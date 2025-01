Nuove regole sulla banda larga in New York: AT&T interrompe i servizi di internet 5G

Questa settimana entra in vigore una nuova legge sulla banda larga nello stato di New York, la quale richiede ai fornitori di servizi internet di offrire tariffe mensili accessibili per i residenti a basso reddito. In risposta a questa legislazione, AT&T ha annunciato che non offrirà più il suo servizio di internet domestico 5G nello Stato dell'Impero, iniziando a notificare gli utenti riguardo a questa decisione a partire da mercoledì.

La posizione di AT&T sulla nuova legge

AT&T ha fornito dichiarazioni in cui esprime preoccupazioni riguardo alle nuove regole sulla banda larga, definendo le normative sui prezzi come dannose per gli investimenti aziendali. L’azienda ha affermato che la legge compromette la sua abilità di mantenere e ampliare le infrastrutture di banda larga in New York. In particolare, l’azienda ha affermato: "Siamo impegnati a fornire servizi internet affidabili e accessibili, ma le regolamentazioni sui prezzi in New York rendono poco praticabile per noi investire e espandere la nostra rete." La decisione di sospendere il servizio di AT&T Internet Air, attivo fino al 15 gennaio 2025, segna un cambiamento significativo nelle offerte della compagnia nello stato.

L’impatto sui clienti esistenti

Nonostante la decisione di interrompere il servizio, AT&T permetterà ai clienti esistenti di continuare a utilizzare il servizio per altri 45 giorni senza costi aggiuntivi. Questo periodo di grazia è destinato a consentire agli utenti di cercare opzioni alternative di banda larga. L'azienda ha anche chiarito che continuerà a fornire servizi wireless nello stato e che non ci saranno modifiche a questo riguardo. "Lavoreremo a stretto contatto con i nostri clienti durante questa transizione," ha aggiunto AT&T, sottolineando il suo impegno a sostenere politiche favorevoli agli investimenti e alla competitività del mercato.

Le opzioni per la banda larga a New York

È importante notare che AT&T non offre altri servizi internet domestici come fibra ottica o DSL in New York; l'unica opzione di banda larga fornita dall’azienda è tramite le sue onde radio. La nuova legge sulla banda larga è entrata in vigore dopo che il programma federale Affordable Connectivity Program ha esaurito i fondi lo scorso anno, il quale forniva sconti mensili su servizi internet per gli utenti idonei, ma che ha impattato 23 milioni di famiglie.

La lunga storia della legge sulla banda larga

New York ha approvato questa legge sulla banda larga nel 2021, ma la sua attuazione è stata messa in discussione da diverse contestazioni legali che hanno cercato di bloccarne l'approvazione. Tuttavia, nel mese di aprile scorso, un tribunale d'appello ha dato il via libera al provvedimento, mentre la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso nel mese di dicembre di non accogliere ulteriori ricorsi contro la legge. Questi sviluppi testimoniano l'impegno dello stato nel garantire accesso internet conveniente e di qualità ai suoi cittadini, nonostante le reazioni dei grandi operatori di telecomunicazioni.