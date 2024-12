Nuove funzionalità di iOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2: l’app Password si arricchisce di un'opzione utile

Con l’uscita degli aggiornamenti iOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2, Apple ha introdotto nuove funzionalità che migliorano l'esperienza degli utenti nella gestione delle proprie credenziali. Tra le novità spicca una funzione dell'app Password, che consente di ingrandire le password per facilitare la loro visualizzazione. Questa nuova opportunità rappresenta un aiuto prezioso, specialmente in situazioni in cui l’inserimento manuale delle password è necessario, ad esempio quando si devono comunicare le credenziali di accesso a un amico.

Funzioni dell'app Password

L’app Password offre agli utenti un accesso centralizzato a tutte le proprie credenziali, che includono le password degli account, le passkey per diversi servizi e le informazioni utili per la connessione al Wi-Fi. Grazie all’integrazione con il portachiavi di iCloud, gli utenti possono gestire in modo efficace le loro credenziali su tutti i dispositivi Apple. L'app si occupa anche di avvisare gli utenti riguardo a password poco sicure, segnalando quelle facilmente indovinabili, quelle usate più volte su vari account, o ancora quelle esposte in violazioni di sicurezza note.

Tra le funzionalità più interessanti dell'app, c'è la possibilità di generare password complesse per ogni nuova registrazione. Questo strumento permette di personalizzare le credenziali e di condividerle in modo sicuro con amici e familiari, rendendo più gestibile la sicurezza informatica per le famiglie. La possibilità di identificare le debolezze delle credenziali esistenti aiuta gli utenti a mantenere un livello di sicurezza elevato.

Visualizzazione ingrandita delle password

La nuova opzione di visualizzazione ingrandita rappresenta un'aggiunta pratica e utile. Questo strumento facilita la lettura delle password, soprattutto in circostanze in cui la funzione di riempimento automatico non è disponibile o non può essere utilizzata. Ad esempio, se si desidera fornire a un amico la password del router Wi-Fi, la funzione ingrandita si rivela estremamente vantaggiosa.

Per utilizzare questa funzionalità su Mac, gli utenti devono aprire l'app Password e immettere la password di accesso. Una volta selezionato l'elemento desiderato, è sufficiente fare clic sulla password per visualizzarla. Con un ulteriore clic col tasto destro del mouse o utilizzando le opzioni del trackpad, si attiva l'opzione "Mostra ingrandito". Questa operazione fa apparire la password a tutto schermo, con caratteri grandi e distinti, rendendo la lettura immediata e senza sforzo. È interessante notare che i caratteri sono rappresentati in diversi colori: nero per le lettere, arancione per i numeri e azzurro per i simboli, un tocco che rende l'esperienza ancora più intuitiva.

Utilizzo su iOS

Per gli utenti iOS, l'operazione è altrettanto semplice. Dopo aver aperto l'app Password e autenticato l'accesso, si deve selezionare l’elemento di interesse. Un tap sulla password cifrata consente di vederla in chiaro. Tenendo premuto sul campo della password visualizzata, si presenta la possibilità di attivare la modalità "Mostra ingrandito". Così facendo, anche su dispositivi mobile la password verrà visualizzata in caratteri cubitali su schermo, permettendo agli utenti di condividerla o semplicemente di tenerne traccia senza rischiare errori di digitazione.

Risorse aggiuntive

