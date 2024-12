Microsoft rilascia il Patch Tuesday di dicembre 2024: ecco tutte le novità di Windows 10 e 11

Microsoft ha avviato il rilascio del Patch Tuesday di dicembre 2024, portando importanti aggiornamenti di sicurezza e migliorie per i suoi sistemi operativi attualmente supportati, Windows 10 e Windows 11. Questo mese, gli utenti possono beneficiare di correzioni per vulnerabilità, risoluzioni di bug e ottimizzazioni che promettono di migliorare l'esperienza complessiva.

Aggiornamenti di sicurezza e versioni interessate

Il Patch Tuesday di dicembre 2024 si focalizza principalmente sulla sicurezza, un elemento costante negli aggiornamenti mensili di Microsoft. Entrambi i sistemi operativi, Windows 10 e Windows 11, ricevono aggiornamenti significativi mirati a correggere falle nel sistema, mantenendo così elevato il livello di protezione per gli utenti.

Per quanto riguarda Windows 11, l’aggiornamento è stato suddiviso in varie build a seconda della versione in uso. Gli utenti della versione 24H2 riceveranno la build 26100.2605 , mentre chi utilizza la versione 23H2 avrà accesso alla build 22631.4602 . Infine, gli utenti che continuano ad utilizzare la versione 22H2 riceveranno la build 22621.4602 .

Windows 10, d’altro canto, supporta ufficialmente solo le versioni 21H2 e 22H2. Le build per queste versioni sono rispettivamente la 19044.5247 e 19045.5247, entrambe contrassegnate con l'aggiornamento KB5048652. Questi aggiornamenti offrono una gamma di miglioramenti essenziali e correzioni mirate a garantire una maggiore stabilità.

Novità per Windows 11

Il Patch Tuesday di dicembre introduce numerose novità per Windows 11, in particolare nel campo della sicurezza. Sono state risolte un totale di 72 vulnerabilità, fortunatamente nessuna di queste è attualmente catalogata come attivamente sfruttata per scopi malevoli.

Tra i principali miglioramenti figurano l’ottimizzazione dell'area di notifica, che ora mostra la data e l'ora in un formato più compatto, facilitando la visualizzazione delle informazioni principali senza affollare lo schermo. Inoltre, gli utenti hanno ora la possibilità di nascondere permanentemente l'icona delle notifiche con un semplice percorso nel menù delle impostazioni.

Un'altra novità è presente nella barra delle applicazioni: attraverso un clic destro su qualsiasi icona "fissata", gli utenti possono accedere a una "Jump List", permettendo di eseguire le applicazioni con diritti di amministrazione. Infine, il tool Gestione attività di Windows 11 è stato migliorato, aggiungendo etichette che identificano le tipologie di hard disk utilizzati, come NVME o SATA per gli SSD, consentendo una gestione più efficiente delle risorse.

Le note di rilascio specificano che non ci saranno ulteriori aggiornamenti di anteprima per le nuove funzionalità per il mese di dicembre. Le nuove versioni riprenderanno a gennaio 2025, lasciando questo aggiornamento focalizzato esclusivamente su sicurezza e stabilità.

Aggiornamenti per Windows 10

Per gli utenti di Windows 10, l'aggiornamento di dicembre 2024 si concentra anch'esso sulla risoluzione di bug e miglioramenti di stabilità. Ciò include la correzione di problemi che impedivano il corretto avvio di alcuni giochi e applicazioni. Anche in questo caso, tutte le migliorie apportate dall'aggiornamento KB5046714, rilasciato il 21 novembre 2024, sono state incluse nel patch di questo mese.

Le notizie relative a Windows 10 evidenziano l'impegno di Microsoft nel fornire un supporto continuo e aggiornamenti regolari per garantire che gli utenti possano operare in un ambiente sicuro e performante. Microsoft continua a dimostrare la propria dedizione a migliorare l'esperienza dell'utente attraverso un monitoraggio costante e correzioni tempestive.

Come aggiornare Windows 10 e Windows 11

Per ottenere i nuovi aggiornamenti, gli utenti di Windows 10 e Windows 11 possono seguire semplicemente le indicazioni nel menù delle impostazioni. Si raccomanda di installare le ultime versioni disponibili per beneficiare delle patch di sicurezza e ottenere miglioramenti delle prestazioni.

Il percorso da seguire è “Impostazioni” > “Aggiornamento e sicurezza” > “Verifica disponibilità aggiornamenti”. Una volta che il sistema rileva gli aggiornamenti, sarà possibile avviarne l'installazione in modo semplice e veloce, assicurando che il proprio dispositivo resti protetto e funzionante in modo ottimale.