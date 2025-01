NVIDIA rilascia la versione beta del driver grafico 570: novità e miglioramenti significativi

NVIDIA ha recentemente reso disponibile la beta del suo nuovo driver grafico 570, compatibile con sistemi Linux, FreeBSD e Solaris. Questa versione promette non solo di migliorare le prestazioni dei giochi, ma introduce anche diverse funzioni innovative che possono interessare gli utenti e i programmatori. Tra le novità, spicca il supporto per la tecnologia VRR , che potrà essere sfruttata su configurazioni multi-monitor. Plurime sono le modifiche e gli aggiornamenti apportati da NVIDIA, che puntano a rendere l'esperienza grafica più fluida e reattiva.

Caratteristiche principali del driver NVIDIA 570

Il driver NVIDIA 570 introduce numerose funzionalità nuove e miglioramenti alle prestazioni. Un punto di riferimento è l'inclusione del supporto per la query dello stato Dynamic Boost, una tecnologia che ottimizza la gestione dell'energia utilizzata dalla scheda grafica, consentendo una maggiore efficienza durante le operazioni di gioco. Anche la compatibilità a 32 bit per il backend NVIDIA GBM rappresenta un passo avanti significativo per gli utenti che operano in ambienti con architetture a 32 bit.

In aggiunta, il nuovo parametro concepito per il modulo kernel conceal_vrr_caps per nvidia-modeset consente di abilitare funzionalità su display specifici, come l'Ultra Low Motion Blur , che altrimenti risulterebbero incompatibili con la tecnologia VRR. Gli sviluppatori e gli utenti sono invitati a consultare il capitolo specifico dedicato al "Direct Rendering Manager Kernel Modesetting" nel README, per comprendere appieno come utilizzare queste nuove opzioni.

Questi aggiornamenti non solo mirano a ottimizzare il funzionamento della scheda, ma arricchiscono anche la personalizzazione e rendono il driver NVIDIA più versatile nelle diverse configurazioni hardware.

Innovazioni per la gestione dell'energia e prestazioni ludiche

Il nuovo driver 570 non si ferma ai soli aggiornamenti grafici, ma aggiunge anche supporto per il metodo systemd suspend-then-hibernate. Questa funzionalità migliora la gestione del risparmio energetico, un aspetto fondamentale per gli utenti che desiderano ottimizzare il consumo della propria macchina durante i periodi di inattività. Inoltre, con il recente aggiornamento, NVIDIA ha reso possibile visualizzare tutti i file del driver usati dagli ambienti di runtime come nvidia-container-toolkit ed enroot .

Le prestazioni di gioco sono state oggetto di particolare attenzione. I titoli più recenti, tra cui "Jones and the Great Circle", "Assassin’s Creed Valhalla" e "Assassin’s Creed Mirage", beneficeranno di queste modifiche, permettendo una fruizione più fluida e coinvolgente. Anche il pannello di controllo nvidia-settings ha subito aggiornamenti significativi, migliorando la gestione di clock e ventole nell’ambiente Wayland, ora supportato tramite NVML invece del tradizionale NV-CONTROL.

Inoltre, il controllo dell’overclock della GPU è stato impostato per essere attivato di default nelle schede compatibili, consentendo così agli utenti di sfruttare al massimo le prestazioni della propria scheda grafica senza complicate configurazioni iniziali.

Stabilità e correzioni di bug

Tra le altre innovazioni, la versione 570 del driver grafico arricchisce il supporto per le estensioni Vulkan, in particolare l'estensione VK_KHR_incremental_present . Questa integrazione, che migliora l'interazione tra il driver e le applicazioni grafiche, è un elemento chiave per garantire una maggiore efficienza e fluidità nelle presentazioni grafiche.

NVIDIA ha anche impostato la funzionalità nvidia-drm fbdev=1 come predefinita e disabilitato specifiche funzioni di risparmio energetico, per migliorare ulteriormente il comportamento delle GPU delle generazioni più recenti. Inoltre, c'è un miglioramento significativo nell'aderenza ai kernel Linux 6.11 e 6.12 LTS, che rappresentano le versioni stabili di lungo termine del sistema. È stata prestata particolare attenzione anche alla correzione di diversi bug noti, garantendo un'esperienza utente più snella e senza intoppi.

Per chi desidera testare personalmente il driver grafico beta 570.86.16, è disponibile per il download sul sito ufficiale di NVIDIA. Tuttavia, si raccomanda di non installarlo su sistemi principali o di produzione, dando priorità a versioni più stabili come la serie di driver NVIDIA 565 o 550 per garantire un utilizzo privo di rischi.