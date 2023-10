Offerte Amazon: come trovarle e come risparmiare | Guida

Amazon è uno shop online che non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta di una delle più grandi e influenti società di e-commerce e tecnologia al mondo. Fondata da Jeff Bezos nel 1994, inizialmente come un negozio online per la vendita di libri, l’azienda Amazon è cresciuta fino a diventare una multinazionale con una vasta gamma di servizi e prodotti.

Oggi, le offerte Amazon sono le più ambite in assoluto e riescono a coinvolgere utenti di tutti i tipi: l’e-commerce mette infatti a disposizione una vasta gamma di prodotti, che possono andare dai dispositivi tecnologici, alle console di gioco, all’abbigliamento, agli utensili per la casa, ai giochi per bambini e tanto altro ancora.

Durante periodi specifici dell’anno, l’azienda offre inoltre la possibilità di ottenere una vasta gamma di prodotti a prezzo scontato, con ribassi davvero molto convenienti e spedizioni veloci, soprattutto per gli abbonati Amazon Prime. Per esempio, durante il Black Friday, il Cyber Monday e i Prime Days, è possibile risparmiare sull’acquisto di un numero infinito di prodotti di qualità.

Insomma, le offerte Amazon sono state create per venire incontro ai gusti e alle esigenze di tutti. Tuttavia, potresti non sapere che è possibile ottenere i prodotti a prezzo scontato non solo durante le più importanti giornate di shopping al mondo, ma anche in altri periodi dell’anno.

Siamo consapevoli che tenere sotto controllo le offerte e le promozioni non è facile: la piattaforma è talmente ampia e offre un numero talmente alto di prodotti che è davvero facile lasciarsi sfuggire una buona offerta.

Per esempio, potresti aver bisogno di acquistare un nuovo smartphone, un notebook da gaming o qualsiasi altro prodotto e senza aspettare fino alla prossima giornata di sconti.

Fortunatamente, oggi esistono diversi strumenti per non perdersi neanche un’occasione e per aggiudicarsi i propri prodotti preferiti a prezzo scontato, monitorando le promozioni offerte dall’e-commerce e ottenendo il prezzo migliore. Ma come si fa? In questa guida ti illustreremo tutti i modi per non perdersi le migliori offerte Amazon, in modo che tu possa scegliere la modalità che ritieni più comoda.

I migliori trucchi per non farsi scappare le offerte Amazon

Ci sono persone che, sfruttando il proprio tempo libero e le proprie abilità nel mondo degli affari, hanno messo a punto diverse strategie per fare acquisti straordinari su questa piattaforma di commercio elettronico e per trarre vantaggio dalle migliori offerte Amazon per risparmiare sull’acquisto di una vasta gamma di prodotti.

Un suggerimento prezioso, applicabile a chiunque, consiste nel monitorare regolarmente la sezione Outlet.

Quest’area del sito, spesso trascurata, offre la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti con ribassi molto interessanti: dai migliori tablet scontati a gadget tecnologici, all’attrezzatura sportiva e agli articoli per l’infanzia. Qui, i prodotti sono offerti a prezzi convenienti ma in quantità limitata. Quindi, dare un’occhiata una o due volte al giorno può rivelarsi un ottimo metodo per scoprire offerte sorprendentemente vantaggiose.

Amazon Warehousedeals, il paradiso dei prodotti ricondizionati

Prima di addentrarci nell’analisi di app ed estensioni, è importante conoscere bene l’e-commerce per evitare di perdersi le migliori offerte Amazon. Infatti, alcune sezioni del sito, sconosciute a molti, sono una vera e propria fonte di sconti, offerte e promozioni da tenere assolutamente sotto controllo, soprattutto nei casi in cui si deve compiere un acquisto importante.

Oltre ad Amazon Outlet, esistono altre sezioni che possono diventare vere e proprie miniere di occasioni. Un esempio è Amazon Warehousedeals, dove vengono messi in vendita articoli resi dai clienti o prodotti tecnologici ricondizionati a prezzi notevolmente inferiori. Puoi trovare, ad esempio, smartphone con piccoli graffi sulla cover o altri articoli con danni minimi, venduti a tariffe molto vantaggiose.

App e plugin per ottenere il massimo da Amazon

L’Outlet, Warehousedeals e le altre sezioni del sito sono accessibili a tutti, ma, come è comprensibile, sono molto popolari e frequentate. Per diventare veri “cacciatori di offerte”, è utile ricorrere a metodi più efficienti. Per esempio, esistono applicazioni e plugin che possono monitorare le offerte e inviarci una notifica quando ci sono prodotti di nostro interesse a prezzi convenienti.

Amazon Discount Finder

Amazon Discount Finder è un’estensione per Google Chrome che può rivelarsi un’ottima alleata nella ricerca delle migliori offerte Amazon. Dopo averla installata, clicca sull’icona dell’estensione presente in alto a destra, vicino alla barra degli indirizzi. Si aprirà un menu in cui dovrai selezionare il negozio Amazon del tuo paese (oltre all’Italia, ci sono anche Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna, Canada, Regno Unito, Giappone e Cina).



Successivamente, potrai scegliere il tipo di prodotti che desideri visualizzare e l’entità dello sconto desiderata. Chrome ti mostrerà una pagina con tutti i prodotti che corrispondono ai parametri che hai impostato. Naturalmente, è anche possibile impostare dei filtri per ordinare i prodotti in base a diversi parametri, come i più venduti, prezzo crescente o decrescente, ordine alfabetico, e così via.

Camelcamelcamel

A dispetto del nome assurdo Camelcamelcamel è un sito web che offre servizio estremamente utile e in grado di aiutarti a trovare le migliori offerte Amazon in modo semplice e veloce. Ti è mai capitato di trovare un prodotto interessante su Amazon, ma il suo prezzo era troppo elevato? Questa piattaforma ti consente di tenere d’occhio il prezzo del prodotto e ricevere una notifica nel momento in cui scende al prezzo che hai impostato.

Per utilizzare Camelcamelcamel, inserisci l’URL del prodotto desiderato e specifica il prezzo limite che sei disposto a pagare. Successivamente, inserisci il tuo indirizzo email e clicca su “Comincia a seguire“. Quando il prezzo del prodotto raggiunge l’importo da te specificato, riceverai una notifica via email.

Altre app e plugin per chi è a caccia delle migliori offerte Amazon

I due metodi appena menzionati sono già molto efficaci. Tuttavia, è utile sapere che esistono anche estensioni specifiche che possono offrire un ulteriore aiuto per scovare le migliori offerte Amazon e tracciare il prezzo dei prodotti. Per quanto riguarda le estensioni, sia per Chrome che per Firefox, possiamo menzionare alcune opzioni come:

Amazon Price Tracker

Amazon1Button

Camelizer

Naturalmente, ognuno può avere le proprie preferenze in base al proprio stile di acquisto e alle esigenze personali.

Offerte Amazon: caccia ai coupon

Per poter abbassare i prezzi delle merci individuate sullo store è poi possibile cercare online gli appositi coupon.

Si tratta di codici da inserire durante il processo d’acquisto, quando si visualizza l’opzione “Buoni regalo e codici promozionali”. Questi codici, come è facile intuire, consentono di ottenere uno sconto in euro sul totale dell’ordine.Dove trovarli? In passato ne abbiamo già parlato di come e dove trovare i coupon Amazon.

Offerte Amazon: i migliori canali Telegram

Oggi, uno dei metodi più efficaci per rimanere sempre aggiornati sulle offerte Amazon più convenienti è quello di iscriversi ai migliori canali Telegram. Basterà selezionare i canali dedicati alle offerte sui prodotti a cui si è più interessanti e controllare spesso le notifiche ricevute. Per esempio, iscrivendosi a un canale tech, potremo ricevere un messaggio ogni volta che un determinato prodotto è sceso di prezzo o presenta uno sconto importante.

Abbiamo stilato per te una lista dei migliori canali Telegram per monitorare le promozioni Amazon e aiutarti a ottenere i migliori prodotti a prezzo scontato.

Compri spesso? Pensa ad Amazon Prime

Se compri spesso su Amazon e desideri ridurre le tempistiche di consegna, ricordati che Amazon Prime può essere una soluzione per risparmiare sulle spese di spedizione.Con questo servizio infatti, è possibile ricevere la tua merce nel giro di un giorno lavorativo e senza spese di spedizione oltre ad altri vantaggi come l’iscrizione gratuita a Primevideo. Nonostante il costo annuale sia recentemente passato da 19.99 a 36 euro annuali, Amazon Prime resta un vero e proprio must per chi adora fare shopping online.