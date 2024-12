Nuovi giocatori settimanali in EA Sports FC 25: la lista completa delle carte TOTW

La modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25 sta guadagnando sempre più attenzione, grazie all'introduzione settimanale delle carte dedicate ai migliori calciatori del momento. Ogni settimana, le carte di Team of the Week, meglio conosciute come TOTW, rappresentano i calciatori le cui prestazioni reali nelle competizioni di club hanno colpito per merito. Le carte TOTW offrono vantaggi significativi, con statistiche migliorate e un design unico. Scopriamo di seguito i dettagli relative ai giocatori di questa settimana, insieme alle modalità per acquisirli e l'elenco delle edizioni precedenti.

Chi sono i giocatori della TOTW 13 in FC 25

In questa settimana, la lista dei giocatori TOTW 13 di FC 25 è composta da nomi di spicco provenienti dalle competizioni maschili e femminili. I calciatori sono presentati con il nome in grassetto, in modo da evidenziare le loro prestazioni straordinarie. Ecco chi sono:

Antoine Griezmann , Atletico Madrid , 89

, , 89 Jamal Musiala , Bayern Monaco , 88

, , 88 Cole Palmer , Chelsea , 87

, , 87 João Cancelo , Al Hilal , 87

, , 87 Janou Levels , Bayer Leverkusen , 86

, , 86 Gaston Brugman , Los Angeles Galaxy , 86

, , 86 Jonathan David , LOSC Lille , 86

, , 86 Domenico Berardi , Sassuolo , 86

, , 86 Donovan Léon , AJ Auxerre , 86

, , 86 Dominique Janssen , Manchester United Women , 86

, , 86 Henrikh Mkhitaryan , Inter , 86

, , 86 Nicolás Otamendi , Benfica , 85

, , 85 Jonas Wind , Wolfsburg , 84

, , 84 Shei , Real Madrid Women , 84

, , 84 Jamie Vardy , Leicester , 83

, , 83 Aitor Paredes , Athletic , 83

, , 83 Oliver Edvardsen , Go Ahead Eagles , 83

, , 83 Maxim De Cuyper , Club Brugge , 83

, , 83 Jeon Jin Woo , Jeonbuk Hyundai , 83

, , 83 Yunus Akgün , Galatasaray , 83

, , 83 Harry Smith , Swindon Town , 83

, , 83 Moses Simon , FC Nantes , 83

, , 83 Suuni Chhetri, Bengaluru FC, 83

Questi giocatori si distinguono non solo per le loro abilità tecniche, ma anche per le prestazioni che hanno avuto di recente nei loro rispettivi campionati. L'importanza di tali carte risiede non solo nelle loro statistiche superiori, ma anche nel modo in cui possono influenzare le formazioni e le strategie di gioco degli utenti.

Frequenza e modalità di rilascio delle carte TOTW

Le carte TOTW vengono rilasciate ogni mercoledì alle ore 19, creando un'attesa costante tra i giocatori di Ultimate Team. Questo schema di rilascio durerà fino a maggio, quando verranno presentate le TOTS, ovvero le Team of the Season, che celebrano le performance dei migliori giocatori nel corso dell'intera stagione calcistica. Ogni settimana, i giocatori possono trovare le nuove carte TOTW nei pacchetti acquistabili nella modalità Ultimate Team, il che offre l'opportunità di ampliare e migliorare le proprie squadre. Questa costante rotazione garantisce sempre fresche novità e opportunità per i fan del gioco.

Riscoperta delle carte delle settimane precedenti

Mentre le nuove carte TOTW attirano l'attenzione, un elemento importante è la possibilità di interagire con le edizioni passate. Sebbene le carte delle settimane precedenti non siano disponibili nei pacchetti, possono ancora essere acquistate o scambiate tra i giocatori. Di seguito alcuni esemplari delle TOTW delle passate settimane, che evidenziano l'evoluzione e il calibro dei calciatori rappresentati.

TOTW 1

Lionel Messi , Inter Miami , 89

, , 89 Theo Hernandez , Milan , 88

, , 88 Ousmane Dembélé , PSG , 87

, , 87 Karim Benzema, Al-Ittihad, 87

TOTW 2

Vini Jr , Real Madrid , 91

, , 91 Florian Wirtz , Bayer Leverkusen , 89

, , 89 Heung-min Son , Tottenham Hotspur , 88

, , 88 Bremer, Juventus, 87

TOTW 3

Lautaro Martinez , Inter , 90

, , 90 Guro Reiten , Chelsea , 89

, , 89 Ewa Pajor, Barcellona, 88

Proseguendo con successivi rilasci e la presenza di calciatori noti in varie edizioni, diventa chiaro come EA Sports FC 25 continui a coinvolgere e intrattenere gli appassionati di calcio con aggiornamenti dinamici e coinvolgenti.