Come usare un controller PS5 su Android

Se avete mai sentito il bisogno di collegare il controller di PS5 con il vostro dispositivo Android, dovete sapere che la procedura è veramente molto semplice.

Ci vorranno pochissimi minuti, grazie al Bluetooth, e vi troverete a comandare il vostro Android con il controller della console di Sony. Come? Scopriamolo insieme!

Come usare il controller PS5 con un dispositivo Android

Per collegare il controller della PS5 al tuo smartphone o tablet Android i passaggi da seguire sono:

Premete il pulsante Share e il pulsante PS sul controller DualSense allo stesso tempo per alcuni secondi finché la barra luminosa non inizia a lampeggiare in blu. Questo mette il controller in modalità di accoppiamento. Aprite le Impostazioni del vostro dispositivo Android Accendete il Bluetooth Andate nelle impostazioni del Bluetooth Selezionate Wireless Controller tra i dispositivi disponibili Se non fosse immediatamente visibile il controller, effettuate una scansione manuale Selezionate OK quando vi verrà chiesto di accoppiare i dispositivi Se l’accoppiamento è andato a buon fine, la luce blu del controller smetterà di lampeggiare.

Il DualSense non è supportato nativamente da molte applicazioni Android, ma può essere usato con Remote Play. Questo permette di trasmettere tutti i giochi per PS4 e PS5 attraverso una rete a banda larga, a condizione che si possieda una console e quei giochi per cominciare.

Se avete già collegato, almeno una volta, il controller della PS4 al vostro dispositivo Android, vi sarete resi conto che la procedura è la medesima, così come le funzionalità supportate.

Come sapete, al momento le scorte di PS5 sono molto scarse, ma sono sicuro che la situazione migliorerà a breve, quindi non vi resta che continuare a tenere sotto controllo i vari siti per essere sicuri di avere la vostra consolle non appena disponibile. Buona fortuna!

Fonte AndroidCentral