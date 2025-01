Novità in arrivo con iOS 18.3: Apple sperimenta caratteristiche innovative per iPhone

Un nuovo episodio di iOS Decoded di 9to5Mac rivela alcune funzionalità in fase di test per il sistema operativo iOS 18.3, attualmente nella sua versione beta. Queste novità promettono di migliorare l'esperienza utente su iPhone, con aggiornamenti significativi per la navigazione, la fotocamera e altre applicazioni. Scopriamo insieme quali sono le innovazioni che Apple sta sviluppando.

Transizioni di navigazione fluide

Una delle principali novità in fase di test riguarda le transizioni di navigazione nel sistema operativo. Apple sta introducendo una nuova animazione "fluida" che semplifica il passaggio tra i menu. Questa modifica è visibile nell'app Impostazioni, dove l'utente può tornare indietro senza dover necessariamente utilizzare il bordo sinistro dello schermo. Il nuovo design permette di effettuare movimenti con una sola mano, migliorando la fruibilità dell'interfaccia, specialmente per coloro che utilizzano l’iPhone con una mano sola.

La fluidità nella navigazione rappresenta un passo avanti verso un utilizzo più intuitivo e immediato del dispositivo, aspetto fondamentale per gli utenti che multitaskano frequentemente. Se la funzionalità andrà a buon fine, si prevede che molti utenti apprezzeranno la possibilità di tornare indietro nelle impostazioni e nelle applicazioni con maggiore semplicità e senza sforzo.

Modifiche alle modalità di Focus con l'interruttore suoni/silenzioso

Con l’alto numero di iPhone privi di un pulsante dedicato all’azione, Apple è al lavoro su una nuova funzione che consente di passare tra le modalità di Focus utilizzando l’interruttore suoni/silenzioso. Questa possibilità si rivela particolarmente interessante per gli utenti di modelli più datati, che ancora si avvalgono di questo interruttore. Si ipotizza che sia possibile configurare l’interruttore nelle Impostazioni per personalizzarne ulteriormente le funzionalità.

Questa iniziativa potrebbe aprire nuove prospettive per la personalizzazione delle impostazioni di notifica, specialmente per chi desidera un accesso veloce e diretto alle opzioni di Focus. Tuttavia, è probabile che la funzione rimarrà limitata a questo specifico scopo di attivazione delle modalità di Focus, senza diluirsi in ulteriori opzioni.

Novità nell'App Store per Apple Arcade

Un'altra interessante innovazione riguarda il pulsante "Tutti i giochi" nella sezione Apple Arcade dell'App Store. Attualmente esiste un'opzione per accedere a un elenco completo di giochi, scorrendo fino in fondo per selezionare "Vedi tutti i giochi". Con l'upgrade, però, un nuovo pulsante, posizionato nella parte alta dello schermo accanto alle impostazioni utente, faciliterà l'accesso a questa lista, migliorando l'usabilità del servizio.

Questa modifica si preannuncia vantaggiosa per gli appassionati di giochi su piattaforma Apple, poiché sveltirà la navigazione nella selezione di titoli e migliorerà l'esperienza complessiva nel fruire dei giochi disponibili in arcade.

Controllo della fotocamera e rilevamento pose

Per la fotocamera, Apple sta sperimentando anche una nuova funzione che prevede il lancio automatico dell'app fotocamera quando l’iPhone viene tenuto in quella che viene definita la "posa della fotocamera". Questo si traduce in una minore frustrazione per l'utente, poiché non sarà più necessario cercare l’icona dell’app nella schermata home quando si è pronti a scattare una foto.

Allo stesso tempo, si sta testando una funzionalità di riduzione della sensibilità del pulsante di controllo della fotocamera quando il dispositivo è in Modalità Gioco, per ridurre l'attivazione accidentale della fotocamera mentre si gioca. Questa soluzione si dimostra pratica ed astuta, mantenendo l’utente concentrato sul gameplay.

Accesso semplificato a Visual Intelligence e novità nel Centro di Controllo

Il sistema di Visual Intelligence, un'innovativa funzione assistita dall’IA per l’analisi visiva, otterrà anche un nuovo collegamento nel Centro di Controllo. Questo permetterà agli utenti di accedere a Visual Intelligence in modi diversi rispetto all'utilizzo del pulsante di controllo della fotocamera. La funzione di attivazione tramite Centro di Controllo o schermata di blocco si preannuncia come un notevole miglioramento dell'accessibilità, aumentando la praticità di utilizzo.

Quelli che utilizzano i dispositivi di ultima generazione potrebbero trarre il massimo beneficio da questa funzionalità, mentre è ancora incerta l’implementazione su modelli più vecchi come l’iPhone 15 Pro, che supporta già altre capacità di Intelligenza Visiva.

Aggiornamenti nell'app Messaggi e nell'app Musica

Alcune modifiche sono attese anche per l'app Messaggi, dove si introdurrà la transizione fluida anche per i contatti "pinnati". Inoltre, un nuovo comando di "pinnamento" emergerà durante uno swipe a destra su una conversazione all'interno della lista dei messaggi, migliorando il modo in cui gli utenti interagiscono con i contatti principali.

Infine, l'app Musica sta ricevendo importanti aggiornamenti: la barra inferiore, dedicata alla gestione della riproduzione, otterrà nuove funzionalità per il routing dei player. Ciò permetterà di passare rapidamente tra diverse sorgenti audio, semplificando il controllo della musica in riproduzione. Con questi miglioramenti, gli utenti godranno di un’esperienza più fluida e interattiva nella gestione della loro musica.

Queste nuove funzionalità, se implementate, rappresenteranno un importante passo avanti nel migliorare l'esperienza utente per i possessori di iPhone, rendendo il loro dispositivo più funzionale e intuitivo. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi e dettagli in merito a queste innovazioni in arrivo.