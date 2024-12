Macrium Reflect: un software di backup e ripristino dati che continua a sorprendere nel 2024

Macrium Reflect è un software molto conosciuto nel campo del backup e della clonazione degli hard disk. Nonostante lo sviluppo della sua versione gratuita si sia fermato il 1° gennaio 2024, gli utenti possono ancora sfruttarlo senza problemi. Questo articolo esplora le caratteristiche di Macrium Reflect, le sue funzionalità e come continuare a utilizzarlo efficacemente anche nel 2025.

L'interruzione dello sviluppo della versione gratuita

Il 1° gennaio 2024 è una data cruciale per gli utenti di Macrium Reflect Free, poichè segna la fine dello sviluppo di questa versione. Sebbene la versione gratuita del software possa ancora essere installata e utilizzata, non riceverà più aggiornamenti o correzioni di sicurezza. Gli utenti hanno tuttavia la possibilità di continuare ad utilizzare Macrium Reflect 8.1.8325 in italiano, scaricabile tramite il file d'installazione disponibile sul sito ufficiale. È fondamentale notare che ogni menzione della versione gratuita è stata rimossa dal sito, indicando un cambiamento significativo nel supporto per questo software.

Nonostante l'assenza di aggiornamenti futuri, gli utenti possono utilizzare senza restrizioni la versione disponibile fino al 2025. Macrium Reflect si è sempre distinto per la sua affidabilità e la facilità d'uso, offrendo una gestione senza sorprese durante il backup e il ripristino dei dati. Anche se le versioni a pagamento offrono funzionalità aggiuntive come la possibilità di ripristinare immagini di backup su macchine con hardware diverso, le performance della versione gratuita rimangono lodevoli, specialmente su Windows 11.

Le funzionalità offerte da Macrium Reflect

Macrium Reflect non è solo un software di backup, ma un vero e proprio alleato per gli utenti che desiderano proteggere i propri dati. Anche nella sua versione gratuita, il software mette a disposizione diverse funzioni utili. Tra le principali c'è la creazione di immagini di sistema: essa consente di creare repliche complete di hard disk, SSD o partizioni specifiche. In caso di malfunzionamenti, gli utenti possono tornare rapidamente a una configurazione precedente senza la perdita di dati.

Un’altra importante funzionalità è il ripristino del sistema. Gli utenti possono infatti recuperare il sistema operativo e i dati da un'immagine di backup, ristabilendo rapidamente le condizioni precedenti. Senza dimenticare la clonazione del disco, particolarmente utile quando si desidera passare a un nuovo hard disk o SSD: questa opzione consente di trasferire l'intero contenuto di un disco mantenendo tutti i dati e la loro struttura intatti.

In più, Macrium Reflect offre la programmazione dei backup. Questa funzione consente agli utenti di automatizzare il processo di backup, stabilendo la frequenza e il tipo di copia da eseguire. Con questa opzione, è possibile mantenere una protezione costante senza dover intervenire manualmente.

Condizioni d'uso della versione gratuita

La licenza di Macrium Reflect Free è piuttosto flessibile. Gli utenti possono utilizzare il software sia per scopi privati sia in contesti commerciali, con la possibilità di installarlo su un massimo di dieci terminali all'interno della stessa azienda. Durante l'installazione, viene chiesto di specificare l'ambito di utilizzo, che sia domestico o commerciale.

Un aspetto fondamentale per chi utilizza Macrium Reflect è la creazione di un supporto per l’avvio di emergenza. Dopo aver installato il software, è consigliabile creare un'unità USB che possa avviare il sistema in caso di problemi. Questo passaggio permette di avere sempre disponibile un metodo per ripristinare le immagini di sistema, anche nel caso in cui il computer non si avvii.

Come ripristinare il contenuto delle immagini di backup

É importante sapere che Macrium Reflect ha delle limitazioni quando si tratta di ripristinare la partizione di sistema. Questa operazione non può essere effettuata mentre il sistema operativo è attivo, poiché non è possibile sovrascrivere una partizione in uso. Per affrontare questa situazione è necessario utilizzare il supporto di avvio USB precedentemente creato. In questo modo, si può avviare il sistema tramite l'unità USB e procedere al ripristino totale nel caso di emergenze.

Per i backup non riguardanti la partizione di sistema, è possibile utilizzare l'interfaccia di Macrium Reflect direttamente da Windows per selezionare l'immagine e far partire il processo di ripristino. Quest’aspetto garantisce flessibilità e comodità per gli utenti.

Avvio delle operazioni di backup e clonazione

Per iniziare un’operazione di backup o clonazione con Macrium Reflect, basta selezionare l'unità desiderata nella finestra principale e scegliere le opzioni appropriate. Per una clonazione, è necessario indicare l'unità di destinazione, mentre se si intende creare un’immagine, si deve specificare il percorso di salvataggio. Una caratteristica interessante è che il programma supporta il backup su cartelle condivise in rete locale; è tuttavia cruciale accertarsi che la rete sia sufficientemente veloce per evitare rallentamenti nel trasferimento di grandi volumi di dati.

Navigazione del contenuto delle immagini di backup

Macrium Reflect offre anche una funzionalità avanzata che consente di accedere ai contenuti delle immagini di backup create in precedenza. Gli utenti possono visualizzare e gestire i backup, indipendentemente dalla loro collocazione, e navigare tra le cartelle per recuperare i file desiderati. Dopo aver "montato" un’immagine da ripristinare, è possibile accedere ad essa direttamente dalla finestra "Questo PC" di Windows, facilitando il processo di recupero dei dati.

Macrium Reflect consente le operazioni temporanee sui file delle immagini, ma per garantire l'integrità dei dati, le modifiche permanenti non sono permesse. Per smontare l'unità, basta utilizzare il menu di Windows o accedere direttamente all’interfaccia di Macrium Reflect.

Grazie alla sua versatilità e alle numerose funzionalità, Macrium Reflect continua a rappresentare una scelta solida per chi desidera proteggere i propri dati senza ingenti investimenti economici.