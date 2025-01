Nokia porta la connettività 4G sulla Luna: un passo verso l'esplorazione spaziale

Il mondo della tecnologia ha ricevuto una notizia entusiasmante: Nokia si prepara a lanciare un sistema di comunicazione lunare, noto come Lunar Surface Communication System . Questo progetto ambizioso segna una nuova era nella connettività spaziale, con l’obiettivo di installare la rete 4G sulla superficie del satellite terrestre. Mentre molti considerano Nokia tra i leader mondiali nella costruzione di reti e infrastrutture, il vero fascino di questa iniziativa risiede nella sua natura innovativa e nelle sfide uniche che comporta.

Bestseller No. 1 Lscs

Il sistema lunare di comunicazione: LSCS

Il sistema LSCS è stato implementato a bordo del lander lunare Nova-C Athena, realizzato da Intuitive Machines. Questa installazione rappresenta un punto di svolta nell’approccio alla comunicazione nello spazio, poiché non si limita esclusivamente a un obiettivo della missione, ma mira a sostenere un'infrastruttura di rete che potrà essere utilizzata per future esplorazioni. Quando il lander toccherà il suolo lunare, il sistema LSCS si attiverà autonomamente, in grado di dispiegarsi e stabilire connessioni con due veicoli cruciali della missione.

Questi veicoli includono il rover MAPP, progettato da Lunar Outpost, e l’hopper Micro-Nova di Intuitive Machines. Mediante questa rete, gli operatori a Terra saranno in grado di controllare i rover in tempo reale, grazie a una connessione che consente la trasmissione di dati e telemetria direttamente al centro di controllo di Houston. Questo rappresenta una vera svolta, poiché il trasferimento di immagini in alta definizione e video sarà possibile grazie all’infrastruttura 4G operativa sulla Luna, consentendo un monitoraggio costante e dettagliato delle operazioni lunari.

Il ruolo di Artemis III e Axiom Space

L’ambizione di Nokia non si ferma alla mera installazione della rete 4G. Infatti, l’azienda sta esplorando una collaborazione con Axiom Space per integrare moduli di comunicazione nelle nuove tute astronautiche, conosciute come AxEMU . Questi moduli di comunicazione saranno progettati per connettersi alla rete 4G/LTE che sarà messa in funzione attraverso l’HLS , una versione adattata della Starship sviluppata da SpaceX.

Questa connessione non solo migliorerà la comunicazione tra missioni e operatori sulla Terra, ma consentirà anche una gestione più efficace delle attività svolte dai membri degli equipaggi. La possibilità di interagire immediatamente e in tempo reale con i rover e altri veicoli lunari potrebbe rivoluzionare il modo in cui affrontiamo le esplorazioni spaziali e l’interazione con il nostro satellite.

Affrontare le sfide della comunicazione lunare

Installare una rete di telecomunicazioni sulla Luna non è un compito banale. Le difficoltà principali includono temperature estreme che possono oscillare tra -173°C e 127°C, elevata latenza nelle comunicazioni, a causa della considerevole distanza di circa 384.400 chilometri tra la Terra e la Luna, e l’affidabilità del segnale in condizioni ambientali severe. Queste condizioni richiedono un adattamento radicale della tecnologia utilizzata da Nokia.

Nonostante l'azienda non abbia rivelato direttamente i dettagli tecnici delle soluzioni implementate, è chiaro che il lavoro svolto dai team di Nokia Bell Labs si è concentrato su un approccio altamente specializzato per garantire la funzionalità della rete anche in un contesto lunare così difficile. Ogni elemento della tecnologia deve essere progettato per resistere a queste sfide, rendendo il progetto non solo ambizioso, ma anche incredibilmente intrigante per il futuro della connettività nello spazio.

Con questi sviluppi, Nokia dimostra di essere non solo un gigante nelle telecomunicazioni terrestri, ma un attore chiave nelle esplorazioni spaziali, aprendo la strada a future missioni e nuove possibilità di esplorazione.