Novità in arrivo per l'iPhone 17: i modelli base potranno avere display a refresh rate elevato

Apple sta preparando l'arrivo dell'iPhone 17 nel 2025 e ci sono ferventi aspettative su un'importante innovazione per i modelli base. Secondo i rumor che circolano in ambienti vicini alla produzione, la tanto attesa tecnologia ProMotion, attualmente riservata esclusivamente ai modelli Pro, sarà implementata anche sulle versioni standard di questo nuovo dispositivo. Questa notizia rappresenta un cambiamento significativo per gli utenti, che potranno beneficiare di un'esperienza visiva migliorata fino a un refresh rate di 120Hz.

ProMotion: caratteristiche e vantaggi

La tecnologia ProMotion, introdotta da Apple per i suoi schermi più avanzati, è in grado di variare il refresh rate dei display tra 1Hz e 120Hz. Questo porta con sé diversi vantaggi che si riflettono negativamente sull’usabilità quotidiana.

Iniziamo dalla fluidità durante l’uso. Con un refresh rate elevato, le animazioni e lo scorrimento diventano più lisci e reattivi. Questo garantisce un’interazione più piacevole, soprattutto per attività quotidiane come lo scorrimento della timeline sui social network o la navigazione all’interno delle app. Le transizioni visive risultano più piacevoli, creando un'esperienza utente più coinvolgente.

Inoltre, l'arrivo della ProMotion permetterà anche una visione più realistica dei video. Grazie a un refresh rate più alto, i contenuti multimediali potranno essere visualizzati con una maggiore nitidezza e fluidità, migliorando la qualità generale dell'intrattenimento mobile.

Non meno importante è l'aspetto legato all'Always-on display. Con questo permette di visualizzare informazioni come orario, notifiche e widget pur avendo lo schermo "spento", grazie al suo funzionamento a 1Hz che riduce il consumo energetico. Questa innovazione permetterà di mantenere informati gli utenti senza sovraccaricare la batteria.

I cambiamenti nei modelli standard

Attualmente, i modelli base, come l'iPhone 16 e l'iPhone 16 Plus, utilizzano pannelli LTPS limitati a un massimo di 60Hz. Questa tecnologia, ormai considerata superata per dispositivi di fascia alta, sembra essere destinata a scomparire con l’arrivo dell’iPhone 17, in quanto Apple sta valutando di adottare pannelli LTPO su tutta la gamma dell'iPhone 17.

Secondo i leak condivisi da Digital Chat Station, la supply chain dell'azienda conferma che Apple sta investendo nello sviluppo di schermi a refresh rate elevato per i modelli standard dell’iPhone 17. Sebbene non ci siano indicazioni ufficiali sul valore preciso del refresh rate, i disegni e i prototipi suggeriscono un passaggio a 120Hz, portando i modelli base al passo con le ultime tendenze del mercato.

Il futuro dell’iPhone 17 e i suoi modelli

Un’altra novità che circola tra gli analisti è l’introduzione di un possibile modello più sottile, denominato iPhone 17 Air. Secondo le voci, questo dispositivo potrebbe condividere le stesse tecnologie avanzate del suo simile standard, includendo anche la ProMotion. Sarebbe una mossa strategica per Apple, mirata a potenziare la sua lineup di prodotti e sostenere una competitività che ultimamente ha visto l'azienda spremuta da concorrenti.

L'appuntamento atteso per l'annuncio della nuova linea di iPhone è fissato per settembre 2025. Questo lasso di tempo consentirà a Apple di perfezionare la produzione dei nuovi pannelli LTPO, assicurando che l'esperienza utente sia all'altezza delle aspettative consolidate della clientela.

Un passo decisivo per Apple

L'inclusione della tecnologia ProMotion sui modelli base dell'iPhone 17 rappresenterebbe un’evoluzione rilevante per Apple. L’adozione del refresh rate a 120Hz non è solamente un miglioramento in termini di prestazioni, ma una risposta alle richieste di un mercato in continua evoluzione. Fare finalmente a meno dei display a 60Hz consentirà di allinearsi con gli standard attuali del settore, offrendo ai consumatori un dispositivo con prestazioni di alta qualità, molto apprezzato dai fruitori di tecnologia.