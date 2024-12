Offerta imperdibile per gli auricolari a conduzione ossea Shokz OpenMove a 64 euro su Amazon

Gli appassionati di attività all'aperto, come corsa e ciclismo, spesso si trovano a dover scegliere tra ascoltare musica e mantenere la consapevolezza del proprio ambiente circostante. Gli auricolari a conduzione ossea Shokz OpenMove si presentano come una soluzione ideale per questa esigenza, permettendo di godere di un'ottima colonna sonora senza compromettere la sicurezza. Al momento, questi auricolari sono disponibili su Amazon a un prezzo mai visto prima, 64 euro, un'offerta da non perdere per chi cerca qualità e funzionalità.

Caratteristiche innovative degli auricolari a conduzione ossea

Gli auricolari Shokz OpenMove si distinguono da altri modelli tradizionali. Anziché trasmettere il suono attraverso il cavo uditivo, questi dispositivi si avvalgono della trasmissione ossea, un metodo che sfrutta la capacità delle ossa dello zigomo di trasmettere le vibrazioni sonore direttamente all'orecchio interno, eludendo il timpano. Questo approccio, già utilizzato da Ludwig van Beethoven per comporre musica durante la sua sordità, consente di lasciar libero il condotto uditivo. Ciò significa che, mentre si ascolta la propria musica preferita, sarà possibile percepire chiaramente i rumori dell’ambiente, come il traffico o le voci delle persone circostanti, aumentando così la sicurezza durante l'esercizio fisico.

In aggiunta, gli OpenMove offrono un elevato livello di igiene. A differenza degli auricolari tradizionali che si inseriscono nel condotto uditivo, questo modello non richiede contatto diretto con l’orecchio, riducendo così la necessità di pulizia costante e permettendo una condivisione più semplice tra utenti, senza il timore di trasmettere germi.

Specifiche tecniche e disponibilità

Gli OpenMove rappresentano il modello entry-level di Shokz, brand leader nel mercato degli auricolari a conduzione ossea. Nonostante siano il modello base, non deludono in termini di qualità audio, rendendoli perfetti per ascoltare musica o podcast. La loro autonomia raggiunge le sei ore e sono dotati di una ricarica USB-C, che permette una ricarica rapida e praticità d'uso. Inoltre, questi auricolari sono resistenti all'acqua, il che li rende adatti per essere utilizzati anche in condizioni atmosferiche avverse. Nonostante il design semplice, offrono anche la possibilità di effettuare chiamate in modo conveniente.

Il prezzo originale di questi auricolari è di 89,90 euro, ma attualmente su Amazon sono disponibili con un’offerta che sconta il prezzo del 29%, portandolo a soli 64 euro, rendendo così l'acquisto accessibile per molti utenti.

Altre opzioni nel catalogo Shokz

Per coloro che desiderano un prodotto con funzionalità superiori, sono disponibili altri modelli come gli OpenRun, anch'essi in promozione. Questi auricolari offrono una maggiore autonomia e un design leggermente più compatto. Il prezzo modificato rispetto al listino è di 94 euro anziché 139,95 euro.

Anche i modelli più avanzati, gli OpenRun Pro, sono in sconto. Questi auricolari introducono nuove tecnologie per migliorare la risposta dei bassi e includono un’app di supporto. La durata della batteria è superiore a quella degli OpenRun standard, e il prezzo attuale è di 129 euro, rispetto ai 189,94 euro iniziali.

In sintesi, la proposta commerciale attuale per gli auricolari a conduzione ossea di Shokz rappresenta un'opportunità per chi cerca qualità audio e sicurezza durante le proprie attività all'aperto.