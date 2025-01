Novità di iOS 18.3 e iPadOS 18.3: aggiornamenti e funzionalità incredibili

La recente uscita di iOS 18.3 e iPadOS 18.3 porta con sé una serie di aggiornamenti interessanti per gli utenti Apple. La nuova versione del software introduce innovazioni utili in ambito di gestione degli eventi e sostegno alla natura. In aggiunta, ci sono anche modifiche riguardanti le notifiche e il comportamento delle app. Scopriamo insieme nel dettaglio tutte le novità.

Supporto all'intelligenza visiva nella gestione del calendario

Una delle funzioni più attese di iOS 18.3 è il supporto per l'intelligenza visiva, che consente agli utenti di aggiungere eventi direttamente dall'app Calendario utilizzando poster e volantini. Questa innovazione rappresenta un notevole passo avanti per la facilità d'uso, poiché elimina la necessità di inserire manualmente le informazioni riguardanti gli eventi. Inoltre, grazie a questa funzione, l'identificazione di piante e animali è notevolmente migliorata, permettendo agli utenti di apprendere di più sul mondo che li circonda.

Questo approccio non solo rende l'agenda più interattiva, ma può anche essere utile per chi desidera organizzarsi meglio nel lavoro e nel tempo libero. Con l'uso della telecamera e del riconoscimento visivo, i cittadini possono sorvegliare gli eventi locali senza alcuna difficoltà, con un semplice click.

Modifiche alle notifiche e maggiore chiarezza

Un'altra modifica significativa riguarda le notifiche generate da Apple Intelligence per le app di notizie e intrattenimento. A seguito di feedback da utenti che hanno riscontrato informazioni imprecise, Apple ha deciso di rimuovere temporaneamente questi riepiloghi. Sebbene questa modifica possa sembrare limitativa, l'azienda ha affermato che sarà possibile riattivare le notifiche in un secondo momento, qualora gli utenti lo desiderino.

In un'ottica di maggiore trasparenza, tutti i riepiloghi creati dall'Intelligenza di Apple ora sono visualizzati in corsivo, facilitando così la distinzione tra le diverse notifiche. Gli utenti possono gestire le impostazioni riguardanti i riepiloghi delle notifiche direttamente dalla schermata di blocco, scorrendo e selezionando l'opzione desiderata. Inoltre, gli utenti possono disattivare rapidamente i riepiloghi per applicazioni specifiche, garantendo così un'esperienza personalizzabile.

Miglioramenti alle funzionalità dell'app calcolatrice

Non si tratta solo di novità riguardanti la gestione delle notifiche: iOS 18.3 apporta anche miglioramenti alle performance dell'app Calcolatrice. Ora, quando viene premuto nuovamente il tasto di uguale, il risultato della precedente operazione matematica viene ripetuto. Questa funzione è particolarmente utile per chi utilizza l'app per calcoli ripetuti, rendendo l'interazione molto più fluida.

Inoltre, l'aggiornamento si occupa di diverse problematiche precedentemente segnalate, come quella in cui la tastiera spariva nell'iniziare una richiesta vocale con Siri. Un altro inconveniente, che vedeva la riproduzione audio continuare fino alla fine della canzone anche dopo la chiusura di Apple Music, è stato corretto. Questi ritocchi migliorano significativamente l'usabilità dell'intero sistema.

Intelligenza di Apple per nuovi utenti

Con questa nuova versione, l'intelligenza di Apple sarà attivata automaticamente per gli utenti nuovi e per coloro che effettueranno l'aggiornamento a iOS 18.3. Questa modifica passa da un sistema di adesione attiva a uno di adesione passiva, semplificando così l'accesso alle funzionalità avanzate. Gli utenti che desiderano disattivare l'intelligenza artificiale potranno farlo, ma la nuova impostazione facilita l'immersione nelle novità proposte, rendendo l'esperienza dei dispositivi Apple ancora più ricca e interattiva.