Migliori accessori per Galaxy S23: guida all’acquisto

Dopo mesi di rumor, indiscrezioni e voci di corridoio,Samsung Galaxy S23 è finalmente arrivato con grande entusiasmo da parte di tutti gli appassionati di tecnologia. A febbraio 2023 infatti, Samsung ha finalmente lanciato i suoi tre nuovi smartphone di punta, ufficializzando l’attesissima serie Galaxy S23. Come ci aspettavamo, Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra sono stati presentati con una lunghissima serie di novità molto interessanti, sia dal punto di vista estetico che delle prestazioni. È bastato dare uno sguardo veloce ai tre nuovi smartphone di Samsung per decretare come il modello S23 Ultra sia il vero e proprio top di gamma, con tutte le potenzialità per diventare uno dei migliori telefoni Samsung di sempre. Esteticamente molto simile al vecchio Galaxy Note, S23 Ultra presenta un design squadrato con linee dritte e che aumentano anche la superficie piana sul pannello del display. Compatto e leggero, dal peso di soli 234 grammi, S23 Ultra è dotato di un display Super AMOLED Quad HD+ da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz e una protezione Gorilla Glass Victus 2. Il processore che alimenta questo telefono è Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a 12 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Il Galaxy S23 Ultra è inoltre caratterizzato da una batteria da 5.000 mAh che può contare anche sul supporto per la ricarica da 45 W. Non sono da meno gli altri due modelli. Il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ presentano rispettivamente un display Super AMOLED piatto da 6,1 pollici e 6,6 pollici con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento variabile di 48-120Hz. La protezione Gorilla Glass Victus 2 è il meglio sul mercato per questi prodotti, che pesano rispettivamente 168 e 196 grammi. S23 ed S23+ sono entrambi alimentati dal chipset Snapdragon 8 Gen 2, con 8 GB di RAM e 128/256/512 GB di memoria interna. Altre specifiche interessanti sono il comodo sensore di impronte digitali a ultrasuoni, la certificazione di resistenza all’acqua e alla polvere IP68, Bluetooth 5.3, il supporto 5G, la ricarica wireless da 10 W e il supporto eSIM. Entrambi funzionano con Android 13 e personalizzazione One UI 5.1. Trattandosi di veri e propri gioiellini tecnologici, i tre nuovi telefoni di punta di Samsung vanno trattati con cura e protetti adottando tutte le adeguate misure di sicurezza. A breve arriverà anche un nuovo attesissimo modello, Samsung Galaxy S23 FE. Ecco perché, una volta acquistato il modello più adatto alle proprie esigenze, è importante munirsi di protezioni in grado di tenere il telefono al sicuro, come per esempio un buon vetro temperato e una cover. Dopo aver visto i migliori caricabatterie per S23, andiamo a stilare una lista dei migliori accessori per Galaxy S23.

Vetro temperato

Gli ultimi smartphone di punta di Samsung, Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, hanno portato una lunga serie di miglioramenti significativi rispetto ai loro predecessori. Uno degli aggiornamenti più interessanti è rappresentato dalla nuova protezione Gorilla Glass Victus 2 per il display. Samsung afferma che l’ultima iterazione di Gorilla Glass utilizzata sulla serie Galaxy S23 offre maggiore durata e resistenza ai graffi rispetto ai suoi predecessori.

Tuttavia, questo non basta sicuramente a proteggere al 100% il telefono da urti e cadute. Ecco perchè, se desideri mantenere lo schermo del tuo nuovo smartphone in ottime condizioni per tantissimo tempo, ti consigliamo di investire subito in una protezione per lo schermo. Fortunatamente, al giorno d’oggi abbiamo l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le pellicole e i vetri temperati per S23 sul mercato, che rientrano indubbiamente tra i migliori accessori per Galaxy S23. Ecco una selezione delle migliori opzioni per i tre modelli.

Migliori vetri temperati Galaxy S23

Migliori vetri temperati Galaxy S23+

Migliori vetri temperati Galaxy S23 Ultra

Cover

I telefoni della nuova serie di punta Samsung Galaxy S23 sono sicuramente robusti e resistenti. Tuttavia, è buona abitudine acquistare una buona cover protettiva in modo da proteggere al meglio lo smartphone e il suo contenuto, anche in caso di urti e cadute. Al giorno d’oggi, tra i migliori accessori per Galaxy S23, possiamo trovare tantissime diverse opzioni, come cover realizzate in pelle, in gomma o in plastica trasparente. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. I primi fattori da tenere in considerazione al momento dell’acquisto della giusta cover sono tanti: in che modo utilizzi il tuo telefono? Hai bisogno di una cover con supporto per guardare il video? Un case-portafoglio per riporre tessere e carte di credito? Cerchi una cover trasparente che non vada a intaccare il design del telefono? Le opzioni a disposizione sono davvero tante. Vediamo quali sono le cover più amate tra i migliori accessori per Galaxy S23.

Migliori cover Galaxy S23

Migliori cover Galaxy S23+

Migliori cover Galaxy S23 Ultra

Powerbank

Il Samsung Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra sono caratterizzati da ottime batterie in grado di offrire una buona autonomia. Tuttavia, chi utilizza il telefono per motivi di lavoro o per creare contenuti, avrà sicuramente bisogno di un aiuto esterno. Ecco perché, al momento dell’acquisto, è consigliabile munirsi di uno dei migliori powerbank in commercio, in modo da assicurarsi un’autonomia pressoché infinita e senza pensieri.

Cuffie

Passiamo ora ai migliori accessori per Galaxy S23 che non hanno niente a che vedere con la sicurezza, ma che possono rendere migliore l’esperienza d’uso degli utenti. Tra questi spiccano sicuramente le migliori cuffie, che possono essere utilizzate per rendere più comode le lunghe call di lavoro o per ascoltare musica e podcast in tranquillità. Ecco i migliori modelli in commercio.

Smartwatch

Infine, non possiamo certo non citare i migliori smartwatch sul mercato, oggi fondamentali per completare l’esperienza d’uso di chi utilizza lo smartphone. In questo caso, è possibile optare per i modelli della serie Galaxy, o per alternative di altri marchi di qualità. In ogni caso, abbinare uno smartwatch a un telefono di ultima generazione è un ottimo modo per avere una migliore gestione delle notifiche, degli impegni e per monitorare l’attività fisica e alcune importanti funzioni vitali. Ecco quali sono i migliori modelli in commercio.