Nuki Smart Lock Ultra: la serratura intelligente che trasforma gli accessi in casa

La sicurezza domestica entra in una nuova era grazie a soluzioni innovative che semplificano e incrementano il controllo sugli accessi. Una delle opzioni più interessanti è certamente il retrofitting delle serrature, che permette di rendere smart le serrature esistenti senza dover sostituire l’intero sistema. In particolare, Nuki Smart Lock Ultra è il prodotto di punta di Nuki, famoso per il design elegante e compatto, oltre a una facilità di installazione che lo rende accessibile anche ai meno esperti. Scopriamo in dettaglio questa ghiotta novità.

Design compatto ed elegante

Il recentissimo modello di Nuki ha saputo stupire per la sua dimensione ridotta, un aspetto in contrasto con le serrature retrofitting tradizionali, spesso ingombranti e difficili da installare. Nuki è riuscita a racchiudere in questa serratura un motore brushless, simile a quello utilizzato nei veicoli elettrici, e una batteria di grande autonomia. Questo ha permesso di accorciare il design a circa un terzo delle dimensioni delle varianti precedenti. La scelta di materiali come l'acciaio inox conferisce al prodotto non solo robustezza ma anche un aspetto raffinato.

Grazie alla nuova tecnologia, Nuki Smart Lock Ultra è in grado di chiudere la serratura fino a 3,4 volte più rapidamente rispetto ai modelli precedenti. Tuttavia, per utilizzare questa serratura è necessario sostituire il cilindro esistente, operazione semplificata dall'inclusione nel kit di un cilindro universale, adattabile a porte di diverse misure. L’installazione del cilindro richiede solo un cacciavite a stella e pochi minuti, rendendola un'operazione alla portata di tutti.

Funzionalità avanzate

Una delle funzionalità più apprezzate di Nuki Smart Lock Ultra è la calibrazione automatica. Questa procedura richiede meno di un minuto e assicura una perfetta integrazione con il sistema esistente. Ma non si ferma qui: l’accessorio Nuki Keypad 2, che permette l’apertura della porta tramite un codice o riconoscimento dell'impronta digitale, completa questa soluzione. Questa doppia possibilità di accesso aumenta la comodità, consentendo di gestire più facilmente i visitatori e di assegnare accessi temporanei senza complicazioni.

In termini di autonomia, la batteria ricaricabile è un vantaggio notevole. Durante i test, si è osservato un consumo di solo 5-6% in una settimana, con utilizzi frequenti, garantendo così mesi di operatività. Il caricamento della batteria avviene tramite un cavetto USB-C e un connettore di tipo magnetico, molto pratico e rapido.

Sicurezza e connettività

Uno dei punti di forza di Nuki è indubbiamente il cilindro universale, che innalza notevolmente il livello di sicurezza. Questa soluzione non solo consente l’apertura con chiave tradizionale , ma si adatta facilmente a porte di vario spessore, garantendo versatilità e sicurezza senza compromessi. La serratura è progettata per funzionare a diverse velocità, permettendo di scegliere tra modalità Gentle, Standard e Insane, a seconda delle proprie esigenze.

Il tastierino, disponibile come accessorio, promuove un accesso rapido e semplice, evitandoci di dover estrarre lo smartphone. Un modulo WiFi integrato consente di controllare la serratura anche da remoto, semplificando l’interazione con altri dispositivi smart. Inoltre, Nuki Smart Lock Ultra supporta i più importanti sistemi domotici come Google Home, Apple Home e Alexa, rendendo l'integrazione nell'ecosistema domotico della casa molto fluida.

Integrazione con gli ecosistemi smart

La compatibilità con gli assistenti vocali e gli ecosistemi smart è un altro elemento fondamentale di Nuki Smart Lock Ultra. Supporta quindi Google Home, Apple Home e Alexa, facilitando l'interazione con altri dispositivi smart. La novità più rilevante è il supporto per Matter over Thread, che permette di utilizzare la serratura anche con sistemi che non offrono supporto ufficiale. Questo consente di integrarla senza problemi in varie automazioni domestiche, arricchendo l’offerta di sicurezza e controllo.

Durante i nostri test, abbiamo provato a collegare Nuki a sistemi come Homey Pro e HomeAssistant, riuscendo senza difficoltà a inserirla nelle relative automazioni. È bene sottolineare che per alcune configurazioni è necessario un bridge specifico, ma una volta attivato, il sistema risulta estremamente affidabile e veloce.

Le opzioni di integrazione vanno oltre la semplice apertura e chiusura della porta. La serratura offre anche informazioni sullo stato della batteria, permettendo di pianificare eventuali ricariche prima che sia troppo tardi.

Costi e considerazioni finali

Nuki Smart Lock Ultra si posiziona come una delle migliori serrature intelligenti sul mercato, ma il prezzo rimane un aspetto da considerare. Il costo è superiore alla media, con un listino di 349 euro per la serratura e 429 euro per il bundle con il tastierino, che a nostro avviso è un accessorio utile. Tuttavia, l'unione di un design compatto e funzionalità avanzate la elevano a un livello che giustifica l'investimento.

In sintesi, Nuki Smart Lock Ultra rappresenta un passo avanti significativo nella sicurezza domestica, offrendo una serie di vantaggi e funzionalità che possono davvero migliorare la vita quotidiana. La concorrenza è avvisata, poiché Nuki ha fissato un nuovo standard nel mercato delle serrature intelligenti retrofitting.