Nuova legge spagnola contro le fake news: la proposta di obbligare piattaforme e influencer a correggere le informazioni false

In Spagna, il governo ha presentato una proposta di legge senza precedenti che mira a contrastare la diffusione di notizie false e dannose sui social media. Questa iniziativa si propone di rendere più difficile per coloro che si dedicano alla disinformazione, definiti "mentitori di professione", continuare a diffondere contenuti inaccurati. I dettagli di questa normativa, che sostituirebbe leggi risalenti al 1984, sono stati illustrati dal Ministro della Giustizia, Félix Bolaños.

Obiettivi della nuova proposta di legge

La proposta di legge si rivolge principalmente a influencer e piattaforme social con un'ampia audience. In particolare, sono soggetti a queste nuove disposizioni gli utenti di Internet che vantano più di 100.000 follower su una singola piattaforma o una cifra aggregata di 200.000 follower su più piattaforme. Questo approccio mira a garantire un controllo più rigoroso sulla diffusione delle informazioni tra coloro che possono avere un impatto significativo sull'opinione pubblica.

Félix Bolaños ha sottolineato che, attraverso questa normativa, si intende creare meccanismi di correzione accessibili per i cittadini. In questo modo, si potrebbe facilitare il diritto delle persone di richiedere la pubblica correzione di informazioni false, che possono arrecare danno alla loro reputazione o sicurezza. Si prevede che le piattaforme e gli organi di informazione dovranno predisporre procedure chiare affinché queste richieste siano evase in modo tempestivo e trasparente.

Non si dovranno più inviare richieste di correzione ai responsabili di una testata, poiché ciò risulta complicato per molti "pseudo-media". L’intento è quello di semplificare il processo di rivendicazione della verità, permettendo a chiunque si senta danneggiato da notizie false di avere voce in capitolo e ottenere riparazione.

Il contesto dell'informazione in Spagna

La decisione di introdurre questa legge è giunta in un momento critico, in cui la diffusione di bufale e notizie false è aumentata considerevolmente. Durante una conferenza stampa, il Ministro ha citato l'esempio di influencer che, grazie alla pubblicazione di contenuti ingannevoli, sono riusciti a costruire carriere di successo in altri campi. L'illustrazione di tale fenomeno è rappresentata dalla figura di Alvise Pérez, un eurodeputato che ha ottenuto un’impressionante quantità di voti alle elezioni europee, in parte alimentata dalla grande visibilità ottenuta tramite la diffusione di messaggi controversi su canali social.

Il giornale spagnolo El Pais ha confermato che la proposta di legge ha ottenuto il via libera durante l'ultima riunione del consiglio dei ministri, segnando un passo importante per affrontare il problema della disinformazione nel paese.

Iniziative europee contro la disinformazione

A livello europeo, la Commissione Europea ha recentemente lanciato sei nuovi hub che fanno parte dell'Osservatorio europeo dei media digitali . Questo progetto è stato creato per supportare una rete di professionisti e ricercatori impegnati nella lotta contro le notizie false. Attraverso questi hub, si favorisce la collaborazione tra verificatori di fatti, accademici e altre figure interessate alla questione della disinformazione.

Tali iniziative sono fondamentali in un'epoca in cui la rapida diffusione di informazioni tramite canali digitali presenta sfide significative. La normativa spagnola, insieme agli sforzi europei, si propone di creare un contesto in cui la verità e l'integrità dell'informazione possano essere preservate e rispettate, riducendo l'impatto delle fake news sulla società e sull'opinione pubblica.