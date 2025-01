Nuovi emoji e stickers per reagire ai messaggi con iOS 18: scopri le novità

Con l'uscita di iOS 18, Apple ha introdotto una serie di aggiornamenti capaci di trasformare l'esperienza di messaggistica su iPhone. Tra le novità più attese c'è la possibilità di esprimere le proprie emozioni non più solo con le reazioni predefinite, ma utilizzando qualsiasi emoji o sticker. Questo cambiamento offre agli utenti maggiore libertà espressiva e personalizzazione nelle interazioni quotidiane.

Un cambiamento rilevante nella messaggistica

Fino ad oggi, gli utenti di iOS erano limitati a sei reazioni standard, ovvero il cuore, il pollice in su o in giù, “Haha”, punti esclamativi e un punto interrogativo. Queste scelte avevano portato a situazioni di confusione o addirittura irritazione per alcuni, con la reazione del pollice in su spesso interpretata come un gesto passivo-aggressivo. Con l'introduzione di iOS 18, Apple mira a migliorare questa situazione, permettendo un'interazione più personalizzata e divertente. Gli utenti possono infatti rispondere a messaggi con una varietà infinita di emoji e sticker, rendendo la comunicazione più colorata e conforme alle proprie emozioni.

Come utilizzare emoji e stickers nella messaggistica

La nuova funzione è facile da usare. Per aggiungere un emoji o uno sticker a una reazione, è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, aprire l’app Messaggi sul proprio iPhone e selezionare la conversazione desiderata. Successivamente, lunga pressione sul messaggio a cui si desidera rispondere. Questo farà apparire il bubbone delle reazioni Tapbacks sopra il messaggio.

Qui, scorrendo verso destra, sarà possibile visualizzare una selezione di emoji tra cui scegliere. Se non si trova l’emoji giusta, basta premere l'icona della faccina grigia sulla destra del menu per accedere alla tastiera emoji completa. Da qui, si può esplorare ulteriormente o persino utilizzare la funzione di ricerca per trovare velocemente l’emoji desiderata.

In aggiunta, c'è la possibilità di utilizzare stickers personalizzati. A sinistra della tastiera emoji, è presente l'icona degli sticker, riconoscibile per il suo design a cerchio piegato. Cliccando su di essa, si apre un'interfaccia che consente di scegliere tra stickers predefiniti o caricare quelli creati da sé. Questa opzione è perfetta per chi desidera condividere, ad esempio, un sticker del proprio animale domestico, portando un tocco di originalità e tenerezza nelle conversazioni.

Rimanere aggiornati sulle novità di iOS 18

L'aggiornamento a iOS 18, rilasciato nel mese di settembre, non si limita solo a questa nuova funzionalità. Le possibilità di personalizzazione della schermata di blocco e la pianificazione dell'invio di messaggi sono solo alcune delle novità che rendono questa versione un punto di svolta. Gli utenti interessati a scoprire tutte le novità e gli aggiornamenti, come iOS 18.1 e iOS 18.2, possono consultare i materiali e le risorse disponibili online. Apple sta già lavorando anche su iOS 18.3, portando le aspettative su ciò che potrà arrivare in futuro.

In sintesi, con iOS 18, comunicare con amici e familiari diventa un’esperienza molto più personale e visivamente coinvolgente.