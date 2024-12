Mercato della Realtà Virtuale in difficoltà: calano le vendite e si riduce l'interesse per i visori

Nel 2024, il mercato della realtà virtuale affronta una fase di declino significativo. Secondo le analisi di Omdia, una nota società specializzata in studi di mercato, le vendite di visori hanno subito una flessione del 10% rispetto all’anno precedente, passando da 7,7 milioni a 6,9 milioni di unità. Questo calo è emblematico di un settore che si trova a dover affrontare sfide rilevanti, dove l'attesa per il Vision Pro di Apple non ha raggiunto gli obiettivi sperati. Le proiezioni per il prossimo anno suggeriscono che la tendenza negativa continuerà, con una ripresa non attesa prima del 2026.

Declino delle vendite nel mercato VR

Le vendite di visori VR nel 2024 si attestano su 6,9 milioni di unità, segnalando un significativo rallentamento rispetto ai quasi 8 milioni del 2023. Questo calo può essere attribuito a diversi fattori, tra cui l’insoddisfazione degli utenti verso le nuove proposte sul mercato e la difficoltà di Apple nel rilanciare il proprio Vision Pro. George Jijiashvili, senior principal analyst di Omdia, ha chiarito che il dispositivo di Apple, pur essendo atteso con grande interesse, non ha portato i benefici auspicati al settore, determinando una reazione negativa da parte anche di sviluppatori influenti.

La situazione si complica ulteriormente con le vendite dei visori Meta, in particolare del nuovo entrant Quest 3S, che non hanno mostrato un incremento significativo. Questo scenario dipinge un quadro di incertezza e ridotto interesse verso la realtà virtuale, un mercato che sembra rimanere confinato a nicchie specifiche, lontano dalla mainstream adoption che molti operatori avevano sperato.

L'andamento delle unità attive e le prospettive future

Oltre alle vendite in calo, anche il numero di visori attivi è diminuito, registrando un abbassamento dell'8% nel 2024. Attualmente, sono circa 21,9 milioni le unità attive nel mercato della realtà virtuale. Questo dato è fortemente influenzato dalla scarsa propensione degli utenti di Quest 2 a passare ai modelli più recenti, nonostante oltre 20 milioni di dispositivi siano stati venduti dal 2020.

Questo calo delle unità attive rappresenta un aspetto cruciale per il settore, poiché riduce il potenziale per lo sviluppo di contenuti efficaci e coinvolgenti. Tuttavia, Omdia rimane moderatamente ottimista riguardo al futuro. È previsto un incremento delle vendite e delle attività di mercato dal 2029, a condizione che le aziende, in particolare Meta, continuino a investire nel settore e che vengano lanciati modelli più accessibili come un Vision Pro “entry-level”, previsto per il 2026.

Spesa per contenuti VR e confronto con altri settori

Un ulteriore fattore da considerare riguarda la spesa complessiva per contenuti VR, che nel 2024 ha raggiunto i 904 milioni di dollari. Le proiezioni indicano che questa spesa potrebbe crescere fino a 1,3 miliardi di dollari nel 2029. Tuttavia, è essenziale notare che, in confronto alla spesa per i contenuti nei giochi su console, che ammonta a 37,4 miliardi di dollari nel 2024, il mercato della realtà virtuale è ancora in una fase iniziale e ha molto da conquistare.

Questo gap tra le spese nei giochi tradizionali e nella realtà virtuale sottolinea il potenziale di crescita che il mercato della VR potrebbe sperimentare, se le aziende riusciranno a stimolare interesse e coinvolgimento del pubblico. Le possibilità sono molteplici e le sfide sono elevate, ma le prospettive sul lungo termine potrebbero portarci a un panorama VR più promettente.

