Meliconi presenta cuffie TV wireless per un intrattenimento domestico senza confini

L'home entertainment ha assunto una posizione centrale nelle abitazioni moderne, permettendo di fruire di film, serie TV e programmi con comfort e libertà. In questo contesto, Meliconi lancia il bundle di cuffie TV wireless HP Easy Digital, una soluzione pensata per godere dei contenuti audiovisivi anche in compagnia, senza le limitazioni dei cavi.

Caratteristiche e specifiche delle cuffie TV

Le cuffie TV Bundle HP Easy Digital si distinguono per una portata massima di segnale di ben 100 metri in campo aperto. Questo significa che gli utenti possono muoversi liberamente all'interno della propria casa senza compromessi sulla qualità del suono. La base trasmittente è progettata con un ingresso audio sia analogico che digitale ed è caratterizzata da dimensioni ridotte, risultando così leggera e poco ingombrante. Può essere alimentata direttamente attraverso la porta USB situata nel retro della TV, semplificando notevolmente l’installazione.

Il collegamento a diverse fonti audio avviene tramite il cavo audio stereo AUX da 3,5 mm o un cavo ottico digitale Toslink, entrambi forniti nella confezione. Questa compatibilità la rende adatta alla maggior parte dei televisori presenti sul mercato, offrendo versatilità e semplicità d’uso. Non è necessario essere esperti di tecnologia per impostare il sistema: anche gli utenti meno esperti possono fare il setup in modo rapido ed intuitivo.

Autonomia e comfort d'uso

Le cuffie sono dotate di una batteria integrata ai polimeri di litio, che garantisce una ricarica completa in sole 2 ore e un'autonomia di utilizzo continua per un totale di 8 ore. Questo aspetto è particolarmente utile per lunghe sessioni di visione, evitando interruzioni e consentendo di approfondire le proprie serie e film preferiti senza pensieri.

Per garantire un'esperienza d'ascolto ottimale, le cuffie offrono due canali di trasmissione, selezionabili direttamente dal retro della base trasmittente. Questa funzionalità è perfetta per prevenire interferenze, garantendo così una qualità audio chiara e costante. Inoltre, l'archetto regolabile permette di personalizzare la vestibilità, mentre i padiglioni, descritti come ergonomici e confortevoli, sono progettati per adattarsi all'orecchio, rendendo l’utilizzo prolungato non solo possibile, ma anche piacevole.

Prezzo e contenuto della confezione

Il prezzo di listino delle cuffie TV Meliconi è di 143,49 euro. Tuttavia, attualmente su Amazon, possono essere acquistate a un prezzo promozionale di 107,15 euro, offrendo così un notevole risparmio per gli acquirenti interessati.

La confezione include due cuffie TV, una base trasmittente con cavo di alimentazione, un cavo AUX da 3,5 mm, un cavo Toslink e due cavi di ricarica micro USB. Un pacchetto completo che permette di iniziare subito a vivere un’esperienza d'intrattenimento avvincente, senza la necessità di ulteriori acquisti.

Le cuffie HP Easy Digital rappresentano un'opzione ideale per chi desidera godere della visione di contenuti multimediali in modo versatile e comodo, sfruttando le moderne tecnologie wireless senza rinunciare alla qualità del suono.