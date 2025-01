Nuove regole sull'intelligenza artificiale in Europa e rischi etici: cosa cambia dal 1° febbraio

L’Unione Europea introduce dal 1° febbraio le nuove norme sullo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale, delineando restrizioni ma anche ambiguità legate a responsabilità e sicurezza. Mentre la Commissione Europea cerca di tutelare i diritti dei cittadini, le recenti deroghe sollevano interrogativi riguardo al rispetto di principi etici, spingendo critici e esperti a lanciare allarmi.

L'AI Act: misure e restrizioni

Con l’entrata in vigore dell’AI Act, l’Unione Europea si propone di regolamentare l’intelligenza artificiale, vietando pratiche pericolose per la sicurezza e i diritti fondamentali dei cittadini. Secondo il regolamento, sono considerati "rischi inaccettabili" tutte le tecnologie che possono causare danni evidenti, influenzando in maniera significativa la vita quotidiana delle persone. Il cuore della questione rimane appunto la definizione di questi rischi e come le istituzioni li gestiranno. Tuttavia, è emerso che il provvedimento, invece di essere una garanzia, potrebbe diventare uno strumento di controllo.

La Commissione Europea ha introdotto eccezioni legate alla sicurezza nazionale, una mossa criticata da esperti che temono possano derivarne abusi. È qui che entrano in gioco le pressioni di alcuni stati membri, in particolare della Francia e, in modo complementare, dell’Italia. La preoccupazione è forte: ci si chiede se queste deroghe possano legittimare pratiche invasive e potenzialmente nocive.

Secondo l’opinione di Félix Treguer, portavoce del gruppo di tutela dei diritti digitali La Quadrature du Net, l'AI Act si discosta dalle sue promesse iniziali, apparendo piuttosto come un documento adattato per favorire interessi del settore tecnologico e dell'ordine pubblico, sacrificando in tal modo la protezione dei diritti individuali.

Le eccezioni e le critiche

Tra i punti contestati dell'AI Act emerge una rubrica controversa che consente alle aziende di decidere autonomamente se un prodotto rappresenti o meno un rischio "alto". Questa autocertificazione pone interrogativi sulla trasparenza, consentendo di fatto a chi produce tecnologia di effettuare valutazioni soggettive ai danni degli utenti.

È evidente che le norme emanate dall’Unione Europea, considerate tra le più avanzate a livello globale, potrebbero non garantire l’efficacia desiderata. Ad esempio, l'articolo che permette alle aziende di autocontrattare le proprie tecnologie evidenzia una potenziale conflittualità con lo spirito di protezione dai danni causati da sistemi di intelligenza artificiale considerati "ad alto rischio". Difatti, i timori degli esperti si concentrano sulla possibilità che tali valutazioni portino a decisioni errate o parziali.

L'AI Act elenca varie forme di utilizzo per cui l'intelligenza artificiale potrebbe risultare non etica, tra cui la manipolazione subliminale e i sistemi di social scoring, che possono sfociare in forme di discriminazione sulla base di caratteristiche sensibili come razza e orientamento sessuale. Queste pratiche, in particolare, pongono questioni gravi di legittimità e rispetto della privacy.

Sguardo sul futuro: le riforme necessarie

Il panorama normativo sull'intelligenza artificiale in Europa si complica ulteriormente alla luce delle eccezioni previste per le forze dell'ordine. L’AI Act permette di utilizzare tecniche di riconoscimento facciale e di identificazione biometrica, giustificate nel contesto di indagini su reati gravi. Tuttavia, tali misure hanno suscitato preoccupazioni profonde per un potenziale abuso, mirando a un’incredibile espansione delle forme di sorveglianza.

Nonostante ciò, si evidenzia un paradosso: l’Italia, che a livello nazionale ha limitato in modo severo l’uso delle intercettazioni, si fa portavoce di una maggiore sorveglianza in ambito europeo. Questo scenario pone l’accento su un bisogno urgente di riforme per garantire una sorveglianza responsabile e mirata, evitando esperimenti sociali che rischiano di compromettere la libertà individuale.

A preoccupare sono anche le implicazioni per le aziende tecnologiche: queste norme consentirebbero ad entità private di accedere ai dati personali volti alla sorveglianza da parte delle autorità, creando un conflitto di interesse tra il pubblico e il privato. Queste dinamiche evidenziano un immenso potere in mano alle grandi compagnie tecnologiche, destando interrogativi sulle conseguenze a lungo termine di tali decisioni.

Lo scenario che si profila è quello di una tensione tra innovazione e diritti fondamentali, con l’urgenza di un intervento legislativo serio e coordinato per garantire che il progresso tecnologico non avvenga a spese delle libertà civili. Ma quali saranno le vie di uscita da questo labirinto normativo? Con la crescente pressione e il bisogno di bilanciare sicurezza e privacy, l'Unione Europea si trova di fronte a sfide cruciali da affrontare.