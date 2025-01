Nuove leggi in Florida: l'obbligo di verifica dell'età per i siti di contenuti per adulti

Con l'arrivo del nuovo anno, la Florida ha implementato una legge che richiede la verifica dell'età per accedere ai siti di contenuti per adulti. Questo provvedimento non solo rappresenta un cambiamento significativo nella gestione degli accessi a contenuti espliciti, ma ha anche avviato un forte interesse verso l’uso di VPN, strumenti che garantiscono la privacy online. Oltre ad essere una delle ultime giurisdizioni a introdurre tali restrizioni, la Florida ha registrato un blocco dell'accesso a Pornhub, uno dei più noti portali di contenuti per adulti, creando ulteriori motivi di discussione sull'argomento.

Cos'è una VPN?

Una VPN, acronimo di Virtual Private Network, rappresenta un sistema che consente di navigare in internet attraverso un canale protetto e nascosto. La sua funzione principale è quella di criptare il traffico dati, nascondendo l’indirizzo IP dell'utente e rendendo così difficile per i siti web determinare la reale posizione geografica dell’utente. Questo è diventato particolarmente rilevante in relazione alle nuove leggi sulla verifica dell'età che alcune giurisdizioni, come la Florida, hanno adottato per limitare l'accesso a contenuti per adulti ai minori. Ma la VPN è utilizzata non solo per aggirare tali restrizioni; molti utenti scelgono questo strumento per motivi di privacy, proteggendo dati sensibili e informazioni personali. Le persone appassionate di streaming utilizzano da tempo le VPN per accedere a film, serie tv o eventi sportivi altrimenti inaccessibili nella loro area. Anche gli utenti di TikTok stanno esplorando l’uso delle VPN come potenziale soluzione a un possibile divieto sul popolare social media.

L'importanza dei server proxy

Oltre alle VPN, esistono anche i server proxy, che offrono un'altra modalità di bypassare le restrizioni geografiche. Come le VPN, i server proxy mascherano l'indirizzo IP dell'utente per far sembrare che si trovi in un'altra posizione. Tuttavia, a differenza delle VPN, i proxy non offrono lo stesso livello di protezione della privacy, in quanto non criptano i dati. È fondamentale comprendere la differenza tra VPN e proxy e valutare quando utilizzare ciascuno strumento, in base alle proprie necessità di privacy e sicurezza.

La Florida e la tendenza della verifica dell'età

La legge sulla verifica dell’età, conosciuta come House Bill 3, è stata firmata dal governatore Ron DeSantis nel marzo 2024, ma è entrata in vigore all'inizio del 2025. Questo provvedimento mira a impedire che i minori di 14 anni possano aprire account sui social media, oltre a prevedere misure per limitare l'accesso ai siti pornografici. Il Governo della Florida ha dichiarato che la legge è destinata a proteggere i minori dai pericoli associati ai contenuti per adulti. Chiunque voglia accedere ai contenuti deve dimostrare di avere almeno 18 anni, e i siti che non si conformano possono essere sanzionati con multe fino a 50.000 dollari per ogni violazione. La Florida si unisce così ad altri stati, come Alabama e Texas, che hanno già implementato leggi simili, iniziando un percorso che era partito nel 2022 con la Louisiana.

Pornhub sceglie di chiudere in Florida

Nonostante alcuni siti per adulti abbiano implementato sistemi di verifica dell'età, Pornhub ha deciso di interrompere il servizio negli stati con leggi di verifica, motivando la propria scelta con questioni relative alla privacy degli utenti e ai rischi connessi all'uso di documenti d'identità. Questa decisione è stata evidenziata in un blog di fine anno del 2024, dove si notava che i vari stati senza servizio apparivano scoloriti su una mappa degli Stati Uniti. CNET ha tentato di ottenere una risposta dalla società madre di Pornhub, Aylo, senza ottenere alcun riscontro immediato.

Aumento della domanda di VPN

Il sito di recensioni vpnMentor ha registrato un notevole aumento della richiesta di servizi VPN in Florida, in corrispondenza con l'entrata in vigore della HB 3. Il team di ricerca ha notato una crescita drammatica nell'utilizzo delle VPN nel primo giorno dell'anno, con un aumento del 1.150% nelle prime ore di attuazione della legge. Questo picco è stato osservato anche in coincidenza con le restrizioni imposte a Pornhub in altri stati come Utah e Texas.

La battaglia legale sulle leggi di verifica dell'età

Le leggi sulla verifica dell'età a livello statale stanno affrontando sfide legali significative. L'associazione di categoria dell'industria per adulti, Free Speech Coalition, è attivamente coinvolta nella lotta contro queste leggi. A dicembre, il gruppo ha fatto causa alla Florida chiedendo di fermare l’applicazione della nuova legge, e ha già messo in discussione leggi simili in altre giurisdizioni. Alison Boden, direttrice esecutiva della Free Speech Coalition, ha affermato che, sebbene l'obiettivo di proteggere i minori sia lodevole, il governo non ha il diritto di costringere gli adulti legali a rinunciare alla propria privacy per accedere a internet. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha accettato di esaminare il caso contro la legge del Texas e ha ascoltato le argomentazioni orali nel gennaio 2025. Non sarà immediato avere una risposta definitiva.

Scegliere una VPN adeguata

Le VPN esistono da tempo, ma la loro crescente popolarità spinge molti utenti a cercare consigli per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Non tutte le VPN sono uguali, e pertanto CNET tende a sconsigliare i servizi gratuiti. Quando si evalua una VPN, è importante tenere conto di fattori come gli standard di privacy, la velocità e il costo. È fondamentale informarsi per trovare le migliori opzioni disponibili. La questione della verifica dell'età continua a essere un tema di accesa discussione, centrale nel dibattito su come proteggere i minori dai contenuti per adulti, e le VPN continueranno a giocare un ruolo di primo piano in questo scenario.