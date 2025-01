Netflix lancia nuovi account aggiuntivi con pubblicità: costi e caratteristiche

Con il continuo sviluppo del mercato dello streaming, Netflix ha ampliato la sua offerta con una nuova opzione di abbonamento. In una lettera ai propri azionisti, la compagnia ha comunicato l'introduzione di account aggiuntivi per i membri con pubblicità, pensati per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più variegato. Questo annuncio è stato fatto in concomitanza con il report sui guadagni del quarto trimestre, sottolineando l'importanza di questa novità nel panorama del servizio streaming.

I dettagli degli account aggiuntivi con pubblicità

La nuova offerta di Netflix prevede la possibilità di aggiungere un "extra member" con pubblicità a un costo mensile di 7 dollari negli Stati Uniti. Questa novità si affianca agli account esistenti per membri extra senza pubblicità, offrendo agli utenti una scelta ampliata. Secondo le informazioni fornite dal sito ufficiale di Netflix, gli account aggiuntivi funzionano in modo simile alla versione precedente: si tratta di un modo per pagare di più per un'altra persona che vive in un’abitazione diversa. È importante sottolineare che per poter acquistare uno slot aggiuntivo, occorre avere un abbonamento Netflix senza pubblicità, disponibili nei piani Standard o Premium.

Per gli abbonati a Netflix Premium, c'è la possibilità di aggiungere fino a due membri extra, mentre gli utenti del piano Standard possono aggiungerne solo uno. Ogni membro extra riceve un'account identificabile e una password separati. Questa distinzione consente una gestione individualizzata degli accessi e dei contenuti.

Differenze tra modalità di abbonamento

A parte il lato economico di questa nuova offerta, ci sono notevoli differenze tra gli account aggiuntivi con pubblicità e i normali abbonamenti Standard con pubblicità. Gli account aggiuntivi hanno la limitazione di poter essere utilizzati solo su un dispositivo alla volta per la visione e il download dei contenuti. Al contrario, gli abbonati al piano Standard con pubblicità possono fruire dei contenuti su due schermi simultaneamente e scaricare su più dispositivi. Inoltre, gli account aggiuntivi prevedono solo un profilo, mentre gli utenti del piano Standard possono avere fino a cinque profili distinti.

Aumenti dei prezzi e dati sul mercato

Il lancio di questa nuova opzione di abbonamento è avvenuto contestualmente a un aumento dei prezzi per gli abbonamenti preesistenti. L'account aggiuntivo con pubblicità sarà disponibile a un dollaro al mese in meno rispetto al piano Standard con pubblicità e a due dollari in meno rispetto a un account extra senza pubblicità. Queste manovre di prezzo sembrano essere una strategia per attrarre più utenti verso l'opzione con pubblicità, che secondo Netflix ha visto una crescita esponenziale. Nel quarto trimestre, infatti, oltre il 55% delle nuove iscrizioni nei mercati pubblicitari si è registrato per i piani supportati dalla pubblicità. Questa crescita di quasi il 30% rispetto al trimestre precedente mostra un chiaro trend verso un maggiore interesse da parte degli utenti.

In questo panorama in continua evoluzione, Netflix si pone come punto di riferimento nell'offerta di soluzioni flessibili per gli spettatori, cercando di adattarsi alle abitudini di consumo di un pubblico in costante cambiamento.