L'Unione Europea smentisce la pausa nelle indagini sui giganti tecnologici americani

Un recente rapporto ha insinuato che l'Unione Europea stia considerando di fermare le azioni legali contro Apple, Meta e Google, a causa di possibili pressioni politiche in arrivo dall'amministrazione statunitense. Tuttavia, le autorità europee hanno prontamente negato tali affermazioni, dichiarando che non esiste una revisione in corso delle indagini. L'argomento rimane caldo, poiché le società tecnologiche di oltreoceano continuano a cercare un intervento del nuovo presidente americano, Donald Trump, per attenuare le sanzioni attese dall'UE.

Le affermazioni del rapporto e la reazione di Meta

Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, l'UE starebbe "riassessando" le sue indagini antitrust nei confronti di colossi come Apple, Meta e Google. Questo "riassessamento" comporterebbe una sospensione di tutte le decisioni e delle eventuali multe fino al termine di tale processo. A confermare questa narrazione ci sarebbe anche una telefonata di Mark Zuckerberg, CEO di Meta, al presidente eletto venerdì, nella quale si sarebbe lamentato delle sanzioni imposte per violazioni di antitrust e privacy.

Il rapporto, basato su fonti anonime all'interno dell'UE, suggerisce che l'ente di Bruxelles stia valutando seriamente come procedere riguardo a queste indagini, in un contesto dove le aziende americane fanno pressione affinché Trump intervenga contro quelli che considerano provvedimenti eccessivi da parte dell'Europa. Nonostante le affermazioni, alcuni funzionari rappresentati hanno assicurato che i lavori tecnici sulle indagini continueranno, mentre le decisioni definitive verranno messe in attesa.

Le indagini contro Apple e le richieste del settore tecnologico

Apple ha già affrontato contestazioni da parte dell'Unione Europea, costretta a consentire l'apertura a negozi di applicazioni di terzi. Ora, la società è oggetto di ulteriori pressioni per consentire l'accesso a determinate funzionalità dei suoi prodotti, attualmente riservate agli utenti Apple. Tra queste, spicca il sistema di accoppiamento rapido, utilizzato per gli AirPods. Altre aziende tecnologiche puntano a poter accedere a questa tecnologia per i propri dispositivi Bluetooth, come i nuovi occhiali intelligenti Ray-Ban Meta AI, presentati da Meta.

Tuttavia, l'Unione Europea ha smentito categoricamente tutte le voci riguardo a una revisione delle indagini, sostenendo che le riunioni attualmente in corso servono solo a valutare lo stato delle indagini già operative. La chiarezza su questa situazione, quindi, resta da definire, mentre la questione dell'accesso alle tecnologie di Apple continua a destare preoccupazione nel settore.

Futuro delle indagini e dinamiche politiche

Malgrado le supposizioni di un possibile cedimento dell'UE alle pressioni politiche statunitensi, molteplici osservatori considerano improbabile un simile scenario. La proposta di una revisione delle indagini è invece plausibile, soprattutto in un contesto di cambiamento ai vertici della Commissione Europea, dove figure come Margrethe Vestager e Thierry Breton, entrambi noti per la loro rigida applicazione delle leggi sulla concorrenza, hanno lasciato i loro incarichi. Questo cambio di guardia potrebbe portare a una rivalutazione delle indagini in corso e delle strategie future.

È verosimile che le indagini siano state riesaminate sin dal momento delle dimissioni di Vestager, anche se non necessariamente in relazione al cambio della gestione negli Stati Uniti. L'Unione Europea continuerà a restare sotto i riflettori mentre cerca di bilanciare le proprie normative e gli sviluppi internazionali.