Nuova custodia ESR Stash Stand per iPhone 16: caratteristiche, prezzo e disponibilità

La fiera dell'elettronica di Las Vegas ha fornito una vetrina ideale per presentare la nuova custodia Stash Stand di ESR, progettata per i modelli più recenti di iPhone. Questo aggiornamento non solo rende la custodia compatibile con la nuova gamma di iPhone 16, ma introduce anche modifiche significative per migliorare la protezione e l’usabilità del dispositivo. Con l’integrazione del nuovo pulsante Controllo Fotocamera sui telefoni della Mela, ESR ha colto l'opportunità di innovare e rispondere a questa esigenza.

Progettazione innovativa per il nuovo pulsante di Apple

Una delle principali novità della custodia ESR è l'approccio adottato per il nuovo pulsante Controllo Fotocamera, che è il primo di questo tipo sui dispositivi iPhone. A differenza delle custodie tradizionali che presentano un ritaglio per il pulsante, ESR ha scelto un design diverso: ha realizzato una superficie a filo, mantenendo attive tutte le funzionalità tactile del tasto. Questo significa che gli utenti possono utilizzare il pulsante senza compromettere la protezione fornita dalla custodia.

Questa scelta progettuale porta a un'esperienza d'uso comparabile a quella di un iPhone senza custodia, preservando nel contempo la protezione da urti e cadute. La custodia non solo è stata realizzata per essere funzionale, ma anche per integrarsi perfettamente con il design elegante dell'iPhone, assicurando un accesso immediato al nuovo tasto.

I materiali e la funzionalità della custodia

La custodia Stash Stand è costruita con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata. Presenta un retro in acrilico e policarbonato, entrambi resistenti ai graffi, mentre i bordi sono realizzati in TPU, un materiale noto per non ingiallire nel tempo. Questo aspetto rappresenta un miglioramento rispetto ad altre custodie sul mercato, in quanto offre una lunga vita utile senza perdere il suo aspetto originale.

Un altro aspetto innovativo della protezione è il sistema Air Guard, che rinforza gli angoli della custodia. Questa tecnologia promette di sopportare una resistenza a cadute da altezze fino a 3,3 metri, offrendo una sicurezza superiore agli utenti che temono per l'integrità del proprio dispositivo. La custodia è quindi progettata non solo per proteggere, ma anche per rendere più agevole l'installazione e la rimozione.

Anello MagSafe e funzionalità aggiuntive

Un'ulteriore caratteristica interessante è l'inclusione del supporto MagSafe, una funzione che consente agli utenti di utilizzare accessori magnetici senza dover rimuovere la custodia. Utilizzando la tecnologia HaloLock, la custodia offre una tenuta due volte superiore rispetto alle custodie originali di Apple, evidenziando un chiaro vantaggio in termini di sicurezza.

Inoltre, la custodia presenta un anello ribaltabile situato vicino alle fotocamere posteriori. Questa funzionalità permette di poggiare il telefono su superfici piane, mantenendo lo schermo sollevato e inclinato. Tale posizionamento si rivela estremamente vantaggioso per visualizzare contenuti multimediali, partecipare a videochiamate o semplicemente per evitare di tenere il dispositivo in mano durante l'uso.

Prezzo e disponibilità della custodia ESR Stash Stand

La nuova custodia ESR Stash Stand è disponibile sul mercato ad un prezzo di 19,99 euro, non differente in base al modello scelto tra iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. La custodia è già in vendita su Amazon, dove è possibile usufruire di una promozione che consente di ottenere uno sconto del 10% attraverso un coupon.

ESR offre diverse opzioni di personalizzazione; gli utenti possono scegliere tra una versione completamente trasparente, che lascia intravedere il design originale dell'iPhone, oppure varie colorazioni per chi desidera aggiungere un tocco di stile personale.

Per chiunque stia cercando di migliorare la protezione del proprio iPhone 16 senza rinunciare alla funzionalità, la custodia Stash Stand di ESR rappresenta un'opzione particolarmente interessante.