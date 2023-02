Migliori caricabatterie per Samsung Galaxy S23, + e Ultra

Sei alla ricerca di un buon caricabatterie per Samsung Galaxy S23? Facciamo un passo indietro. Dopo tantissimi mesi di rumors e indiscrezioni, il primo febbraio 2023 Samsung ha finalmente annunciato l’uscita dei suoi prossimi smartphone di punta, ufficializzando la nuova serie Samsung S23. Tre nuovi modelli sono stati presentati e con essi una lunga serie di dettagli molto interessanti, sia dal punto di vista delle funzionalità che del design. Samsung Galaxy S23, S23+ e S3 Ultra stanno arrivando e con essi tante novità. I tre smartphone verranno lanciati presto sul mercato, e secondo le previsioni sull'andamento dei prezzi potranno essere acquistati con interessanti ribassi dopo pochi mesi dall'uscita. Ciò che rende questi nuovi modelli così tanto ambiti è la batteria. Il modello base di Galaxy S23 offre una batteria da 3.900 mAh con una ricarica da 25 W, mentre 23+ e Ultra offrono 4.700 mAh con una ricarica da 45 W. Tutti e tre i modelli supportano anche la ricarica wireless fino a 15 W. Questo significa che per caricare il dispositivo sarà anche possibile utilizzare un caricabatterie senza fili, per un’esperienza d’uso ancora più comoda. Già oggi, esistono tantissime opzioni per ricaricare i tre modelli di Galaxy S23, e gli utenti hanno letteralmente l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i diversi tipi di caricatori in commercio. In questa guida abbiamo raccolto i migliori caricabatterie per Samsung Galaxy S23, selezionando prodotti che possano andare bene per caricare tutti e tre i nuovi modelli della serie.

Migliori caricabatterie per Samsung Galaxy S23: quale scegliere?

Proprio come i modelli delle serie precedenti, Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra sfruttano la tecnologia Super Fast Charging creata dell'azienda e che si basa sugli standard USB PD e PPS. Questo significa che qualsiasi caricabatterie USB-C che supporti sia USB PD che PPS è adatto a ricaricare tutti e tre i dispositivi. Al momento della ricerca dei migliori caricabatterie per Samsung Galaxy S23 da parete per S23+ o S23 Ultra, potrebbe essere una buona idea assicurarsi che l'alimentatore supporti la tecnologia Super Fast Charging 2.0 da 45 W di Samsung o che possa fornire almeno 4 A di corrente in modalità PPS.

Migliori caricabatterie per Samsung Galaxy S23: la ricarica wireless

Parlando dei migliori caricabatterie per Samsung Galaxy S23 si sente spesso parlare della ricarica wireless. Ma di cosa si tratta? E vale davvero la pena di sceglierla? Ovviamente la scelta del caricatore perfetto può dipendere da diversi fattori, in primis dalle esigenze specifiche dell’utente. I caricabatterie wireless sono dei veri e propri caricatori senza fili che si presentano come piccole piattaforme (la cui forma può variare in base al modello) su cui è sufficiente appoggiare lo smartphone per ricaricarlo. Molti smartphone in commercio infatti supportano una velocità di ricarica da 10 o 7,5 W, il che renderebbe l’intero processo più lungo del dovuto. Fortunatamente, i tre modelli della serie S23 supportano una velocità di ricarica da 15 W, e sono quindi adatti ai caricatori senza fili. In questo caso, al momento dell’acquisto ti consigliamo di scegliere un dispositivo che supporti appunto una velocità massima di 15 W, in modo da riuscire a ricaricare lo smartphone completamente nel minor tempo possibile.

I migliori caricabatterie per Samsung Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra

Una volta compreso quali sono le principali categorie di caricabatterie per Samsung Galaxy S23, diamo un’occhiata a quali sono i migliori modelli sul mercato. In questa guida illustreremo le migliori opzioni a parete e wireless.

I migliori caricabatterie a parete per la serie Galaxy S23

Se non sei già in possesso di un caricatore compatibile col nuovo modello di Samsung sarà necessario fare un piccolo investimento che ti consenta di sfruttare appieno la tecnologia di ricarica rapida offerta dai nuovi modelli. Come già accennato, il modello base offre supporto per la ricarica rapida cablata da 25 W, mentre gli altri due supportano la ricarica rapida cablata da 45 W. Se sei alla ricerca di un caricatore a parete, ecco una selezione dei migliori caricabatterie per Samsung Galaxy S23.

Anker Nano II

Anker Nano II è un’ottima soluzione per chi desidera acquistare un caricatore a parete che sia in grado di ricaricare i nuovi modelli di Samsung Galaxy e che offra anche la funzionalità di ricarica veloce. Questo modello è perfetto per caricare tutti e tre i modelli della nuova serie e offre tutta la potenza necessaria per consentirti di caricare rapidamente il tuo telefono e di tornare a utilizzarlo nel minor tempo possibile. Questo prodotto può ovviamente essere utilizzato per caricare anche altri dispositivi. Per esempio, se sei in possesso di un MacBook Air 2020 sarai in grado di caricarlo completamente in meno di due ore. Lo stesso vale per gli ultimi modelli di iPhone e iPad. Anker Nano II rientra indubbiamente tra i migliori caricabatterie per Samsung Galaxy S3: con le sue dimensioni ridotte rispetto a un normale dispositivo USB C, il device offre 45 W di potenza per caricare lo smartphone in pochissimo tempo. Acquistando questo prodotto sarà anche possibile godere di 18 mesi di garanzia e di un ottimo servizio di assistenza clienti gratuita.

Anker 323

Ecco un altro ottimo dispositivo del marcio Anker che rientra a mani basse tra i migliori caricabatterie per Samsung Galaxy S23. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un dispositivo in grado di ricaricare tutti e tre i modelli della nuova serie di punta Samsung in brevissimo tempo. Il caricatore è da 33 W ed è in grado di caricare una vasta gamma di dispositivi di ultima generazione, tra cui computer, notebook, tablet e tanto altro. Con una porta USB C e una porta USB A, il device consente di caricare due dispositivi contemporaneamente. Inclusi nella confezione anche una comoda guida di benvenuto con garanzia di 18 mesi. Sarà inoltre possibile usufruire del servizio clienti Anker gratuitamente.

Anker ‎A2147321

Questo modello di caricabatterie per Samsung Galaxy S23 è invece molto adatto a chi desidera portarlo sempre con sé senza occupare troppo spazio. Ci troviamo davanti a un dispositivo di piccolissime dimensioni che misura soli 2,6 cm di spessore, ma che offre comunque una potenza di 30 W. Pensato per caricare smartphone e computer, il dispositivo può essere utilizzato anche con tablet, auricolari e tanto altro. È infatti possibile caricare un iPad Air del 50% in soli 25 minuti. Anche in questo caso, con l’acquisto si viene forniti di una guida di benvenuto, della garanzia di 24 mesi e di un ottimo servizio clienti gratuito.

‎Wanfocyu

Tra i migliori caricabatterie per Samsung Galaxy S23 troviamo il modello Wanfocyu, un caricatore da 45W pensato proprio per i nuovi modelli Samsung (ma anche per quelli vecchi). Il device supporta il protocollo PD PPS, appositamente progettato per la ricarica ultrarapida 2.0 dei telefoni della serie Galaxy, ed è infatti in grado di caricare completamente S23, S23+ ed S23 Ultra in poco più di un’ora. Lo stesso strumento può essere utilizzato anche per caricare laptop, computer, cuffie, auricolari e qualsiasi altro dispositivo, sia a casa che in viaggio. La compatibilità universale garantisce infatti che il caricabatterie possa essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi elettronici in commercio. Inoltre, le due porte USB consentono di caricare due telefoni contemporaneamente, tenendo sempre conto del fatto che in questo modo la potenza verrà disiva in 25 W + 20 W. Inlcusi nella confezione, un caricatore USB C a doppia porta da 45W, 18 mesi di garanzia e la possibilità di usufruire in qualsiasi momento di un ottimo servizio clienti gratuito.

I migliori caricabatterie wireless per la serie Galaxy S23

Passiamo ora a quelli che sono i migliori caricabatterie per Samsung Galaxy S23 wireless, ovvero senza fili. Ecco una selezione dei migliori modelli che puoi trovare su Amazon.

Spigen Arcfield

Ecco il primo modello wireless di caricabatterie per Samsung Galaxy S23. SI tratta dello Spigen Arcfield, con una potenza massima di 15 W e con tecnologia di ricarica rapida. Perfetto per tutti e tre i modelli della nuova serie di punta Samsung, il dispositivo è in grado di caricare qualsiasi dispositivo in brevissimo tempo e senza alcun filo. Inclusi nella confezione, il caricabatterie wireless Spigen ArcField 15W, un cavo di ricarica da USB-C a USB-C, una guida di benvenuto e 24 mesi di garanzia. Sarà anche possibile usufruire gratuitamente di un ottimo servizio clienti.

Caricatore Wireless SPGUARD

Ecco un altro ottimo modello wireless di caricabatterie per Samsung Galaxy S23. Oltre a caricare i tre nuovi modelli in maniera super veloce, questo prodotto è pensato per caricare la maggior parte dei Galaxy Watch in commercio. Con una potenza massima di 18 W, un design compatto ed elegante e delle dimensioni piccolissime, questo prodotto è perfetto per essere trasportato nella borsa e nello zaino e per caricare i tuoi dispositivi quando sei fuori di casa. Inclusi nella confezione, un caricabatterie wireless, un cavo di ricarica, un manuale utente, e la garanzia. Inoltre potrai usufruire di un eccellente servizio clienti gratuito.

I migliori powerbank per la serie Galaxy S23

Oltre ai normali caricabatterie a parete o senza fili, esistono alcune comode soluzioni perfette per chi è sempre in viaggio o fuori casa. Stiamo parlando dei migliori powerbank in commercio, oggi essenziali per non doversi mai preoccupare della batteria dei propri dispositivi. Vediamo quali sono i migliori modelli in commercio per Samsung Galaxy S23.

Powerbank Baseus

Ecco un ottimo dispositivo in grado di caricare rapidamente tutti e tre i modelli della nuova serie di punta Samsung, senza fili e senza preoccupazioni. il dispositivo consente di ricaricare Samsung Galaxy (ma anche iPhone e tanti altri strumenti) del 60% in soli 30 minuti. Il powerbank stesso può essere caricato molto velocemente: basterà collegarlo alla corrente di notte (utilizzando un caricabatterie da 18 W) e in poche ore sarà pronto all’uso. Si tratta di una batteria portatile da 20.000 mAh che può ricaricare completamente i nuovi modelli di Samsung per ben quattro volte di seguito. Perfetto per essere portato in viaggio o al lavoro e per non doversi mai preoccupare dell’autonomia dei propri dispositivi. La luce comoda LED ci indicherà la potenza rimanente e lo stato di carica attuale. Inclusi nella confezione, insieme al powerbank, anche un cavo da USB A a uSB C, un manuale di istruzioni e la garanzia di un anno.

Charmast

Ecco un altro powerbank dalla potenza incredibile e in grado di offrire diversi cicli di ricarica a più dispositivi contemporaneamente. Charmast è una batteria portatile da ben 26800 mAh in grado di caricare telefoni, computer e altri dispositivi per un numero impressionante di volte. Caratterizzato da una porta USB C bidirezionale, il powerbank supporta sia l’entrata che l’uscita veloce. Questo significa che lo stesso dispositivo può essere ricaricato in un tempo brevissimo, che si aggira intorno alle nove ore. Piccolo, leggero e compatto, questo powerbank è comodissimo da portare in viaggio, a scuola o in ufficio, e può essere comodamente inserito in qualsiasi borsa, zaino, marsupio o tasca senza creare alcun tipo di fastidio.

I migliori cavi per la serie Galaxy S23

Sebbene Samsung fornisca ancora un cavo di ricarica con i suoi dispositivi di punta, si tratta di un cavetto USB-C a USB-C, spesso non compatibile con i caricabatterie delle generazioni passate. In questo caso, basterà acquistare un buon cavetto USB C e continuare a caricare il tuo nuovo Samsung Galaxy S3 con il tuo caricabatterie di sempre. Assicurati però che esso sia abbastanza potente e in grado di ricaricare il tuo dispositivo velocemente.