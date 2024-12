Nuove regole per gli influencer: l'Agcom approva il Codice di condotta

La crescente presenza degli influencer nei vari ambiti social, alimentata anche da episodi controversi come il caso Ferragni e il pandorogate, ha spinto le autorità a intervenire con nuove normative. L’Agcom ha infatti varato un Codice di condotta che inciderà significativamente sul lavoro di questi creatori di contenuti, specialmente quelli più seguiti, per garantire maggiore trasparenza e responsabilità.

I parametri per la new regulation

La nuova regolamentazione si applicherà esclusivamente agli influencer che vantano almeno 500mila follower su una singola piattaforma o che registrano almeno un milione di visualizzazioni mensili. Secondo le stime, circa 2.000 figure professionali nel panorama digitale saranno soggette a queste nuove disposizioni.

Questa iniziativa normativa è stata comunicata dal Sole 24 Ore e si basa su una serie di parametri definiti dall’Autorità per garantire un’adeguata supervisione nel settore del marketing digitale. Il Codice, presentato ai commissari lo scorso 26 novembre, è stato approvato nonostante la forte opposizione della commissaria Elisa Giomi, che ha sollevato preoccupazioni riguardo all'esclusione dei gruppi di consumatori dai tavoli di discussione.

Entro gennaio 2025, si prevede che la normativa venga completamente integrata, seguendo un periodo di consultazione pubblica dedicato alla revisione delle Linee guida già in uso. Queste linee mirano a garantire che gli influencer rispettino i principi del Testo unico sui servizi di media audiovisivi, stabilendo un quadro normativo chiaro per le pratiche pubblicitarie.

Obblighi di trasparenza e sanzioni

Le nuove direttive hanno lo scopo di promuovere la responsabilità degli influencer, instaurando obblighi di trasparenza fondamentali per l’intero settore. Tra le norme più rilevanti c’è l’obbligo di informare sempre il pubblico su eventuali compensi ricevuti per la promozione di prodotti o servizi. La mancanza di queste informazioni potrà comportare sanzioni pecuniarie che oscillano tra i 10.000 e i 250.000 euro, a seconda della gravità della violazione.

In aggiunta a ciò, le norme prevedono anche la protezione dei minori. Saranno imposte multe che possono variare da 30.000 a 600.000 euro in caso di pratiche pubblicitarie ritenute lesive nei confronti di questo pubblico vulnerabile. Altre disposizioni riguarderanno l'imposizione di standard più elevati per la trasparenza societaria e obblighi in materia di pluralismo e non discriminazione, elementi chiave in un contesto sempre più diversificato.

La creazione del registro ufficiale

Un aspetto innovativo introdotto dalla nuova normativa è la creazione di un registro ufficiale dedicato agli influencer che si trovano sotto l’ambito di applicazione di questo Codice di condotta. Questo registro avrà lo scopo di monitorare e categorizzare i professionisti del settore, facilitando una maggiore tracciabilità delle attività pubblicitarie.

Inoltre, gli influencer saranno tenuti a segnalare l’uso di filtri o effetti speciali nei contenuti creati. Questa misura mira a garantire che il pubblico sia consapevole delle tecniche utilizzate per presentare prodotti o servizi, promuovendo quindi un atteggiamento più critico e consapevole nei confronti delle pubblicità digitali.

Con queste misure, l’intento dell’Agcom è chiaro: stabilire una nuova era di maggiore regolamentazione nel mondo degli influencer, contribuendo a creare un ambiente più sano e trasparente anche per i consumatori.