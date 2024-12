Nvidia: la Corte Suprema degli Stati Uniti sostiene la causa collettiva degli investitori sul cryptomining

Nelle ultime settimane, i riflettori sono di nuovo puntati su Nvidia, colosso della tecnologia, che si trova a fronteggiare accuse legali significative. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha recentemente deciso di non accogliere l'appello dell'azienda, consentendo così la continuazione di un'azione legale collettiva avviata nel 2018. Gli investitori sostengono che Nvidia non abbia informato adeguatamente il pubblico sull'impatto del mining di criptovalute sulle proprie performance commerciali.

Dettagli sulla decisione della Corte Suprema

La pronunciamento della Corte Suprema è avvenuto per mezzo di una comunicazione sintetica, definendo la richiesta di Nvidia come "impropriamente concesso". La causa ha avuto origine da una denuncia della società svedese E. Ohman J:or Fonder AB, che ha affermato che Nvidia ha distorto la realtà riguardo a come le vendite nel 2018 fossero influenzate dal settore delle criptovalute. Gli investitori accusano l’azienda di aver celato deliberatamente l’effetto del mining di criptovalute, violando il Securities Exchange Act del 1934, che disciplina le comunicazioni obbligatorie delle società quotate.

Nel 2022, Nvidia era già stata coinvolta in un altro episodio controverso, pagando una multa di 5,5 milioni di dollari alla Securities and Exchange Commission per non aver chiaramente comunicato come il mercato delle criptovalute avesse impattato il suo business nel comparto gaming nei due anni precedenti. Questo precedente renderebbe la questione ancora più delicata, ponendo interrogativi sulla trasparenza dell'azienda.

I passaggi del contenzioso legale

La vicenda legale ha avuto un’evoluzione interessante. La causa era stata inizialmente bocciata nel 2021 da un giudice della California, ma successivamente riaperta dalla Corte d'Appello di San Francisco. In seguito a ciò, Nvidia ha fatto ricorso alla Corte Suprema per ottenere l'archiviazione della causa, temendo che permettere la continuazione della stessa potesse stabilire un precedente problematico a livello nazionale.

Tuttavia, la Corte Suprema non ha accolto l’argomentazione di Nvidia. La giudice Sonia Sotomayor ha evidenziato che la petizione dell'azienda sollevava questioni "preoccupanti" poiché si è solitamente tenuta a trattare casi che stabiliscano principi legali di larga portata, piuttosto che occuparsi di specifiche rivendicazioni che riguardano un determinato contesto aziendale. La decisione, di fatto, implica che la Corte non consideri la causa come meritevole di un intervento, rimandando la questione alla Corte d'Appello del 9° Circuito per l'ulteriore proseguimento.

Le sfide più ampie di Nvidia nel panorama legale

La causa collettiva rappresenta solo uno degli aspetti controversi della situazione legale di Nvidia, che si trova a fare i conti con ulteriori problemi. Recentemente, infatti, l'azienda è finita nel mirino di un'indagine antitrust in Cina, la quale potrebbe tradursi in severe sanzioni economiche. Si parla di possibili multe che potrebbero arrivare a 1,03 miliardi di dollari, relative a presunti inadempimenti agli impegni assunti con le autorità cinesi al momento dell'acquisizione di Mellanox, avvenuta nel 2020.

Queste questioni legali non solo impattano sull'immagine dell'azienda, ma potrebbero anche avere ripercussioni significative sulle sue performance future. In un contesto in cui la tecnologia e il mercato delle criptovalute stanno vivendo una fase di grande evoluzione e turbolenza, il modo in cui Nvidia gestirà queste controversie sarà cruciale. La trasparenza, la compliance alle normative e la gestione delle comunicazioni con gli investitori si rivelano ora più che mai elementi fondamentali per il mantenimento della fiducia nel brand.