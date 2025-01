Microsoft 365: novità sulle tariffe e sull'accesso a Copilot

Microsoft ha recentemente annunciato modifiche significative riguardanti le tariffe e l'accesso a Copilot per gli utenti di Microsoft 365, in una mossa che comprenderà sia nuovi piani che adeguamenti dei prezzi esistenti. Continuando nell'ottica di facilitare una transizione graduale verso le nuove modalità di abbonamento, l'azienda non ha specificato la durata di questa offerta limitata, ma è plausibile che duri da uno a due anni. Gli abbonati verranno quindi spinti a passare dalle attuali opzioni di prezzo e a farsi carico di nuovi oneri.

Limiti dell'uso di Copilot per i piani personali e familiari

Per gli abbonati ai piani Personale e Famiglia, l'uso di Copilot viene regolato: è previsto un'introduzione di 60 crediti AI mensili, da utilizzare all'interno delle applicazioni di Office. Questi crediti possono anche essere spesi per generare contenuti visivi o testuali in programmi di Windows come Designer, Paint e Notepad. Rimane tuttavia da chiarire come si integreranno con i 15 crediti gratuiti offerti per utilizzi su Designer o i 50 crediti mensili per Image Creator in Paint. Tale situazione suggerisce che Microsoft stia cercando di mantenere il controllo sul modo in cui gli utenti sfruttano l'intelligenza artificiale nelle proprie applicazioni.

Abbonamento Copilot Pro e accesso illimitato

Per gli utenti che desiderano un accesso illimitato e la possibilità di utilizzare i modelli AI più recenti, la strada scelta rimane quella di un abbonamento Copilot Pro. Questa opzione ha un costo di 20 dollari al mese, un investimento significativo per chi mira a sfruttare al massimo le potenzialità delle funzionalità AI e di automazione offerte da Microsoft. Con questo abbonamento, gli utenti possono superare i limiti imposti dai piani standard, accedendo a strumenti avanzati per facilitare le proprie attività quotidiane.

Aumento dei prezzi e contesto storico

Con l'introduzione di questi nuovi piani, Microsoft ha sottolineato che si tratta del primo aumento di prezzo mai applicato per gli abbonamenti personali a Microsoft 365 negli Stati Uniti. Questi abbonamenti mantenevano inalterati i prezzi dall'epoca in cui furono presentati come Office 365 più di dieci anni fa. È interessante notare che i prezzi per i piani aziendali e per altre regioni erano già stati rivisti in precedenza. Pertanto, mentre per Office Home 2024 e Office Home & Business 2024 rimangono i prezzi invariati , i nuovi abbonamenti per l'uso delle AI rappresentano un cambiamento significativo nel panorama delle offerte.

Le modifiche recenti possono essere viste come una risposta all'evoluzione delle necessità degli utenti e alla crescente competizione nel campo dei software di produttività. Con l'inserimento di Copilot e delle sue modalità di utilizzo, Microsoft sembra voler segnalare un nuovo approccio verso l'integrazione dell'AI nella vita quotidiana delle persone, facilitando al contempo un'interazione sempre più fluida e innovativa con i suoi strumenti.