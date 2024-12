Offerta esclusiva su batteria magnetica per iPhone: risparmiate il 45% oggi stesso!

Se possedete un iPhone dotato della tecnologia MagSafe, c'è un'ottima opportunità che non dovreste lasciarvi sfuggire. Un interessante affare si presenta con la batteria magnetica capace di ricarica rapida, disponibile al prezzo scontato di 27,49 euro, un affare considerato il costo originale di 49,99 euro. Questa offerta permette di avere un dispositivo pratico e funzionale per chi utilizza frequentemente il proprio smartphone.

Caratteristiche fondamentali della batteria MagSafe

La batteria magnetica in questione è progettata per essere compatibile con qualsiasi iPhone che supporti la tecnologia MagSafe, a partire dall’iPhone 12 fino ai modelli più recenti del 2024. Sebbene nella descrizione non siano inclusi specificamente i modelli più nuovi, l'adattamento è garantito per tutti quelli che hanno questa funzionalità. L’uso della batteria è semplice: si applica magneticamente sulla parte posteriore del telefono e inizia a ricaricare.

Un aspetto rilevante di questo dispositivo è la velocità di ricarica. Infatti, offre una potenza di 15 watt, sfruttando la tecnologia Qi2, che consente una ricarica rapida e prodigiosa, ben superiore ai 7,5 watt delle batterie concorrenti. In termini pratici, questo si traduce nella possibilità di ricaricare un iPhone tra il 15 e il 25% in soli 30 minuti. Questo rende la batteria una scelta ideale per coloro che hanno difficoltà a gestire il tempo e necessitano di una rapida soluzione per mantenere il dispositivo operativo.

Versatilità e compatibilità del Power Bank Pack

Oltre alla ricarica wireless da 15W, il Power Bank Pack dimostra la sua versatilità. È dotato di porte USB-A e USB-C che permettono rispettivamente una ricarica cablata fino a 22,5 watt e 20 watt. È importante notare che non è possibile utilizzare contemporaneamente le modalità di ricarica wireless e cablata, quindi bisognerà scegliere quale metodologia di ricarica si desidera implementare. Questa caratteristica aiuta a staccare il dispositivo quando non viene utilizzato e riduce l’ingombro.

La capacità del dispositivo è di 10.000 mAh, il che lo rende particolarmente efficiente anche per modelli di iPhone come il Pro Max, che richiedono più energia per rimanere attivi. Questa autonomia offre la possibilità di avere sempre una riserva di energia a portata di mano, essenziale durante una giornata intensa in cui la ricarica potrebbe non essere immediatamente disponibile.

Offerta imperdibile per gli utenti iPhone

Il costo iniziale di questa batteria era fissato a 49,99 euro, ma grazie a un coupon promozionale del 45%, è possibile acquistarla per soli 27,49 euro. Questo rappresenta il prezzo più basso mai visto per un dispositivo di questa tipologia, rendendolo un acquisto decisamente vantaggioso per gli utenti di iPhone che desiderano un accessorio pratico e senza complicazioni.

Con una proposta così allettante, non resta che approfittare dell'offerta e assicurarsi una batteria che promette di semplificare la vita quotidiana e di garantire una ricarica rapida ed efficiente.