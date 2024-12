Mercedes-Benz sviluppa vernice solare innovativa per veicoli elettrici: efficienza e sostenibilità

Mercedes-Benz ha annunciato un progetto che potrebbe rivoluzionare il mondo dei veicoli elettrici: l'azienda sta studiando una nuova tipologia di moduli fotovoltaici da integrare nella carrozzeria dei veicoli. Questa tecnologia, se realizzata, permetterebbe di utilizzare una vernice speciale, chiamata "solar coating", per generare energia direttamente dalla superficie dei veicoli elettrici. Il produttore tedesco ha fornito dettagli tramite un comunicato ufficiale, sottolineando non solo la funzionalità della vernice, ma anche i benefici economici e ambientali che potrebbe apportare a lungo termine.

Innovazione nella vernice solare

La nuova vernice fotovoltaica proposta da Mercedes-Benz è caratterizzata da uno spessore incredibilmente ridotto, con un rivestimento di appena 5 micrometri. Questo strato è descritto come "simile a un sottilissimo strato di colla", molto più sottile di un capello umano. Non contenendo silicio né materiali provenienti da terre rare, il prodotto si propone come un’alternativa più sostenibile rispetto ai moduli fotovoltaici tradizionali. Grazie a questa tecnologia innovativa, è possibile ottenere una superficie attiva che può raggiungere un'efficienza del 20%.

Mercedes-Benz stima che un SUV di grandezza media, con un'area coperta di circa 11 metri quadrati, potrebbe accumulare energia sufficiente a percorrere circa 12.000 chilometri all'anno, a patto che le condizioni di luce diurna siano ottimali, come quelle che si sperimentano a Stoccarda. L'energia raccolta attraverso queste celle fotovoltaiche potrebbe essere utilizzata per alimentare la guida del veicolo o per ricaricare la batteria ad alta tensione, contribuendo così a rendere i veicoli elettrici ancora più autonomi e sostenibili.

Sostenibilità ed economia nel settore automotive

Oltre all’elevata efficienza, un altro aspetto rilevante della vernice solare è la sua facilità di riciclo e il costo di produzione inferiore rispetto ai moduli fotovoltaici convenzionali. Questi vantaggi potrebbero rappresentare un passo importante verso una maggiore sostenibilità nel settore automotive. Il team di ricercatori di Mercedes-Benz è attivamente impegnato affinché questa vernice possa essere applicata su qualsiasi superficie esterna del veicolo, indipendentemente dalla forma o dall'angolazione della carrozzeria.

In città con alte esposizioni al sole e una buona media di percorrenza, come Los Angeles, è possibile che la vernice solare riesca a soddisfare fino al 100% del fabbisogno energetico dei conducenti. Anche in altri contesti urbani, come Stoccarda, si stima che la tecnologia potrebbe coprire il 62% del fabbisogno energetico di un conducente medio, consentendo di girare l'energia in eccesso verso le abitazioni attraverso la ricarica bidirezionale.

Novità per la Santa Sede: una Papamobile elettrica

Non meno rilevante è l'ultima iniziativa di Mercedes-Benz legata alla sostenibilità, che riguarda la fornitura di una Papamobile completamente elettrica al Vaticano. Questa vettura speciale, che il Papa utilizzerà in vista del Giubileo del 2025, ha visto un'attenta modifica della trasmissione elettrica per adeguarsi alle basse velocità necessarie durante le apparizioni pubbliche. Inoltre, il design della Papamobile prevede un sedile centrale singolo, regolabile in altezza e girevole, che consente di interagire con il pubblico da diverse angolazioni. Alle spalle del sedile principale, sono stati integrati due ulteriori sedili per ospiti.

Queste innovazioni non solo pongono Mercedes-Benz all'avanguardia nel settore della mobilità elettrica, ma evidenziano anche l'impegno dell'azienda nella promozione di soluzioni ecologiche e sostenibili, in linea con le esigenze contemporanee di protezione ambientale e responsabilità sociale.