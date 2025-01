Netflix introduce il pulsante per il download di intere stagioni su iOS: ecco tutto ciò che c'è da sapere

Netflix, il colosso dello streaming, ha deciso di rendere la vita più facile agli utenti iOS. Dal 29 gennaio 2025, infatti, è possibile scaricare un'intera stagione di un programma direttamente sui dispositivi iPhone e iPad. Questa novità era molto attesa e finalmente gli abbonati Apple possono ora beneficiare di questa funzione precedentemente riservata solo agli utenti Android.

Un'innovazione attesa dagli utenti iOS

Negli ultimi anni, Netflix ha lavorato per migliorare l'esperienza utente su tutte le sue piattaforme. Il nuovo pulsante per il download di intere stagioni è una risposta diretta alle richieste degli utenti iOS, che hanno spesso manifestato la volontà di poter scaricare facilmente contenuti per la visione offline. Secondo quanto comunicato dalla piattaforma, questa funzione è pensata per soddisfare le esigenze di chi sta per intraprendere un lungo viaggio o coloro che desiderano semplicemente godere dei propri show preferiti senza connessione a Internet.

Immaginate di essere in attesa di un volo e di voler approfittare di quel tempo per rivedere "The Night Agent" o, durante un viaggio in treno, di guardare la seconda stagione di "XO Kitty". Adesso tutto questo è possibile con un semplice tocco sullo schermo, rendendo l'esperienza di visione certamente più fluida e comoda.

Come funziona il pulsante download di Netflix

Per utilizzare questa nuova funzionalità, il procedimento è davvero semplice. È sufficiente accedere alla pagina del programma che si desidera scaricare e individuare il pulsante dedicato al download di stagione, posizionato sotto le informazioni sugli episodi e accanto all'opzione di condivisione. Una volta premuto, il download dell'intera stagione selezionata inizierà automaticamente, consentendo di portare con sé i propri show preferiti ovunque ci si trovi.

In caso di necessità di controllare il progresso dei download o di gestire episodi specifici, è sufficiente navigare nella sezione "Download" che si trova sotto la scheda "Il mio Netflix". Qui, gli utenti possono visualizzare la lista degli episodi scaricati e organizzare i contenuti in modo mirato.

Limiti e considerazioni sui download

Tuttavia, è importante notare che ci sono dei limiti sul numero di download attivi. Gli utenti che hanno sottoscritto un piano senza pubblicità possono avere fino a 100 download attivi contemporaneamente, a seconda dei dispositivi inclusi nel loro piano. Per chi invece utilizza i piani supportati da pubblicità, il numero totale di download è limitato a soli 15 nell'arco di un mese.

Queste restrizioni sono state pensate per bilanciare le esigenze degli utenti e la gestione dei diritti dei contenuti. Pertanto, è consigliabile pianificare i download in base alle proprie necessità e tenere d'occhio il numero di episodi scaricati, evitando di sovraccaricare la memoria del dispositivo.

Per chi sta programmando un lungo viaggio e vuole sfruttare subito questa funzione innovativa, esistono molte risorse per aiutare nella selezione dei programmi da vedere. Il catalogo di Netflix è vasto e offre opzioni per tutti i gusti, garantendo così un intrattenimento di qualità durante qualsiasi spostamento.