Offerta imperdibile su eBay: sconto sul nuovo iPhone 16 Pro da 256 GB fino all'8 Dicembre

Su eBay è stata lanciata un'interessante opportunità per gli appassionati di tecnologia e in particolare per i fan dei prodotti Apple. Per la prima volta, il nuovo iPhone 16 Pro, nella variante da 256 GB, è disponibile a un prezzo decisamente ridotto grazie a un codice sconto attivo fino alla mezzanotte dell'8 Dicembre. Questo dispositivo, che rappresenta l'ultima offerta della casa di Cupertino, promette di attrarre l'attenzione sia dei nuovi utenti sia di quelli fedeli al marchio.

Le caratteristiche distintive dell'iPhone 16 Pro

L'iPhone 16 Pro si distingue per diverse innovazioni rispetto al modello precedente, l'iPhone 15 Pro, nonostante il design molto simile. Tra le novità più rilevanti c'è il potente processore A18 Pro, progettato per garantire prestazioni superiori e una maggiore efficienza energetica. Questo chip consente di eseguire operazioni complesse e gestire applicazioni che richiedono elevate prestazioni senza sforzo.

Un'altra caratteristica degna di nota è l'introduzione del tasto di controllo fotocamera, che semplifica l'accesso alle funzioni fotografiche, rendendo la cattura di immagini di alta qualità anche più immediata. Lo smartphone vanta anche stili fotografici di seconda generazione, offrendo agli utenti la possibilità di personalizzare l'aspetto delle loro fotografie tramite filtri e modifiche avanzate.

La fotocamera Ultra Wide, da 48 megapixel, rappresenta un grande passo avanti nel campo della fotografia mobile, consentendo di catturare immagini in modo estremamente dettagliato. Inoltre, il display dell'iPhone 16 Pro è più grande rispetto ai modelli precedenti, arricchendo ulteriormente l'esperienza visiva, sia per l'uso quotidiano che per il consumo di contenuti multimediali.

Infine, il dispositivo supporta video in Dolby Vision 4K a 120 fps, rendendolo perfetto per chi ama registrare video ad alta definizione e con una qualità d'immagine straordinaria. La possibilità di utilizzare il Wi-Fi 7 garantisce una connettività più veloce e stabile, mentre il nuovo zoom 5X rappresenta una funzione apprezzabile per gli amanti della fotografia.

Il vantaggio dello sconto su eBay

Grazie a questa promozione su eBay, acquistare l'iPhone 16 Pro da 256 GB diventa un'occasione da non perdere. Mentre il prezzo di listino stabilito da Apple è di 1.369 euro, utilizzando il codice sconto PSPRNOV24, il costo scende a 1.145,90 euro, un risparmio significativo del 17%. Questo tipo di sconto sul modello Pro è estremamente raro e rappresenta una delle migliori occasioni di acquisto per i fan dei prodotti Apple.

Il venditore che propone questa offerta è Igrotek, noto per la sua reputazione positiva su eBay. Con un'impressionante percentuale del 99,4% di feedback positivi, Igrotek è considerato uno dei migliori venditori per quanto riguarda i prodotti Apple sulla piattaforma. La sua partecipazione alle campagne promozionali di eBay come venditore professionale conferma ulteriormente la sua affidabilità.

L’opportunità di acquistare un iPhone di ultima generazione a un prezzo ribassato non si presenta spesso, quindi per chi è in cerca di un nuovo smartphone, questa è un'occasione imperdibile, da sfruttare prima della scadenza del codice sconto.