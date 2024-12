Nuovi case ASUS ProArt e la prova del raffreddamento passivo del Ryzen 9 9950X: un video rivelatore

Il mondo della tecnologia continua ad affascinare, e il recente video di Tony Yu, General Manager di ASUS China, si concentra sulle novità della serie ProArt. Malgrado l'argomento principale sembri essere i nuovi case, l'attenzione si sposta su una prestazione impressionante di raffreddamento passivo per il potente processore AMD Ryzen 9 9950X. Scopriamo come un dissipatore Noctua NH-P1 riesca a mantenere temperature di esercizio accettabili anche durante i carichi di lavoro più intensi.

La prova del raffreddamento passivo con il Ryzen 9 9950X

Nel video di presentazione, si analizza come l'accoppiamento del Ryzen 9 9950X con un dissipatore Noctua NH-P1 abbia fornito risultati significativi. In situazioni di stress elevato, come il test effettuato, il processore ha raggiunto una temperatura di 95,2°C, mantenendo una potenza package di 225,8W. Si tratta di un dato notevole, considerando che il processo di raffreddamento avviene senza l'ausilio di ventole attive, ma sfruttando le caratteristiche passive del dissipatore.

Un aspetto essenziale è rappresentato dal flusso d'aria fornito dallo chassis. I nuovi case ProArt sono dotati di diverse ventole preinstallate che, pur non operando direttamente sul Ryzen 9, contribuiscono a migliorare la circolazione dell'aria all'interno della configurazione. È importante notare che, sebbene la soluzione di raffreddamento sia innovativa, non si consiglia di adottarla in configurazioni standard per l'uso del Ryzen 9 9950X. La scelta di un dissipatore passivo può risultare più adatta per processori a consumo energetico inferiore, come evidenziato da Yu.

Applicazioni pratiche: Ryzen 7 9800X3D e il raffreddamento passivo

Tony Yu ha anche fatto riferimento a soluzioni più praticabili per il raffreddamento passivo, suggerendo che, per la serie Ryzen 7, in particolare il nuovo Ryzen 7 9800X3D, c'è un margine più ampio di applicazione. Con un TDP di 120 watt, il Ryzen 7 dovrebbe raggiungere temperature decisamente più basse rispetto al 9950X, offrendo un'opzione interessante per i creatori di contenuti e i professionisti che necessitano di silence ed efficienza. Questo suggerisce che il raffreddamento passivo, sebbene non per tutti, può essere una strada percorribile per chi sceglie configurazioni più contenute in termini di potenza.

Il design sobrio e funzionale della serie ProArt

I case della serie ASUS ProArt non sono solo tecnicamente avanzati, ma puntano anche sul design, offrendo un'estetica elegante e poco appariscente. Questi chassis sono progettati per professionisti e creatori di contenuti, con l'intento di armonizzarsi perfettamente in ambienti professionali. È stata prestata particolare attenzione ai dettagli, con l'uso di finiture in legno che donano un tocco di classe, evitando l'appariscenza e l'eccesso di illuminazione RGB. La scelta dei materiali e il design sobrio risultano ideali per chi desidera un ambiente di lavoro ordinato e stilisticamente raffinato.

Queste osservazioni non riguardano solo l'estetica, ma si riflettono anche in una user experience ottimale, con componenti che non soltanto performano bene, ma si integrano anche visivamente nel contesto di uno spazio lavorativo. Il risultato finale è una combinazione interessante di funzionalità e stile, facendo dei case ProArt una scelta allettante per professionisti del settore tecnologico.