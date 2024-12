Marshall Emberton II: Offerta imperdibile per il famoso speaker portatile a prezzo ridotto

Il Marshall Emberton II rappresenta una soluzione ideale per gli amanti della musica che cercano un diffusore portatile con prestazioni eccezionali. Questo dispositivo di alta qualità, frutto di oltre 60 anni di esperienza del marchio nel settore audio, è attualmente disponibile a un prezzo decisamente interessante in occasione del Black Friday. Infatti, con uno sconto significativo, è possibile acquistarlo a soli 99,99 euro, invece dei tradizionali 179 euro.

Design iconico e prestazioni sonore impareggiabili

Il Marshall Emberton II si distingue non solo per le sue prestazioni audio ma anche per il suo aspetto iconico, che richiama il design classico del marchio. Pur essendo privo di un microfono per le telefonate, questo speaker ben si inserisce nel mercato dei dispositivi audio portatili, competendo con modelli di successo come il Boom 3 di Ultimate Ears. È dotato di certificazione IPX7, il che significa che può resistere a schizzi e immersioni in acqua fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti, rendendolo perfetto per essere utilizzato in ambienti esterni o in situazioni di festa.

Il punto forte del Marshall Emberton II rimane comunque la qualità del suono. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.1, il dispositivo può connettersi facilmente a vari dispositivi, garantendo una trasmissione audio stabile e di alta qualità. Nonostante le dimensioni contenute, l’azienda promette un audio ricco e potente, che può raggiungere i 87 dB. Il sistema audio è composto da due radiatori full range dinamici da 2 pollici e 10W, affiancati da due altoparlanti passivi posizionati sul frontale e sul retro, il che contribuisce a una diffusione del suono eccezionale e a una resa audio tridimensionale grazie alla tecnologia proprietaria True Stereophonic.

Controllo e autonomia: versatilità utilizzabile da ogni punto di vista

Un ulteriore aspetto interessante del Marshall Emberton II è la sua interfaccia di controllo. A differenza di molti altri dispositivi che utilizzano pulsanti meccanici o touch, questo speaker è dotato di una pratica manopola che consente di gestire il volume e riprodurre o mettere in pausa la musica direttamente dalla cassa. Questa scelta progettuale riflette l’impegno del marchio nel mantenere un design distintivo e retrò, allineato con la sua tradizione.

La batteria del Marshall Emberton II è un altro punto di forza: può garantire fino a 30 ore di riproduzione con una sola carica. Inoltre, grazie alla porta di ricarica USB-C, è possibile ottenere quasi 5 ore di autonomia con soli 20 minuti di ricarica, mentre il tempo totale richiesto per una ricarica completa è di circa 3 ore. Un indicatore LED a dieci tacche facilita il monitoraggio della capacità residua della batteria, con incrementi del 10%, offrendo così un controllo preciso sull’energia disponibile.

Un’app che aggiunge ulteriori funzioni

Nella sua versione aggiornata, il Marshall Emberton II è supportato da un’app dedicata che consente agli utenti di personalizzare ulteriormente l’esperienza audio. Questa funzionalità aggiuntiva offre la possibilità di modificare il suono secondo le preferenze individuali, rendendo l’esperienza di ascolto ancora più soddisfacente.

L’Emberton II, grazie a tutte queste caratteristiche, si presenta come un’opzione davvero interessante per chi cerca un diffusore portatile di qualità, perfetto per vari utilizzi. Con l’attuale offerta di Black Friday, questo speaker è un acquisto da non perdere per gli appassionati di musica e per chi desidera un gadget audio versatile e performante.