Nuova promozione Disney+: abbonamento a 3,49 euro al mese disponibile per alcuni utenti selezionati

Disney+ ha recentemente lanciato una nuova promozione che offre un abbonamento a 3,49 euro al mese, ma solo per alcuni utenti che hanno già usufruito di un'offerta precedente a 1,99 euro al mese per tre mesi. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di costante evoluzione delle politiche di abbonamento a servizi di streaming, nel quale Disney mira a mantenere e ampliare la propria base di clienti. Nel seguente articolo esploreremo i dettagli di questa nuova offerta e chi potrà effettivamente beneficiarne.

A chi è riservata la promozione Disney+

Attualmente, l'offerta sembra essere riservata principalmente a quegli abbonati che, fino alla fine di settembre, hanno attivato l'abbonamento promozionale di 1,99 euro al mese. Tuttavia, non ci sono conferme formali su quanto questa promozione possa essere estesa a tutti gli utenti o se ci siano criteri specifici da soddisfare. Secondo le informazioni disponibili, il termine ultimo per attivare l'offerta originale è stato il 27 settembre 2024.

Questa misura alimenta la speculazione su come Disney gestisca le sue strategie di marketing, cercando di incentivare i clienti a rimanere fedeli al servizio. È importante notare che, come parte del nuovo piano, la visione dei contenuti sarà interrotta da spot pubblicitari e non sarà possibile scaricare i film o le serie per una visione offline. Questo approccio si allinea con la tendenza di molte piattaforme di streaming di introdurre piani a basso costo in cambio di pubblicità.

In questo contesto, la possibilità di un abbonamento a costo contenuto, sebbene limitato, potrebbe attirare nuovi utenti che desiderano esplorare la vastità del catalogo Disney+, pur accettando le interruzioni pubblicitarie.

Come funziona la promo Disney+ da 3,49 euro al mese

La promozione in fase di lancio offre un abbonamento al piano Standard di Disney+ con pubblicità, a 3,49 euro al mese per un periodo di tre mesi. Questo rappresenta un'opzione vantaggiosa per gli utenti che desiderano accedere a contenuti di qualità a un prezzo contenuto, nonostante l'inserimento di pubblicità durante la visione.

Attualmente, non ci sono dettagli definitivi su quanto questa promozione durerà o su quanti clienti saranno in grado di attivarla. Gli utenti devono tenere presente che ogni offerta potrebbe subire modifiche. Per accedere a questa opportunità, è consigliabile essere già iscritti a Disney+ tramite l'abbonamento promozionale di 1,99 euro al mese, attivato entro la data di scadenza.

Per attivare la promozione, gli utenti devono accedere al sito di Disney+, entrare nel proprio account dopo aver inserito le credenziali richieste e navigare fino alla sezione Account. Qui, sotto la voce "Piani e fatturazione", si troverà la possibilità di cambiare il piano attuale a Disney+ Standard con pubblicità. Effettuando la disdetta dell'abbonamento precedente, dovrebbe comparire l'offerta attuale, che può essere attivata facilmente seguendo le istruzioni sullo schermo.

Un aspetto da tenere in considerazione è il ciclo di fatturazione attuale: molti utenti potrebbero preferire attendere la scadenza della loro offerta da 1,99 euro prima di attivare il nuovo piano promozionale, per massimizzare il valore dell'abbonamento effettuato.

In sintesi, la nuova promozione di Disney+ è progettata per attirare utenti già esistenti, permettendo loro di continuare a fruire dei contenuti della piattaforma a un costo accessibile, pur accettando alcune limitazioni nella fruizione.