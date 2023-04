Stai pensando di acquistare finalmente un nuovo computer ma la grandissima disponibilità di modelli sul mercato ti mette in crisi? Niente paura, in questa guida ti aiuteremo a risolvere tutti i tuoi dubbi illustrando tutti i motivi per acquistare un PC Windows invece di un Mac. Ma prima facciamo un passo indietro. Nel 2023, la tecnologia ha fatto passi da gigante, e chi desidera acquistare un nuovo computer ha letteralmente l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le centinaia di modelli di altissima qualità disponibili sul mercato. I più grandi produttori di computer oggi mettono a disposizione degli utenti una grande varietà di dispositivi in grado di offrire performance incredibili. A seconda del modello che si decide di acquistare, i migliori notebook in commercio possono essere più adatti a chi necessita del computer per lavorare, agli appassionati di gaming o a chi semplicemente ha bisogno di un dispositivo per navigare su Internet. Ma con una così grande disponibilità di modelli, come scegliere il più adatto alle proprie esigenze? Come già accennato, i grandi marchi in grado di offrire il massimo della qualità sono tanti. Dopo aver dato un’occhiata ai motivi per cui un utente dovrebbe scegliere un computer Apple invece di un PC, esploriamo invece le motivazioni per cui alcune persone potrebbero trovarsi meglio optando per un PC Windows invece di un Mac.

Esiste un PC per ogni gusto ed esigenza

Abbiamo già visto come oggi esista una grande varietà di dispositivi di tutti i tipi. Se questo vale per i computer della Apple, quando si parla di PC Windows la scelta è talmente vasta da lasciare a bocca aperta gli appassionati di tecnologia. Windows è infatti un sistema operativo indipendente dall’hardware, una piattaforma progettata per funzionare su quanti più sistemi possibile, di un’ampia gamma di produttori. È il sistema operativo mainstream preferito dalla stragrande maggioranza degli utenti finali, produttori di apparecchiature e integratori di sistema, quindi gode di un eccellente supporto su tutta la linea.

Tutto ciò contribuisce a dare una vastissima scelta all’utente finale nella scelta del tipo di esperienza di elaborazione che più si avvicina alle sue esigenze. Per esempio, scegliendo di acquistare un PC Windows invece di un Mac, avrai la possibilità di costruire il tuo PC in autonomia e partendo da zero, scegliendo ogni singolo componente partendo dal case e le ventole fino ad arrivare alla CPU, GPU e RAM. Allo stesso tempo, scegliendo un PC Windows hai la possibilità di pagare qualcuno per costruire il computer perfetto per le tue esigenze.

Invece, scegliere un computer Apple limiterà la tua scelta ai modelli attualmente disponibili, e allo stesso tempo sarai costretto a rimanere al passo con gli aggiornamento di sistema di macOS, i quali possono essere eseguiti esclusivamente su processore basato su Apple Silicon ARM. Questo significa che non avrai alcuna possibilità di costruire il tuo computer da zero o di personalizzarne i componenti.

Se sei un appassionato di videogiochi, opta per un PC con Windows

Tra i motivi per acquistare un PC Windows invece di un Mac, spicca ovviamente il fattore gaming. Se sei un gamer sfegatato e la tua ragione di vita sono i videogiochi, acquistare un Mac potrebbe non essere una buona idea. Nel 2023, i giochi per PC prosperano grazie a una lunga serie di fattori, e uno di questi è il costante desiderio di spingersi oltre in termini di hardware. Le GPU più recenti e avanzate, come per esempio NVIDIA GeForce RTX 4090, non sono disponibili per alcun computer del marchio Apple. Al contrario, in commercio è possibile acquistare modelli di PC Windows estremamente performanti e già predisposti per il gaming. Allo stesso tempo, essendo un computer Windows assemblabile anche a piacimento dell’utente, è possibile scegliere i singoli componenti in modo da rendere qualsiasi computer adatto ai videogiochi. Tutto ciò consente agli utenti PC di sperimentare tecniche all’avanguardia come il ray tracing in un modo che nemmeno le console di nuova generazione possono fare.

Ecco perché, ad oggi Windows è la piattaforma preferita dai giocatori, uno spazio in cui macOS non può ancora competere. Negli ultimi anni Apple ha certamente fatto progressi in termini di prestazioni della GPU e supporto software, ma non è niente in confronto a ciò che è possibile con i migliori notebook da gaming Windows. Oggi sono sempre di più le piattaforme di gioco come Steam, Epic Games Store, GOG e tante altre ad offrire vastissimi cataloghi di giochi per sistemi operativi Windows. Inoltre, i giocatori Xbox potranno fruire di Xbox Game Pass anche su PC e godere di funzionalità come il cross play per giocare ai propri titoli preferiti su diverse piattaforme a seconda delle proprie esigenze. Inoltre, oggi per i giocatori di PC sono disponibili tantissimi titoli rilasciati in early access, che consentono ai giocatori di testare le nuove uscite nella fase pre-lancio.

Un modello di notebook da gaming economico ed estremamente performante è MSI Katana GF66, provato da noi personalmente. Scopri di più su questo notebook leggendo la nostra recensione.

Acquistare un PC Windows invece di un Mac ti salva dalla “tassa Apple”

Quando si tratta di costruire o acquistare un computer Windows, hai infinite possibilità, sia per quanto riguarda i componenti da acquistare, sia per quanto riguarda il budget. Se un componente è particolarmente costoso, hai sempre la possibilità di rimandarne l’acquisto per acquistarne intanto uno più economico, aggiungendo man mano i pezzi in base alla tua disponibilità economica. Ecco un altro dei motivi per cui potresti preferire un PC Windows invece di un Mac: oltre a essere molto più costosi, i dispositivi Apple sono spesso e volentieri compatibili esclusivamente con altri device della mela, andando così a decuplicare il costo complessivo del computer e dei suoi componenti. Questo rende la piattaforma Windows una scelta più interessante per chi ha un budget limitato ma desidera comunque ottenere un ottimo compromesso qualità/prezzo.

Hai già dimestichezza con Windows

Tra i motivi per acquistare un PC Windows invece di un Mac c’è sicuramente il fattore della dimestichezza. Infatti, c’è chi ha sempre e solo utilizzato i sistemi operativi Microsoft, si trova bene con essi e desidera continuare a utilizzarli. Il sistema operativo desktop di Apple è potente ma non per tutti i gusti, soprattutto se sei un esperto veterano di Windows.

Inoltre, l’installazione di Windows su un Mac moderno richiederebbe l’utilizzo di una macchina virtuale come Parallels o una soluzione gratuita come VirtualBox, procedimenti non accessibili a tutti.

Vuoi un computer che puoi aggiornare a piacimento

Come già spiegato, uno dei grandi vantaggi di acquistare un PC Windows invece di un Mac risiede nella possibilità di costruire il computer in autonomia, scegliendo ogni singolo pezzo e acquistandolo in base al proprio budget e alle proprie esigenze. Assemblare un PC comporta alcuni grandi vantaggi: il primo, è sicuramente quello di poter aggiornare il computer in qualsiasi momento e in base alle tue preferenze ed esigenze. Se il tuo computer è ancora perfettamente funzionante ma ha un componente scadente o danneggiato, ti basterà sostituire quel singolo componente e ottenere un PC come nuovo. Questo ovviamente non vale solo per i PC che hai assemblato tu stesso, ma anche per molti computer predefiniti con un po’ di problemi. Anche i laptop Windows sono più aggiornabili rispetto alle loro controparti Apple. Puoi infatti espandere la memoria interna o la RAM ed effettuare tantissimi diversi miglioramenti in grado di donare al tuo PC una vita molto più lunga e di ottenere allo stesso tempo il massimo delle prestazioni, anche rimanendo dentro a un budget limitato.

Conclusioni

Quali sono allora i motivi per acquistare un PC Windows invece di un Mac? Come abbiamo già visto, ci sono anche tanti motivi per cui un utente potrebbe preferire un Mac a un PC. La scelta si riduce esclusivamente ai gusti, alle preferenze, alle esigenze e al budget del singolo utente. In questo caso, se ami personalizzare al massimo i tuoi sistemi o goderti i tuoi videogiochi preferiti anche su computer, un PC Windows è sempre la scelta migliore.