L'utility Dropover: la soluzione geniale per gestire file e cartelle su Mac

Gestire file e cartelle su computer può rivelarsi un'attività faticosa e frustrante, specialmente quando ci si trova a dover spostare numerosi elementi tra diverse directory. Il trascinamento dei file, oltre a richiedere attenzione, può generare confusione: si potrebbero non selezionare tutti gli elementi necessari o, peggio, spostare contenuti indesiderati. È in questo contesto che entra in gioco l’utility Dropover, un’applicazione progettata per semplificare notevolmente il processo di gestione dei file su macOS.

Funzionalità della finestra fluttuante

La caratteristica distintiva di Dropover è la sua finestra fluttuante, un'area di "parcheggio" che consente di accumulare file, cartelle, immagini e persino snippet di testo da vari browser. Questo approccio elimina la necessità di navigare ripetutamente tra le varie cartelle, permettendo all'utente di raggruppare tutti gli elementi desiderati in un unico spazio. Una volta completato il trasferimento, è sufficiente spostare il contenuto dalla finestra fluttuante alla cartella di destinazione senza preoccuparsi di dimenticare file importanti o di mescolare contenuti non pertinenti.

Creazione e gestione dello shelf

Dopo aver avviato Dropover, l'utente può creare un'area di appoggio, denominata Shelf, che rimane visibile sullo schermo. Questa funzione è particolarmente utile in quanto consente di aggiungere facilmente file e altri elementi alla propria area di lavoro. Al termine del processo, basterà trasferire gli oggetti dallo Shelf alla directory scelta. La possibilità di mantenere attivo lo Shelf rende l’app ideale per chi gestisce grandi quantità di dati in modo frequente.

Personalizzazione delle impostazioni

Un'altra caratteristica interessante di Dropover è la sua versatilità in termini di personalizzazione. Attraverso le preferenze dell'app, raggiungibili cliccando sull'icona nella barra dei menu, gli utenti possono configurare diverse opzioni come l'attivazione dell'utility tramite gesture, l'impostazione di tasti modificatori come lo SHIFT per richiamare la finestra e la selezione di scorciatoie di tastiera. Questa flessibilità permette di adattare l'app alle specifiche esigenze di ognuno.

Azioni applicabili ai file

Oltre alla semplice gestione dei file, Dropover offre anche la possibilità di applicare diverse "azioni" sugli elementi presenti all’interno della finestra fluttuante. Ciò significa che prima di trasferire i file è possibile modificarli, ridimensionare immagini, convertire documenti in PDF, rinominare gruppi di file e persino eliminare metadati. Queste funzioni aggiuntive semplificano ulteriormente il flusso di lavoro, consentendo all'utente di compiere più operazioni in un unico passaggio.

Integrazione con servizi Mac

Dropover si distingue per la sua integrazione con altre applicazioni di macOS. Cliccando sull'icona con i tre punti situata in alto a destra della finestra fluttuante, si possono accedere facilmente a strumenti come QuickLook, AirDrop, Mail e Messaggi. Questa compatibilità amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo dell’applicazione, rendendo la condivisione e il trasferimento di file tra servizi immediati e diretti.

Requisiti e disponibilità

L’applicazione Dropover è disponibile per il download sul Mac App Store. Gli utenti possono provarla gratuitamente per un periodo di 14 giorni, dopo il quale è necessario acquistare una licenza perpetua al costo di 6,99 €. Questa licenza consente di rimuovere le limitazioni temporali, come il tempo d’attesa di tre secondi prima di ogni utilizzo. I requisiti minimi per l’installazione di Dropover includono macOS 12 Monterey o versioni successive, mentre l'ultima versione è stata ottimizzata per funzionare anche con macOS Sequoia, garantendo una maggiore stabilità e affidabilità dell’app.

Dropover rappresenta quindi una soluzione pratica e innovativa per tutti gli utenti Mac che desiderano semplificare e rendere più efficienti le proprie attività di gestione dei file.