Mozilla rilascia Firefox 135 Beta: novità e miglioramenti per gli utenti e gli sviluppatori

Firefox continua a evolversi, e dopo il recente lancio di Firefox 134, Mozilla ha annunciato la disponibilità della versione beta di Firefox 135. Questo aggiornamento non solo migliora la stabilità generale del browser, ma introduce anche un’ampia gamma di nuove funzionalità destinate a tanto gli utenti finali quanto gli sviluppatori. Con questa versione beta, l'azienda mira a testare le nuove caratteristiche e ricevere feedback per garantire un'esperienza ottimale al momento del lancio ufficiale atteso per il 4 febbraio 2025.

Innovazioni nel supporto al packaging XZ

Firefox 135 Beta segna un passo avanti significativo con l'introduzione del supporto per il packaging XZ. Questa modifica è progettata per facilitare installazioni più rapide e download di dimensioni inferiori, rendendo il browser più leggero e veloce. Con questa strategia, Mozilla abbandona il formato bzip2 utilizzato fino ad ora, in particolare nella versione precedente, Firefox 134. Questa novità risponde alle esigenze degli utenti delle moderne distribuzioni Linux, promettendo una compatibilità e integrazione migliorate. Inoltre, l'ottimizzazione del pacchetto contribuirà a una performance più fluida del browser, portando a esperienze di navigazione più gratificanti.

Insieme a questa funzionalità, Firefox 135 Beta offre agli utenti di Linux e macOS la possibilità di chiudere la scheda corrente utilizzando la scorciatoia "Esci", rendendo la gestione delle schede più pratica. Mozilla ha anche messo in atto misure di sicurezza innovative per limitare la possibilità che siti web inviino spam alla cronologia di navigazione, un aspetto importante per la privacy degli utenti.

Modifiche al menu contestuale e alle preferenze sulla privacy

Un'altra novità di Firefox 135 Beta riguarda il menu contestuale accessibile tramite il tasto destro del mouse. La voce "Copia senza tracciamento del sito" è stata rinominata in "Copia collegamento pulito". Questa modifica non è solo una questione di terminologia, ma rappresenta un approccio mirato a rimuovere i parametri di tracciamento conosciuti dai link copiati. Gli utenti possono ora applicare questa funzionalità anche ai link di testo normali, aumentando la privacy durante la navigazione.

Ulteriori cambiamenti includono la rimozione della voce "Azioni" dal menù di ricerca e l'opzione "Invia ai siti Web una richiesta 'Do Not Track'" dalle impostazioni sulla privacy. Queste modifiche indicano un approccio strategico da parte di Mozilla per semplificare l'interfaccia utente e migliorare l’esperienza di navigazione, rendendo la privacy più intuitiva per gli utenti. Infine, è stata aggiunta una nuova funzione nelle impostazioni di Ricerca, che consente di visualizzare i termini di ricerca nella barra degli indirizzi durante la navigazione nelle pagine dei risultati, attivata di default per una maggiore comodità.

Novità per gli utenti Android e supporto per gli sviluppatori

Firefox 135 Beta non si limita ai miglioramenti per gli utenti desktop; introduce anche funzionalità attese per gli utenti Android. Tra queste, spicca la nuova impostazione di raccolta dati opzionale "Invia automaticamente segnalazioni di crash". Questa opzione garantirà che le segnalazioni di crash siano condivise in modo automatico con Mozilla, per contribuire a individuare e risolvere l'origine dei problemi in modo più efficiente.

Per quanto riguarda gli sviluppatori web, il browser porta con sé il supporto per il metodo WebAuthn getClientCapabilities, insieme a sviluppi significativi nel supporto per le web app. Queste ultime miglioreranno la gestione degli eventi mediante coordinate più precise, aggiornando gli elementi modificati tramite CSS o ingrandimenti della finestra. Una maggiore conformità alle specifiche per il comportamento degli eventi mouse, come mouseenter, mouseleave, pointerenter e pointerleave, promette di migliorare ulteriormente l’interazione con gli elementi grafici sulle pagine web.

Mozilla incoraggia gli utenti interessati a esplorare la beta di Firefox 135, già disponibile per il download sul sito ufficiale. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione, in quanto si tratta di versioni pre-release, e non è consigliabile utilizzarle per attività di produzione. Con questi aggiornamenti, Mozilla si propone di migliorare l’esperienza utente complessiva e la funzionalità del suo noto browser open source.