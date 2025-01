Nuove indicazioni sui Sony WH-1000XM6: possibili aggiornamenti in arrivo

Dopo quasi tre anni dal debutto delle cuffie Sony WH-1000XM5, ancora considerate tra le migliori sul mercato, potrebbero arrivare novità interessanti. Di recente, è emerso un filing della Federal Communications Commission che suggerisce un possibile aggiornamento dei modelli, con la possibilità di un lancio già nel corso dell'estate di quest'anno.

Rivelazioni dal filing FCC

Il documento leakato della FCC, segnalato inizialmente dal blog The Walkman, offre informazioni significative sulle nuove cuffie Sony WH-1000XM6. Tra i dettagli spiccano sostanziali cambiamenti nel design, tra cui l'introduzione di auricolari rimovibili e una nuova "antenna invertita F", che promette di migliorare il guadagno da 1,6 dBi a 2,91 dBi. Questi aggiornamenti potrebbero rivelarsi un notevole passo avanti rispetto ai modelli precedenti.

Tuttavia, il filing non rappresenta una pioggia di novità, visto che le cuffie XM6 mantengono il circuito integrato Mediatek e il driver da 30 mm, proprio come le loro predecessore. Queste informazioni, pur essendo promettenti, devono essere confermate da un annuncio ufficiale da parte di Sony, prima di entusiasmarsi troppo.

Finestra temporale per il lancio

Un altro aspetto cruciale emerso dai documenti leakati è la potenziale finestra temporale per il lancio delle cuffie XM6. Il filing include una clausola di riservatezza che termina il 22 luglio 2025, un'indicazione che potrebbe suggerire un annuncio ufficiale dei dettagli successivo a questa data.

Ciò non implica che il lancio avverrà immediatamente dopo, ma è un segnale che i piani di Sony sono ben avviati. Secondo le anticipazioni, le XM6 potrebbero infatti debutare anche nel prossimo anno, anche se l'etichetta di “prototipo ingegneristico” indicata nel documento suggerisce che il prodotto non ha ancora raggiunto una fase di pre-produzione.

Riflessioni sul passato di Sony

Degno di nota è il fatto che le cuffie WH-1000XM5 furono anch'esse identificate come prototipi ingegneristici al momento della fuga di notizie sulla FCC. La registrazione presso l'ente ha storicamente rappresentato un veicolo di anticipazioni sui lanci futuri di Sony, comprese le serie XM4 e XM3, e di solito si rivela un indicatore affidabile per gli appassionati.

Analizzando la strategia di lancio precedente di Sony, che ha visto le XM4 debuttare ad agosto 2020 e le XM5 nel maggio 2022, si potrebbe inferire che i potenziali ritardi sull’uscita delle XM6 siano incoraggianti per chi spera in un arrivo nel 2025.

Un primo sguardo al design delle nuove cuffie

Il leak dalla FCC offre un primo assaggio del design delle nuove WH-1000XM6, descritte come "Cuffie Stereo con Cancellazione del Rumore Wireless". Tra le novità più interessanti ci sono gli auricolari rimovibili, che potrebbero rivelarsi simili ai recenti LinkBuds Open di Sony, dotati di accessori siliconici personalizzabili per cambiare il colore delle cuffie.

Al momento non è chiaro se questi auricolari utilizzino magneti o clip per rimanere fissati, ma rappresentano un cambiamento significativo rispetto alla forma più allungata delle XM5. I leak suggeriscono anche un padding aggiornato, che si tradurrebbe in maggior comfort durante l'uso prolungato.

In aggiunta, la nuova antenna invertita F incrementerà il guadagno, ponendo un’importanza strategica sulle prestazioni di connessione. Il modello manterrà la batteria a 3.8V delle XM5 e sembra destinato a mantenere il chipset Mediatek con Bluetooth 5.3. Con tutte queste migliorie in ballo, i fan di Sony sono pronti a seguire gli sviluppi delle prossime settimane.