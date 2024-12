Motorola, Eurolega e EA7 Emporio Armani Milano: un incontro di sport e responsabilità sociale a Milano

Un'importante iniziativa di responsabilità sociale ha preso vita a Milano, grazie alla collaborazione tra Motorola, Eurolega e l'EA7 Emporio Armani Milano. Questo progetto, denominato "Bouncing For Good", ha coinvolto attivamente 150 studenti dell'Istituto Comprensivo Arcadia, situato nel quartiere Gratosoglio. L'obiettivo è stato quello di utilizzare il basket come mezzo per insegnare ai ragazzi competenze di vita essenziali, attraverso un programma educativo innovativo associato alla strategia ESG One Team di Eurolega.

L'importanza dell'iniziativa nel quartiere Gratosoglio

La scelta di Gratosoglio come sede di questo importante programma educativo ha una valenza particolare. Il quartiere, che affronta diverse sfide sociali, offre un contesto ideale per implementare un progetto di impatto come "Bouncing For Good". Attraverso il basket, l'iniziativa si propone non solo di promuovere l'attività fisica e il lavoro di squadra, ma anche di incoraggiare l'integrazione sociale e migliorare le opportunità di apprendimento per i giovani.

L'attività educativa si è sviluppata in due workshop tenuti il 12 e il 14 novembre. Qui, gli studenti hanno lavorato a stretto contatto con gli allenatori della squadra EA7 Emporio Armani Milano e un esperto psicologo dello sport della Fondazione Laureus. L'approccio interattivo ha stimolato la partecipazione attiva dei ragazzi, permettendo loro di esplorare temi cruciali come il rispetto, la resilienza e il lavoro di squadra, utilizzando il basket come strumento di insegnamento pratico.

La partecipazione dei giocatori di Eurolega

Un elemento distintivo dell'iniziativa è stata la partecipazione attiva di atleti professionisti. I giocatori di Eurolega Shavon Shields, Giampaolo Ricci e Ousmane Diop hanno letteralmente sorpreso i ragazzi con una videochiamata dal vivo durante il primo workshop, creando un legame speciale tra i giovani studenti e i loro idoli sportivi. Il giorno seguente, i cestisti hanno preso parte ai workshop, condividendo le loro esperienze e passioni con gli studenti. Questa interazione diretta ha avuto un forte impatto, ispirando i partecipanti e mostrando l’importanza del duro lavoro e della dedizione nello sport e nella vita.

La cerimonia di donazione e il senso di comunità

Il clou dell'iniziativa si è svolto il 10 dicembre, con una cerimonia di donazione presso l'Istituto Comprensivo Arcadia. Durante questo evento, un pallone da basket, decorato con un design unico creato dagli studenti, è stato consegnato alla scuola. Inoltre, Motorola, Eurolega e l'EA7 Emporio Armani Milano hanno regalato palloni da basket a tutti i partecipanti, affinché l'esperienza di apprendimento potesse continuare. Non solo, l'azienda ha esteso il suo impegno sociale con la donazione di ulteriori 250 palloni a scuole e organizzazioni partner del programma One Team, amplificando così gli effetti positivi dell'iniziativa.

A completare l'operazione sono stati i dispositivi informatici donati da Motorola, mirati a rafforzare l'educazione digitale degli studenti e a favorire esperienze di apprendimento arricchenti anche al di fuori dell'ambito sportivo.

Le testimonianze dei professionisti coinvolti

La referente marketing di Motorola, Daniela Idi, ha sottolineato l'importanza di questo progetto, affermando che "Bouncing For Good" ha avuto un impatto positivo sulla vita dei giovani partecipanti, combinando elementi di sport e tecnologia per promuovere crescita, creatività e spirito di squadra. L'evidente entusiasmo da parte degli atleti partecipanti come Shavon Shields, che ha dichiarato di aver avuto una mattinata fantastica con gli studenti, evidenzia la capacità di tali eventi di ispirare i ragazzi a non abbandonare mai i propri sogni.

Commenti simili sono giunti anche da Giampaolo Ricci e Ousmane Diop, i quali hanno rimarcato l'importanza di condividere la passione per lo sport e il significato di eventi come questo nell'insegnamento di valori fondamentali. La presenza e l’interazione dei campioni hanno reso l'esperienza ancora più significativa per i ragazzi, dimostrando che lo sport può essere un catalizzatore per un cambiamento positivo.

Un esempio di integrazione sociale e crescita personale

L'iniziativa "Bouncing For Good" si è rivelata una manifestazione concreta di come sport, tecnologia e responsabilità sociale possano intersecarsi per generare un impatto significativo nelle comunità. I diversi aspetti del progetto, dalla formazione pratico-teorica all'interazione con professionisti, non solo hanno arricchito i ragazzi dell'Istituto Arcadia, ma hanno anche promosso un modello di inclusione che può essere replicato in altri contesti sociali. L'incontro tra il basket e l'educazione si afferma così come un ponte verso il futuro delle nuove generazioni.