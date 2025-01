Offerta imperdibile su Amazon: cuffie Motorola Moto Buds+ scontate oltre il 70%

Se siete in cerca di cuffie true wireless di alta qualità a un prezzo vantaggioso, non perdete l’occasione di conoscere l’ultima proposta di Amazon. Le Motorola Moto Buds+, recentemente lanciate, sono disponibili a un prezzo scontato che supera il 70% rispetto al prezzo originale. Una scelta ideale per coloro che desiderano un audio di qualità senza spendere una fortuna.

Motorola Moto Buds+: caratteristiche e funzionalità

Le Motorola Moto Buds+ sono state presentate lo scorso anno in collaborazione con Bose, un marchio sinonimo di qualità audio. Queste cuffie true wireless includono una tecnologia avanzata di cancellazione attiva del rumore , offrendo un'esperienza di ascolto immersiva. Supportano l'Hi-Res Audio e sono compatibili con sistemi audio Dolby, come il Dolby Head Tracking e Dolby Atmos, per un suono avvolgente e ben dettagliato quando collegate a smartphone compatibili.

Una delle funzionalità interessanti delle Moto Buds+ è la cancellazione dinamica del rumore, sviluppata in partnership con Bose, che permette di adattare l’audio in base all’ambiente circostante. Inoltre, gli utenti possono personalizzare le impostazioni dei controlli tramite l’app Moto Buds, disponibile gratuitamente su Google Play Store, aumentando la praticità d'uso. Un’altra comodità è la possibilità di collegare due dispositivi contemporaneamente, facilitando la gestione delle chiamate e della musica.

Autonomia e resistenza: ideali per ogni occasione

Le cuffie offrono un'autonomia fino a 8 ore di ascolto continuo. Considerando anche il tempo di ricarica tramite la custodia, è possibile arrivare fino a 38 ore totali di utilizzo. Questa caratteristica le rende particolarmente adatte a chi è sempre in movimento, garantendo un’ottima durata per le gite di un giorno o