Offerta imperdibile sui tag Ultrbeka compatibili con Dov'è: sei unità a soli 22,99 euro

Siamo nel 2024 e chi è alla ricerca di dispositivi per il tracciamento degli oggetti, può approfittare di un'offerta unica. È il momento giusto per considerare i tag Ultrbeka, che si presentano come una valida alternativa agli AirTag di Apple. Questi dispositivi non solo promettono un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma sono anche perfettamente compatibili con la nota tecnologia di localizzazione Dov'è. La confezione da sei tag Ultrbeka è disponibile al prezzo speciale di 22,99 euro, che si traduce in meno di nove euro per ciascun gadget. Questo è un risparmio significativo rispetto ad altre opzioni di mercato.

Caratteristiche dei tag Ultrbeka

I tag Ultrbeka si discostano visivamente dagli AirTag nella loro forma. Realizzati in plastico di qualità, hanno un design tondo e piatto, simile per dimensioni agli AirTag, ma con un elemento aggiuntivo che li rende pratici: un foro integrato. Questo particolare consente di attaccarli direttamente agli oggetti senza l'acquisto di custodie specifiche, una spesa aggiuntiva spesso necessaria per le alternative di Apple.

Quando si parla di funzionalità, ci sono alcune differenze chiave tra i due dispositivi. Un aspetto che spicca è il sistema di abbinamento. Mentre gli AirPod e gli AirTag vengono riconosciuti quasi istantaneamente dagli iPhone, i tag Ultrbeka richiedono un passaggio aggiuntivo. Per utilizzarli, è necessario entrare nell'app Dov'è e aggiungerli manualmente. Questo processo potrebbe sembrare un inconveniente, ma è comunque un'operazione semplice e veloce.

Limitazioni e differenze rispetto agli AirTag

Un'altra distinzione da considerare riguarda la funzionalità di localizzazione. I tag Ultrbeka non sono dotati della funzione di posizione precisa, caratteristica che rende gli AirTag di Apple particolarmente utili. Mentre gli AirTag permettono di localizzare gli oggetti tramite il chip U1 e di ricevere indicazioni precise nel raggio del Bluetooth, i tag Ultrbeka offriranno solo informazioni sul luogo in cui sono stati "visti" per l'ultima volta da un dispositivo Apple. Questo significa che sarà possibile visualizzarli su una mappa, ma non si avrà accesso alle frecce direzionali per rintracciarli quando ci si avvicina. Tuttavia, resta disponibile la funzione di emissione sonora, utile per trovare rapidamente oggetti smarriti.

Offerta strepitosa su Ultrbeka

La promozione attuale rende i tag Ultrbeka un'opzione davvero interessante per chi cerca affari nel campo della tecnologia per la localizzazione. Con un prezzo di 22,99 euro per sei unità, il costo di ciascun tag scende a soli 3,80 euro, rappresentando un risparmio considerevole rispetto agli AirTag, che, anche in offerta, hanno un prezzo superiore. Per coloro che vogliono approfittare di questa offerta imperdibile, è consigliabile applicare il coupon disponibile sulla pagina dedicata all'acquisto. La convenienza di questa promozione potrebbe agevolare molti a dotarsi di questo tipo di tecnologia, senza dover rinunciare alla qualità e all'affidabilità.