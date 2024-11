I videogiochi Android hanno spesso il limite del display del tuo smartphone. Per quanto ampio, questo non è infatti paragonabile a quello di un televisore.

Proprio per questo motivo, Android TV può diventare una sorta di upgrade rispetto al tuo telefono, fornendoti un display molto più adatto a questo tipo di intrattenimento.

Giochi per Android TV: come trasformare il dispositivo in una postazione da gaming

Il sistema operativo per Smart TV non ha di certo una libreria così ampia come quella del sistema operativo degli smartphone, pur essendo in espansione. Tieni conto anche dell’aspetto dei controller: alcune app ti permettono di utilizzare periferiche specifiche, mentre per altre dovrai accontentarti del telecomando o dell’utilizzo di uno smartphone collegato al dispositivo.

Al di là di questo discorso, nell’articolo che stai per leggere abbiamo deciso di raggruppare quelli che, ad oggi, sono considerabili come i migliori giochi per la tua Android TV.

1- Badland

Badland è un gioco pubblicato nel 2013 da Frogmind e, nonostante i tanti anni alle spalle, si conferma come uno dei migliori titoli nel contesto delle Android TV.

Stiamo parlando un action-adventure a scorrimento laterale, con il giocatore controlla una piccola creatura che si muove in una foresta disseminata di trappole e ostacoli. Solo con strategie intelligenti e movimenti precisi il giocatore potrà terminare l’avventura.

Il gamelay offre meccaniche intuitive, a tratti intuitive che rendono Badland un gioco adatto a chi ha già dimestichezza con enigmi e puzzle game.

Da segnalare anche come il titolo supporti una modalità coop locale, ideale se intendi giocare con i tuoi amici o con i tuoi figli (fino a un massimo di 4 giocatori). Badland è gratuito, pur offrendo potenziali acquisti in-app per sbloccare funzioni e livelli aggiuntivi.

2- Machinarium

Machinarium è un’avventura grafica, se possibile ancora più datata rispetto al precedente titolo, essendo stata pubblicata nell’ormai lontanissimo 2009. Nonostante ciò, si tratta di uno dei prodotti videoludici che meglio si adattano a un’Android TV.

L’app in questione offre una storia emozionante, con uno stile grafico unico nel suo genere. Il giocatore dovrà vestire i panni di un piccolo robot chiamato Josef, impegnato nel salvataggio dell’amica Berta e nello sventare i piani di una gang di automi per niente amichevoli.

Machinarium non offre particolari dialoghi, prediligendo immagini e animazioni, con un notevole tocco di classe legato a musica e atmosfera immersive.

Se vuoi passare una serata di relax davanti alla tua Android TV, questo gioco è quello che fa per te.

Rispetto a Badlands è un titolo a pagamento, anche se il prezzo è alquanto contenuto: appena 6,99 dollari (salvo sconti).

3- The Wolf Among Us

Un gioco per Android TV che non dovresti sottovalutare è The Wolf Among Us.

Stiamo parlando di un’avventura con una forte componente di narrativa, basata su una serie di fumetti. Il giocatore, in questo caso, diventa Bigby Wolf, uno sceriffo in un mondo popolato da personaggi delle fiabe che vivono nascosti tra gli umani.

La storia ruota attorno a un misterioso omicidio, con il protagonista che dovrà prendere scelte morali difficili, capaci di influenzare il proseguimento della vicenda.

Pubblicato nell’ormai lontano 2014 da Telltales Games, The Wolf Among Us è senza dubbio un’alternativa più interattiva rispetto a un film con una forte presenza di mistero. Il gioco è gratuito per il primo episodio, mentre quelli successivi sono ottenibili attraverso un sistema di acquisti in-app.

4- Asphalt 9: Legends

Pubblicato nel 2018 da Gameloft, Asphalt 9: Legends è un gioco per Android TV molto apprezzabile.

Si tratta di un titolo che, contrariamente ai precedenti, si concentra su un un genere finora non citato, ovvero le corse automobilistiche. Lascia da parte il realismo: Asphalt 9 ti getta a capofitto in gare frenetiche e ricche di adrenalina, con uno stile arcade mozzafiato. Avrai a disposizione un’ampia gamma di auto da sogno (oltre 60 veicoli) e svariate ambientazioni spettacolari attraverso cui sfrecciare ad altissima velocità.

Inutile dire come, nel contesto dello schermo ampio di una smart TV, questo gioco possa offrire decisamente di più rispetto a un semplice display di smartphone.

Asphalt 9 è gratuito, pur offrendo potenziamenti e auto aggiuntive attraverso acquisti in-app.

5- Crossy Road

Restiamo sempre sul tema “strade” pur cambiando decisamente genere. Crossy Road è un gioco che si ispira chiaramente al grande classico Frogger del 1981, riammodernando il gameplay e rendendolo più complesso ma non meno avvincente.

L’utente dovrà saltellare attraverso strade, corsi d’acqua e altri contesti potenzialmente pericolosi. A rendere il tragitto difficile, infatti, saranno vetture e altri ostacoli mobili. Il concept è semplice, ma Crossy Road riesce a essere avvincente. Attraverso monete sparse per il gioco (o acquisti in-app) è possibile sbloccare ulteriori personaggi da interpretare.

Per semplicità di gameplay, Crossy Road si rivela come ideale se intendi utilizzare il telecomando della tua Android TV come controller.

6- Smashy Road: Wanted 2

Smashy Road: Wanted 2 è un insolito open-world, che ti permette di guidare veicoli (e non solo).

Rispetto al già citato Asphalt 9, questo titolo pubblicato nel 2020 si concentra sugli inseguimenti, con l’utente che deve evitare la polizia. Per scappare al lungo braccio della legge è possibile affidarsi ad automobili, ma anche correre o nuotare.

La libertà d’azione, la varietà di veicoli e i potenziamenti, rendono Smashy Road: Wanted 2 avvincente, con ogni partita diversa dalle precedenti. La grafica non è realistica, ma non per questo non intrigante, mentre le modalità di gioco proposte risultano essere molteplici.

Proprio in ottica potenziamenti è possibile ricorrere agli onnipresenti acquisti in-app, per un gioco che risulta comunque godibile anche senza spendere un singolo euro.

7- Sky Force Anniversary

Sky Force Anniversary è il tributo al primo titolo di una lunga serie di shoot‘em up di grande successo.

In questo caso dovrai prendere in mano la cloche virtuale di un aereo da combattimento, impegnandoti per abbattere nemici, raccogliere potenziamenti di vario tipo e salvare persone. Stiamo parlando di uno sparatutto a scorrimento verticale capace di offrire un’esperienza di gioco coinvolgente, ideale tanto per i videogiocatori più datati, quanto per quelli più giovani.

Anche in questo caso, attraverso acquisti in-app è possibile ottenere contenuti aggiuntivi e power up di vario tipo.

8- Anomaly 2

A questa lista dei migliori giochi per Android TV non poteva mancare un titolo interessante come Anomaly 2.

Il videogioco in questione propone uno scenario post-apocalittico, che vede gli umani lottare per la sopravvivenza contro macchine aliene che stanno per conquistare la Terra. Anomaly 2 offre un gameplay fresco, basato sul concetto di tower-offense.

Come videogiocatore puoi trasformare le tue truppe in mech da guerra per essere più efficace in alcuni scenari di combattimento. Costruisci la tua squadra usando combinazioni tattiche uniche per distruggere i nemici del genere umano.

Tra i diversi pregi di Anomaly 2 vi è anche la possibilità di partite multiplayer e di ottenere diversi finali.

Giocare con la tua Android TV? Ecco quello che devi sapere

Dopo aver analizzato i migliori giochi per Android TV, approfondiamo alcune domande che potresti farti se non hai mai usato il tuo dispositivo per i videogames.

Per quanto riguarda i controller, come già accennato, tieni conto che molti titoli supportano periferiche con connessione Bluetooth o USB.

Alcuni titoli particolari, come già citato Asphalt 9, hanno per forza necessità di un controller in quanto sono quasi del tutto ingestibili attraverso un semplice telecomando. Non solo: tieni conto che alcuni videogiochi ti permettono persino di utilizzare lo smartphone come controller.

Dove puoi trovare i giochi per la tua Android TV? Il consiglio che possiamo darti e di affidarti sempre e solo a Google Play Store. Affidarti ad altre piattaforme, infatti, potrebbe essere pericoloso a livello di cybersecurity. Prima di effettuare un gioco valuta la sua compatibilità o meno con il dispositivo che stai utilizzando.

Se ti stai chiedendo quanto spazio occupano i giochi, non è una domanda facile a cui rispondere. I più semplici possono essere di pochi MB, mentre i più moderni e avanzati possono arrivare a più di un GB. Prima di effettuare il download, ti consigliamo di dare uno sguardo a quanto spazio hai a disposizione sulla tua smart TV.

Potresti anche chiederti se, per poter giocare, hai bisogno di una connessione a Internet funzionante. Per i giochi offline, nella maggior parte dei casi, questo non è un requisito indispensabile.