Nuova Renault Clio Techno MY24 E-Tech Full Hybrid 145 CV: Un'auto compatta e sostenibile

La Renault Clio, un modello che si è guadagnato una solida reputazione tra le auto compatte, presenta sul mercato la sua nuova versione Techno MY24 E-Tech Full Hybrid 145 CV. Questa vettura punta a combinare prestazioni, efficienza e tecnologia, adattandosi perfettamente alle necessità di professionisti e aziende attraverso soluzioni finanziarie vantaggiose.

Un design accattivante e sostenibile

La nuova Clio E-Tech Full Hybrid si distingue per un design elegante che cattura l’attenzione. Con fari a LED a forma di C e cerchi in lega caratterizzati da un aspetto sportivo, il modello non solo è piacevole alla vista, ma offre anche funzionalità moderne. I materiali di alta qualità utilizzati negli interni propongono comfort e un’ottima esperienza di guida. Il sistema multimediale Easy Link è dotato di uno schermo touchscreen da 9,3 pollici, rendendo possibile la connettività con smartphone tramite Android Auto e Apple CarPlay.

Ma il vero punto forte della Clio è il suo sistema ibrido all’avanguardia. Questo modello integra un motore termico con uno elettrico, raggiungendo una potenza complessiva di 145 CV e garantendo consumi ridotti. La possibilità di operare in modalità 100% elettrica su brevi distanze ne fa un’ottima scelta per chi si muove soprattutto in contesti urbani. Questa funzionalità non solo aiuta a risparmiare carburante ma contribuisce anche alla riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle città.

Le performance della Clio E-Tech Full Hybrid

Un aspetto fondamentale da considerare quando si acquista un'auto è la sua efficienza nei consumi. Con la Clio E-Tech Full Hybrid, si parla di una media di appena 4,2 litri per 100 km in ciclo misto WLTP. Questo ottimo dato si traduce in minori spese per il carburante e riduzione delle emissioni di anidride carbonica a soli 96 g/km. Tutti questi elementi la rendono non solo un'opzione conveniente sul piano economico, ma anche una scelta più sostenibile rispetto a molti veicoli della stessa categoria.

Senza dimenticare i sistemi di sicurezza integrati, come il riconoscimento dei segnali stradali, la frenata automatica d’emergenza e il mantenimento della corsia, che rendono la Clio ancora più attraente. Queste caratteristiche non solo aumentano la sicurezza dei passeggeri, ma contribuiscono anche a una guida più serena in situazioni di traffico intenso.

Offerta finanziaria e accessibilità

Renault ha ideato una formula di leasing, chiamata Renault EASY, per rendere l’acquisto della Clio Techno E-Tech Full Hybrid 145 CV accessibile a un pubblico vasto. Il canone mensile per questa proposta è di 109 euro , con particolari vantaggi per chi decide di permutare o rottamare un veicolo usato.

Nel dettaglio, il prezzo del veicolo è fissato a 17.750 euro, escludendo IVA, messa su strada e altre spese aggiuntive. Per accedere a questa offerta, è previsto un anticipo di 6.948,50 euro, che include le spese di istruttoria e l'imposta di bollo. Il contratto prevede una durata di 47 mesi, durante i quali il pagamento mensile è stabilito a 109 euro . Alla fine del contratto, per diventare proprietari del veicolo, è necessario versare un valore di riscatto finale di 10.335,54 euro.

I possessori di partita IVA possono beneficiare di ulteriori vantaggi, come opportunità di detrazione fiscale. Oltre ai vantaggi economici, è possibile aggiungere un'assicurazione GAP per tre anni, al costo di 262,10 euro , un'ottima modalità per proteggere l’investimento in caso di furto o perdita totale del veicolo. Nei 47 mesi di leasing, l'importo totale da versare, inclusi interessi e spese accessorie, si attesta a 14.716,40 euro .