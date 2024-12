Microsoft avanza con la nuova versione di Copilot per Windows 11: cosa c'è di nuovo?

Microsoft ha recentemente annunciato di essere al lavoro su una nuova versione "nativa" dell'app Copilot per Windows 11. Questo aggiornamento ha suscitato l'interesse degli utenti e degli esperti del settore, eager di comprendere il grado di innovazione che accompagnerà questa release. Nonostante le promesse di novità, alcuni utenti hanno già notato questioni legate all'effettiva esperienza d'uso. Questo articolo esamina a fondo le ultime novità presentate da Microsoft e il significato dell'aggiornamento proposto.

Nuove basi per l'app Copilot: da PWA a WebView2

Il passaggio a WebView2 rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla vecchia versione di Copilot, che si basava sul sistema Progressive Web App di Microsoft Edge. Con il nuovo motore di rendering, Microsoft intende migliorare le prestazioni e l'integrazione con Windows 11. Tuttavia, a dispetto di questa novità tecnica, molte funzioni continuano a richiamare solo il sito web di Copilot. Questa apparente contraddizione ha sollevato interrogativi tra gli utenti su cosa significhi realizzare una versione "nativa" dell'app.

Microsoft sottolinea che la nuova app Copilot ora apparirà nella barra delle applicazioni di sistema, offrendo maggiore visibilità e facilità d'accesso. Ma nonostante questa integrazione, l’interfaccia generale di Copilot potrebbe non soddisfare le aspettative di quegli utenti desiderosi di un'applicazione pienamente adattata alle peculiarità di Windows. Elementi come il menu nella barra del titolo dimostrano che ci sono tentativi di rendere l'app più coerente con l'esperienza di Windows, ma gli elementi spiccatamente nativi sono per ora limitati.

Novità della modalità "quick view"

Una delle migliorie più salienti riguarda la modalità "quick view", che si attiva premendo Alt+Barra spaziatrice. Questa funzione consente di visualizzare l'interfaccia di Copilot in una finestra ridotta, liberando spazio sullo schermo e migliorando la fruibilità per chi lavora con più applicazioni contemporaneamente. Questa novità potrebbe rivelarsi utile per gli utenti che desiderano un accesso rapido alle funzionalità di Copilot senza dover passare a schermi interi.

Inoltre, una nuova icona di Copilot è stata aggiunta alla barra delle applicazioni. Questo piccolo cambiamento visivo, sebbene sembri marginale, potrebbe fornire agli utenti un modo più efficace per riconoscere e accedere all'app in un ambiente di lavoro affollato. Essere in grado di interagire rapidamente con Copilot attraverso icone e scorciatoie da tastiera potrebbe facilitare i flussi di lavoro e migliorare la produttività degli utenti.

L'effettivo valore della versione "nativa"

Pur essendo una fase di anteprima, quella che Microsoft definisce "versione nativa" appare parziale e poco evoluta. Infatti, sebbene siano stati apportati alcuni miglioramenti, la predominanza delle funzionalità che rimangono ancorate al web suggerisce che ci sia ancora strada da fare prima che l'esperienza utente si avvicini a un'applicazione desktop tradizionale. Gli unici elementi nativi che gli utenti possono riscontrare sono alcuni menu e la schermata "About", che offre solamente un link a un file di testo con avvisi di terze parti.

Gli appassionati di tecnologia e i professionisti del settore continuano a interrogarsi sulla direzione futura di Copilot. L’azienda ha la possibilità di sviluppare ulteriormente questa applicazione e potremmo attenderci aggiornamenti significativi che potrebbero influenzare l'integrazione tra le applicazioni Microsoft 365 e Windows. È evidente che il potenziale di Copilot resta alto, sostenuto dalle capacità avanzate dell'intelligenza artificiale, ma le attese direttamente legate alla "native" continuano a sollevare dubbi tra gli utenti.

Copilot: uno strumento in continua evoluzione

Microsoft Copilot è più di un semplice aggiornamento software; è uno strumento fondato sull'intelligenza artificiale che promette di migliorare la produttività all'interno delle applicazioni Microsoft 365. Copilot utilizza modelli sofisticati di AI, inclusi quelli sviluppati in collaborazione con OpenAI, per semplificare flussi di lavoro e fornire supporto in attività complesse su strumenti come Word, Excel e Teams.

Attualmente, la nuova app Copilot è distribuita in anteprima per gli Insider di Microsoft attraverso vari canali di test. Questo approccio consente agli sviluppatori di ricevere feedback direttamente dagli utenti, facilitando così eventuali aggiustamenti e miglioramenti. L'approccio alla versione di anteprima è parte di una strategia più ampia di Microsoft per garantire che le nuove funzionalità siano pratiche e soddisfacenti.

Resta dunque da vedere come l'azienda elaborerà la sua offerta di Copilot per Windows. Mentre gli utenti aspettano e si preparano a testare il potenziale della nuova versione, la speranza è che i futuri aggiornamenti portino con sé innovative esperienze e l’interpretazione più vera del concetto di "nativo" all'interno del sistema operativo.