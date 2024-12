Monument Valley 3 finalmente disponibile: il nuovo puzzle game è un'esclusiva per abbonati Netflix

Il mondo dei puzzle game vive una nuova emozionante avventura con il lancio di Monument Valley 3, un titolo attesissimo dai fan della serie. Sviluppato da Ustwo Games, il gioco è stato in lavorazione dal 2019 e, finalmente, è pronto per essere esplorato. Tuttavia, l’accesso è riservato solo agli abbonati a Netflix, evidenziando così la crescente integrazione dei videogiochi all'interno della piattaforma di streaming. Ciò crea un'esperienza di gioco unica e senza interruzioni, liberando i giocatori da pubblicità indesiderate e microtransazioni.

Un'avventura visiva ispirata a Escher

La serie Monument Valley è rinomata per la sua estetica mozzafiato e la sua innovativa meccanica di gioco, ispirata alle geometrie impossibili di M.C. Escher. In Monument Valley 3, i giocatori sono chiamati a guidare i due protagonisti attraverso mondi onirici, manipolando la prospettiva e creando percorsi all'apparenza irrealizzabili. Questa esperienza visiva e sensoriale di alta qualità cattura immediatamente l'attenzione, rendendo ogni livello un'opera d'arte a sé stante.

A differenza dei suoi predecessori, il terzo capitolo introduce nuovi elementi di gameplay, tra cui la possibilità di ruotare lo schermo per assistere a una risoluzione di enigmi più profonda. La varietà dei livelli continua a stimolare la curiosità e la creatività del giocatore, sfidando continuamente le aspettative e rendendo ogni passaggio attraverso i mondi di Monument Valley un’avventura unica.

Accesso esclusivo per gli abbonati Netflix

Monument Valley 3 è disponibile sia su Android che iOS, ma è accessibile esclusivamente attraverso Netflix Games. Questo significa che solo gli abbonati possono scaricare e godere del titolo senza costi aggiuntivi. L'affiliazione tra gioco e piattaforma di streaming rappresenta un passo significativo per Netflix, che continua a espandere la propria offerta di intrattenimento. Gli utenti possono così approfittare di una libreria di giochi di alta qualità inclusa nel loro abbonamento, contribuendo a rendere la proposta di Netflix più attrattiva in un mercato in continua evoluzione.

Questo modello in abbonamento, privo di acquisti in-app, potrebbe segnare un cambiamento nel modo in cui i giochi vengono distribuiti e monetizzati, un aspetto spesso criticato da molti giocatori. Pertanto, chiunque possieda un abbonamento può tranquillamente immergersi nell'universo di Monument Valley 3, lasciandosi trasportare dalla sua bellezza visiva e dalle sue sfide intellettuali.

Novità e aggiornamenti: cosa aspettarsi

Un elemento di novità in Monument Valley 3 è l'inclusione di una barca a vela, che permette una navigazione più flessibile tra le diverse sezioni del gioco. Tuttavia, ciò non deve distogliere l'attenzione dal cuore pulsante della serie: gli intricati puzzle che caratterizzano l'esperienza. I giocatori possono aspettarsi di affrontare enigmi sempre stimolanti, che continuano a stare al centro della filosofia di design di Ustwo Games.

In un'intervista rilasciata, Emily Brown, lead designer del progetto, ha confermato che il titolo riceverà aggiornamenti stagionali con contenuti aggiuntivi. Questi aggiornamenti, descritti come "snack di Monument Valley", arricchiranno progressivamente l'esperienza di gioco senza compromettere l'essenza del titolo. I fan possono quindi attendere con ansia nuovi livelli e sfide, che si integreranno in modo fluido nell'avventura già ricca di Monument Valley 3.

Un invito a scoprire la serie

Per chi non avesse ancora sottoscritto un abbonamento a Netflix, c'è comunque l’opportunità di vivere la magia di Monument Valley attraverso i primi due capitoli. Questi giochi continuano a essere apprezzati e rappresentano un ottimo punto di partenza per immergersi nell'affascinante universo di Ustwo Games. Monument Valley 3 si profila non solo come un’aggiunta importantissima alla serie, ma anche come un’esperienza da non perdere per tutti gli appassionati di puzzle game. Con la sua anima visiva e il gameplay innovativo, Monument Valley 3 è destinato a fare la gioia di tutti i suoi giocatori.