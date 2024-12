Nuove norme per i neopatentati dal 14 dicembre: cosa cambia e quali auto scegliere

Dal 14 dicembre 2023, una riforma significativa del Codice della Strada avrà un impatto diretto sui neopatentati in Italia. Questa riforma prevede un'estensione del periodo di restrizioni per le auto che possono essere guidate dai neofiti, portando il limite temporale da uno a tre anni. Sebbene l'arco di tempo sia aumentato, i nuovi requisiti riguardanti le vetture stesse sono stati alleggeriti, rendendo la guida più accessibile. Ad esempio, il nuovo rapporto peso/potenza massimo è stato fissato a 75 kW per tonnellata, mentre la potenza complessiva per veicoli elettrici e ibridi è ora di 105 kW.

L'aumento delle restrizioni: tre anni per i neopatentati

Con la nuova normativa, il periodo in cui i nuovi conducenti devono affrontare alcune restrizioni è stato triplicato. Questo cambiamento ha lo scopo di garantire una maggiore sicurezza stradale e di fornire ai neopatentati il tempo necessario per acquisire esperienza al volante. Tali cambiamenti mirano a ridurre il numero di incidenti stradali legati a conducenti inesperti, consentendo un graduale approccio al mondo della guida.

Tuttavia, la riforma non si limita a estendere il periodo di restrizioni; introduce anche un approccio più flessibile nella scelta delle auto. I neopatentati ora possono optare per veicoli più potenti e versatili, mantenendo la sicurezza come priorità. Questo offre maggiori possibilità non solo ai neofiti, ma anche al mercato dell'auto, con una richiesta di modelli più variegati. L'adeguamento delle normative si riflette anche nell'incremento delle vendite di auto usate più recenti e performanti, un aspetto fondamentale per i giovani guidatori.

Le auto più ricercate dai neopatentati: la situazione attuale

CARFAX ha condotto un'analisi sulle automobili usate più richieste che rientrano nei nuovi criteri per neopatentati, identificando i modelli preferiti dagli utenti. In cima alla lista troviamo la Fiat Panda, che si attesta al primo posto con una quota del 24% tra le scelte degli automobilisti neofiti. Questo successo è attribuibile alla sua versatilità e, soprattutto, alla sua economicità di gestione.

Segue la Fiat 500, con una percentuale del 17%. Questo iconico modello di casa Fiat ha dimostrato di mantenere una forte attrattiva nei confronti dei giovani, grazie ai suoi numerosi allestimenti, tra cui la 500e e la versione Cabrio, che offrono stile e praticità. La classifica continua con la Volkswagen Polo, che conquista la terza posizione con il 10% delle preferenze. Anche la Renault Clio e la Ford Fiesta ottengono buoni risultati, entrambe con una quota dell’8%. Questi dati sottolineano la persistente popolarità delle city car e delle compatte in Italia, rendendole scelte ovvie per i neopatentati in cerca di un veicolo usato.

Sicurezza e fattori di rischio: cosa considerare

Un aspetto fondamentale da considerare per i neopatentati riguarda i fattori di rischio legati alla sicurezza dei veicoli usati. CARFAX ha messo in evidenza che i potenziali incidenti o danni precedenti sui veicoli possono influire sull'affidabilità e sulla sicurezza stradale. Tra le auto più ricercate, le percentuali di incidenti pregressi oscillano dal 21% della Panda al 25% della 500 e della Polo. Quando si analizzano i veicoli con chilometraggio superiore a quello dichiarato, la Polo è particolarmente marcata, con l’11%, mentre le altre vetture si attestano su dati inferiori, intorno al 3%.

In riferimento alle vetture utilizzate all'estero o quelle appartenenti a compagnie di noleggio, la Fiat 500 risulta fra le più esposte. Questo modello ha visto il 13% dei veicoli provenienti da mercati esteri e il 6% da esperienze di noleggio. Fortunatamente, queste statistiche non sono solo numeri, ma rappresentano importanti indicatori per i neopatentati sulla sicurezza e sull'affidabilità del veicolo prescelto.

Auto premium accessibili ai neopatentati: possibilità inedite

La riforma del Codice della Strada non si limita a favorire le city car, ma apre anche le porte a veicoli più premium. Tra i modelli alla ribalta vi è la Tesla Model 3 RWD, che si classifica come la preferita tra le auto elettriche. Accanto a essa, la Jeep Compass 4Xe emerge come il modello più richiesto nel segmento delle ibride plug-in. Queste auto, caratterizzate da un'età media di circa 2-3 anni, presentano incidenti precedenti e danni in percentuali nettamente inferiori rispetto alle utilitarie, attestandosi intorno al 15%.

Questa opportunità rappresenta un cambiamento significativo per i neopatentati che vogliono considerare un veicolo non solo per la praticità, ma anche per l’eleganza e le dotazioni di alta qualità. Tuttavia, la prudenza rimane fondamentale. Si consiglia sempre di effettuare verifiche approfondite sulla storia e le condizioni del veicolo, dal report sulla sua storia al controllo in officina fino a una prova su strada, prima di procedere all'acquisto di un’auto usata.

Il futuro della mobilità e la sicurezza stradale

Il panorama automobilistico per i neopatentati sta cambiando, tra nuove normative e maggiore libertà nella scelta delle auto. È cruciale per i conducenti giovani affrontare questo passaggio con consapevolezza, puntando su auto sicure e affidabili, mantenendo sempre l’attenzione sulla manutenzione e sugli aspetti legati alla sicurezza. Con l’allungamento del periodo di restrizioni, le scelte dei neopatentati oggi possono essere più ampie, garantendo una guida sicura anche su veicoli più potenti e performanti.