulteriori vantaggi. Registrarsi è semplice e richiede pochi passaggi sul sito.

Anche MediaWorld partecipa alle offerte di pre-lancio. Gli utenti possono registrarsi per ricevere un voucher che consente di ottenere fino a 200 euro di sconto per l'acquisto online o in negozio. Il coupon sarà valido solo per un periodo limitato: il valore massimo di 200 euro si applica agli acquisti effettuati tra il 22 gennaio e il 4 febbraio, mentre dal 5 al 9 febbraio il valore sarà ridotto a 100 euro. Anche per MediaWorld, la registrazione deve avvenire entro le 10:00 del 22 gennaio.

Promozioni per Unieuro ed Euronics

Unieuro non si tira indietro e offre un'altra opportunità interessante. Compilando un form online entro le 18:59 del 22 gennaio, gli utenti possono ricevere uno sconto di 200 euro sull'acquisto dei nuovi smartphone. Le tempistiche di acquisito seguono le stesse linee guida di MediaWorld: un coupon di 200 euro per acquisti dal 22 al 27 gennaio, e uno di 100 euro per quelli effettuati tra il 28 gennaio e l'8 febbraio. Inoltre, Unieuro offre la possibilità di partecipare a un concorso a premi per vincere un Galaxy Book4 Edge, un’opzione allettante per chi è in procinto di cambiare il proprio dispositivo.

Euronics si unisce alla lista degli altri rivenditori, garantendo l'accesso a uno sconto di 200 euro per chi completa la registrazione entro le 18:59 del 22 gennaio. Anche Euronics propone l'opzione di permuta per chi desidera scambiare il vecchio smartphone con un nuovo.

Offerte finali con Comet

Comet offre una promozione simile: registrandosi attraverso il modulo presente sul sito, è possibile ottenere uno sconto di 200 euro sui nuovi Galaxy S25. Gli utenti devono completare la registrazione entro le 14:59 del 22 gennaio 2025 per ricevere il coupon. Come per gli altri rivenditori, anche qui lo sconto varia a seconda della data di acquisto, con l’importo di 200 euro valido dal 22 al 27 gennaio e 100 euro dal 28 gennaio al 6 febbraio. Comet specifica anche il lancio ufficiale dei Galaxy S25 previsto per il 7 febbraio 2025.

La presentazione della nuova gamma di smartphone Samsung è alle porte e le iniziative promozionali continuano a stimolare l'interesse degli acquirenti. Con l'evento Galaxy Unpacked fissato per le 19:00 del 22 gennaio 2025, rimane ben poco tempo per approfittare di queste vantaggiose offerte.